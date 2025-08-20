मुंबई - पवन कल्याण आणि बॉबी देओल यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'हरि हरा वीरा मल्लू' ओटीटीवर लवकरच रिलीज होणार आहे. क्रिश जगरलामुडी आणि ए.एम. ज्योति कृष्णा दिग्दर्शित 'हरि हरा वीरा मल्लू' धमाकेदार चित्रपट आहे. हा चित्रपट २४ जुलै रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. पवन कल्याण, बॉबी देओल आणि निधी अग्रवाल यांनी चित्रपटात जबरदस्त अभिनय केला आहे. हा चित्रपट आता चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाल्यानंतर एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटामध्ये पवन कल्याण अॅक्शन मोडमध्ये दिसला आहे. हा चित्रपट कुठे आणि कधी रसिकांना पाहायला मिळेल, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'हरि हरा वीरा मल्लू' ओटीटी कधी आणि कुठे पाहायचे? : 'हरि हरा वीरा मल्लू'च्या अधिकृत एक्स हँडलनं मंगळवारी पवन कल्याण स्टारर या चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीज तारीख घोषीत करून प्रेक्षकांना एक भेट दिली आहे. हा चित्रपट २० ऑगस्टपासून प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम होणार आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिलं गेलं आहे की, "बंडखोरी, क्रोध आणि धार्मिकतेची कहाणी, थिएटरमधून सुरू झालेले वादळ आता तुमच्या स्क्रीनवर येईल. २० ऑगस्टपासून फक्त प्राइम व्हिडिओवर 'हरि हरा वीरा मल्लू' गाथा 'तलवार विरुद्ध आत्मा' पाहा." हा चित्रपट मध्यरात्री ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांन पाहायला मिळेल. आता अनेकजण पवन कल्याण आणि बॉबी देओल यांना एका वेगळ्या अवतारामध्ये पाहाण्यासाठी उत्सुक आहे.
A tale of rebellion, rage and righteousness ⚔️🔥— Hari Hara Veera Mallu (@HHVMFilm) August 19, 2025
The storm that started in theatres now takes over your screens ✊🏽
Watch the saga of #HariHaraVeeraMallu Sword vs Spirit unfold from AUGUST 20 only on @PrimeVideoIN 🦅
Powerstar @PawanKalyan @AMRathnamOfl @thedeol #SatyaRaj… pic.twitter.com/BecLLUdA9V
'हरि हरा वीरा मल्लू' चित्रपटाबद्दल : 'हरि हरा वीरा मल्लू' आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पवन कल्याणचा पहिला चित्रपट आहे, जो थिएटरमध्ये रिलीज झाला होता. या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होती. दरम्यान पवन कल्याणनं या चित्रपटाचं चांगलच प्रमोशन केलं होतं. या चित्रपटाच्या खराब व्हीएफएक्स आणि कहाणीमुळं यावर जोरदार खूप टीका झाली होती. हा चित्रपट वीरा मल्लू नावाच्या एका डाकूची कथा आहे, जो औरंगजेब (बॉबी देओल) कडून कोहिनूर परत मिळविण्याच्या शोधात निघत असतो. दरम्यान या चित्रपटानं भारतात ८४.३ कोटी आणि जगभरात ₹११३.८५ कोटींची कमाई केली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला होता.
