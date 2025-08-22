मुंबई - 'सैयारा'नंतर आता आणखी एक रोमँटिक प्रेमकहाणी बॉक्स ऑफिसवर रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे. हर्षवर्धन राणे आता ‘एक दीवाने की दीवानियत’ हा चित्रपट रसिकांसाठी घेऊन येत आहे. या चित्रपटाचा टीझर समोर आला आहे. हर्षवर्धन राणे आणि सोनम बाजवा स्टारर ‘एक दीवाने की दीवानियत’ या चित्रपटाचा टीझर हा आता अनेकांना आवडत आहे. या टीझरमध्ये एक दु:खद प्रेमकहाणी दाखवली जात आहे.
‘एक दीवाने की दीवानियत’ चित्रपट : टीझरची सुरुवात मुसळधार पावसाच्या दृश्यानं होते, जिथे सर्वजण छत्री घेऊन उभे असतात. यानंतर, हर्षवर्धन राणे आणि सोनम बाजवा यांची झलक दाखविण्यात येते. दरम्यान, हर्षवर्धन राणेच्या आवाजात एक व्हॉइस ओव्हर येतो, ज्यामध्ये तो म्हणतो "तेरे लिए मेरा प्यार तेरा भी मोहताज नहीं. ये मरते दम तक रहेगा, सिर्फ आज नहीं." यानंतर, हर्षवर्धन राणे आणि सोनम बाजवा यांच्या विभक्त होण्यापर्यंतच्या प्रेमकहाणी दाखवली जाते. या चित्रपटाचा टीझर हा खूप वेदनादायक आहे. १ मिनिट ४० सेकंदाच्या टीझर हा खूप दमदार आहे. या चित्रपटातून सोनम बाजवा आणि हर्षवर्धन राणे पहिल्यांदा एकत्र दिसणार आहे.
‘एक दीवाने की दीवानियत’ चित्रपट कधी होणार रिलीज : मिलाप झवेरी दिग्दर्शित 'एक दिवानीयत की दिवानीयत' हा दिवाळीच्या मुहूर्तावर २१ ऑक्टोबर रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट दिनेश विजनच्या हॉरर-कॉमेडी युनिव्हर्स चित्रपट 'थामा'बरोबर रिलीज होणार आहे. त्यामुळं या चित्रपटांची बॉक्स ऑफिसवर जोरदार चर्चा होत आहे, आता हे दोन्ही चित्रपट दिवाळीत प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. 'एक दिवानीयत की दिवानीयत' हा चित्रपटात प्रेम, आवड आणि विश्वासघात या विषयांवर आधारित आहे. आधी 'एक दिवानीयत की दिवानीयत' या चित्रपटामध्ये पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकेन दिसणार होती. मात्र पहलगाममधील हल्लानंतर पाकिस्तानमधील सर्व कलाकारांना भारतात येण्याची बंदी घालण्यात आली होती. त्यानंतर या चित्रपटामध्ये सोनम बाजवाला घेण्यात आलं आहे.
