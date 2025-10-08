शिल्पा शेट्टी - राज कुंद्राला उच्च न्यायालयानं फसवणुकीच्या प्रकरणी परदेशात जाण्यापूर्वी ६० कोटी रुपये जमा करण्याचे दिले आदेश...
६० कोटी घेतल्याच्या प्रकरणी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा चांगलेचं अडकले आहेत. त्यांना न्यायालयानं आता परदेशात जाण्यापूर्वी ६० कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2025 at 3:41 PM IST
मुंबई - अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा हे सध्या ६० कोटींच्या घोटळ्यामुळे खूप चर्चेत आहे. जर या जोडप्याला परदेशात जायचे असेल तर प्रथम ६० कोटी रुपये जमा करावे लागतील असा मुंबई उच्च न्यायालयानं आदेश जारी केला आहे. शिल्पा शेट्टी आणि तिच्या पतीनं न्यायालयाला सांगितलं की, त्यांना लॉस एंजेलिस, अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये प्रवास करायचा आहे. यानंतर न्यायालयानं सांगितलं की, त्यांच्या प्रवासावर कुठेलही बंधन नाही, मात्र त्यांना आधी ६० कोटी रुपये जमा करावे लागतील. या जोडप्यावर एका व्यावसायिकाकडून ६० कोटी रुपये घेतल्याचा आणि ते परत न केल्याचा आरोप आहे. यामुळं सध्या दोघांची खूप चौकशी केली जात आहे.
शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रावर आरोप : व्यावसायिक दीपक कोठारी यांचा आरोप आहे की, शिल्पा आणि राज कुंद्रा यांनी त्यांच्याकडून हे पैसे व्यवसायाच्या नावाखाली घेतले, यानंतर त्यांनी हे त्यांच्या वैयक्तिक खर्चासाठी वापरले. सोमवारी, आर्थिक गुन्हे शाखेचे एक पथक अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या घरी पोहोचले होते. यानंतर अभिनेत्रीची यासंदर्भात ४.३० तास चौकशी करण्यात आली. या तपासादरम्यान अनेक प्रश्न आणि कागदपत्रांची चौकशी केली गेली. शिल्पा शेट्टीनं तपास यंत्रणेला सहकार्य केलं आणि तिनं सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली. हे प्रकरण तिच्या माजी जाहिरात कंपनी, बेस्ट डील टीव्ही प्रायव्हेट लिमिटेडशी प्रकरणासंबधित आहे.
पुन्हा होईल चौकशी : शिल्पा शेट्टीनं एजन्सीला सर्व कागदपत्रे दिली आहेत. याशिवाय ती पूर्णपणे एजन्सीला सहकार्य करत आहेत. सध्या शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राला कायदेशीर वादांना तोंड द्यावे लागत आहे. यापूर्वी देखील शिल्पा आणि तिचा पती एका वादाच्या भोवऱ्या अडकले होते. २०२१ मध्ये राज कुंद्राला पोर्नोग्राफी प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. याशिवाय बिटकॉइन घोटाळ्याच्या आरोपांसाठी देखील राज कुंद्राची चौकशी केली जात आहे. दरम्यान एजन्सीनं या जोडप्याविरुद्ध लूकआउट नोटीस जारी केल्यामुळं त्यांना परदेशात जाण्याची मनाई आहे. शिल्पा शेट्टी जेव्हा या प्रकरणी न्यायालयात गेली होती, तेव्हा तिला ६० कोटी जमा केल्यानंतरच निघून जाण्यास सांगण्यात आलं होतं. आता याप्रकरणी पुन्हा एकदा दोघांना विचारपूस केल्या जाईल.
हेही वाचा :