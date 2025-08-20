ETV Bharat / entertainment

'हरि हरा वीरा मल्लू' होणार ओटीटीवर प्रदर्शित, वाचा सविस्तर... - HARI HARA VEERA MALLU OTT

'हरि हरा वीरा मल्लू' चित्रपट ओटीटीवर आता प्रेक्षकांना पाहायला मिळाणार आहे. हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्याच्या एक महिना पूर्णच ओटीटीवर दाखल होत आहे.

hari hara veera mallu
'हरि हरा वीरा मल्लू' ('हरि हरा वीरा मल्लू' पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2025 at 12:47 PM IST

1 Min Read

मुंबई - पवन कल्याण आणि बॉबी देओल यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'हरि हरा वीरा मल्लू' ओटीटीवर लवकरच रिलीज होणार आहे. क्रिश जगरलामुडी आणि ए.एम. ज्योति कृष्णा दिग्दर्शित 'हरि हरा वीरा मल्लू' धमाकेदार चित्रपट आहे. हा चित्रपट २४ जुलै रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. पवन कल्याण, बॉबी देओल आणि निधी अग्रवाल यांनी चित्रपटात जबरदस्त अभिनय केला आहे. हा चित्रपट आता चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाल्यानंतर एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटामध्ये पवन कल्याण अ‍ॅक्शन मोडमध्ये दिसला आहे. हा चित्रपट कुठे आणि कधी रसिकांना पाहायला मिळेल, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'हरि हरा वीरा मल्लू' ओटीटी कधी आणि कुठे पाहायचे? : 'हरि हरा वीरा मल्लू'च्या अधिकृत एक्स हँडलनं मंगळवारी पवन कल्याण स्टारर या चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीज तारीख घोषीत करून प्रेक्षकांना एक भेट दिली आहे. हा चित्रपट २० ऑगस्टपासून प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम होणार आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिलं गेलं आहे की, "बंडखोरी, क्रोध आणि धार्मिकतेची कहाणी, थिएटरमधून सुरू झालेले वादळ आता तुमच्या स्क्रीनवर येईल. २० ऑगस्टपासून फक्त प्राइम व्हिडिओवर 'हरि हरा वीरा मल्लू' गाथा 'तलवार विरुद्ध आत्मा' पाहा." हा चित्रपट मध्यरात्री ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांन पाहायला मिळेल. आता अनेकजण पवन कल्याण आणि बॉबी देओल यांना एका वेगळ्या अवतारामध्ये पाहाण्यासाठी उत्सुक आहे.

'हरि हरा वीरा मल्लू' चित्रपटाबद्दल : 'हरि हरा वीरा मल्लू' आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पवन कल्याणचा पहिला चित्रपट आहे, जो थिएटरमध्ये रिलीज झाला होता. या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होती. दरम्यान पवन कल्याणनं या चित्रपटाचं चांगलच प्रमोशन केलं होतं. या चित्रपटाच्या खराब व्हीएफएक्स आणि कहाणीमुळं यावर जोरदार खूप टीका झाली होती. हा चित्रपट वीरा मल्लू नावाच्या एका डाकूची कथा आहे, जो औरंगजेब (बॉबी देओल) कडून कोहिनूर परत मिळविण्याच्या शोधात निघत असतो. दरम्यान या चित्रपटानं भारतात ८४.३ कोटी आणि जगभरात ₹११३.८५ कोटींची कमाई केली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला होता.

हेही वाचा :

  1. 'हरि हारा वीरा मल्लू'च्या रिलीज डेटमध्ये पुन्हा बदल , पवन कल्याणच्या पोस्टरसह केली घोषणा...
  2. पवन कल्याण स्टारर 'हरि हरा वीरा मल्लू'चा पहिला सिंगल प्रोमो आला समोर, गाणं 'या' दिवशी होईल रिलीज...

मुंबई - पवन कल्याण आणि बॉबी देओल यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'हरि हरा वीरा मल्लू' ओटीटीवर लवकरच रिलीज होणार आहे. क्रिश जगरलामुडी आणि ए.एम. ज्योति कृष्णा दिग्दर्शित 'हरि हरा वीरा मल्लू' धमाकेदार चित्रपट आहे. हा चित्रपट २४ जुलै रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. पवन कल्याण, बॉबी देओल आणि निधी अग्रवाल यांनी चित्रपटात जबरदस्त अभिनय केला आहे. हा चित्रपट आता चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाल्यानंतर एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधीत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या चित्रपटामध्ये पवन कल्याण अ‍ॅक्शन मोडमध्ये दिसला आहे. हा चित्रपट कुठे आणि कधी रसिकांना पाहायला मिळेल, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

'हरि हरा वीरा मल्लू' ओटीटी कधी आणि कुठे पाहायचे? : 'हरि हरा वीरा मल्लू'च्या अधिकृत एक्स हँडलनं मंगळवारी पवन कल्याण स्टारर या चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीज तारीख घोषीत करून प्रेक्षकांना एक भेट दिली आहे. हा चित्रपट २० ऑगस्टपासून प्राइम व्हिडिओवर स्ट्रीम होणार आहे. दरम्यान सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिलं गेलं आहे की, "बंडखोरी, क्रोध आणि धार्मिकतेची कहाणी, थिएटरमधून सुरू झालेले वादळ आता तुमच्या स्क्रीनवर येईल. २० ऑगस्टपासून फक्त प्राइम व्हिडिओवर 'हरि हरा वीरा मल्लू' गाथा 'तलवार विरुद्ध आत्मा' पाहा." हा चित्रपट मध्यरात्री ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांन पाहायला मिळेल. आता अनेकजण पवन कल्याण आणि बॉबी देओल यांना एका वेगळ्या अवतारामध्ये पाहाण्यासाठी उत्सुक आहे.

'हरि हरा वीरा मल्लू' चित्रपटाबद्दल : 'हरि हरा वीरा मल्लू' आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर पवन कल्याणचा पहिला चित्रपट आहे, जो थिएटरमध्ये रिलीज झाला होता. या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा होती. दरम्यान पवन कल्याणनं या चित्रपटाचं चांगलच प्रमोशन केलं होतं. या चित्रपटाच्या खराब व्हीएफएक्स आणि कहाणीमुळं यावर जोरदार खूप टीका झाली होती. हा चित्रपट वीरा मल्लू नावाच्या एका डाकूची कथा आहे, जो औरंगजेब (बॉबी देओल) कडून कोहिनूर परत मिळविण्याच्या शोधात निघत असतो. दरम्यान या चित्रपटानं भारतात ८४.३ कोटी आणि जगभरात ₹११३.८५ कोटींची कमाई केली. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला होता.

हेही वाचा :

  1. 'हरि हारा वीरा मल्लू'च्या रिलीज डेटमध्ये पुन्हा बदल , पवन कल्याणच्या पोस्टरसह केली घोषणा...
  2. पवन कल्याण स्टारर 'हरि हरा वीरा मल्लू'चा पहिला सिंगल प्रोमो आला समोर, गाणं 'या' दिवशी होईल रिलीज...

For All Latest Updates

TAGGED:

HARI HARA VEERA MALLU MOVIEHARI HARA VEERA MALLU OTT RELEASEPAWAN KALYANहरि हरा वीरा मल्लूHARI HARA VEERA MALLU OTT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.