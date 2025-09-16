ETV Bharat / entertainment

क्रिकेटपटू हार्दिक पांड्याशी जोडले गेलं महिका शर्माचं नाव, जाणून घ्या अभिनेत्रीबद्दल...

'पीएम नरेंद्र मोदी' चित्रपटात विवेक ओबेरॉयबरोबर काम केलेली अभिनेत्री माहिका शर्मा ही क्रिकेटर हार्दिक पांड्याला डेट करत असल्याच्या बातम्या आता समोर आल्या आहेत.

Hardik pandya
हार्दिक पांड्या (Hardik pandya ( Photo : Etv Bharat - instagram))
Published : September 16, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
मुंबई : क्रिकेट टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या पुन्हा एकदा त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळं चर्चेत आहे. नताशाशी घटस्फोट घेतल्यानंतर, त्याचं नाव जास्मिन वालियाशी जोडलं गेलं होतं. आता क्रिकेटरचे नाव माहिका शर्माशी जोडले जात आहे. हार्दिक पांड्या आणि माहिका शर्मा यांच्या कथित संबंधांबद्दल सोशल मीडियाचा सध्या चर्चा सुरू आहे. आता ही माहिका कोण आहे ? याबद्दल जाणून घेण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. आम्ही तुम्हाला माहिका शर्माबद्दल सांगणार आहोत.

माहिका शर्मा कोण आहे? : माहिका शर्माबद्दल एक मॉडेल आणि अभिनेत्री आहे. ती इंस्टाग्राम अकाउंटवर खूप सक्रिय आहे. तिचे व्हिडिओ फॅशन आणि फिटनेसबद्दलचे असतात. तसेच माहिकाच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, तिनं दिल्लीतील नेव्ही चिल्ड्रन स्कूलमधून तिचं शालेय शिक्षण घेतलंय. त्यानंतर माहिकानं अर्थशास्त्र आणि वित्त विषयाचा अभ्यास केला. माहिकानं अभ्यासानंतर अनेक ठिकाणी इंटर्नशिप देखील केली. या काळात माहिकानं मॉडेलिंग क्षेत्रातही पदार्पण केलं. ती रॅपर रागाच्या एका म्युझिक व्हिडिओमध्येही दिसली आहे. याशिवाय तिनं अनेक चित्रपटांमध्ये छोट्या भूमिका केल्या आहेत. यात ऑस्कर विजेता डॉक्युमेंटरी डायरेक्टर ऑर्लँडो वॉन आइन्सीडेलचा 'इनटू द डस्क' देखील समाविष्ट आहे.

विवेक ओबेरॉयबरोबर केलं काम : २०१९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या पीएम नरेंद्र मोदी या चित्रपटात तिनं विवेक ओबेरॉयबरोबर काम केलंय. याशिवाय, ती अनेक जाहिरातींमध्ये देखील दिसली आहे. अभिनयाव्यतिरिक्त, ती फॅशन क्षेत्रातही सक्रिय आहे. तिनं अनेक डिझायनर्ससाठी रॅम्प वॉक केला आहे. यामध्ये रितू कुमार, अनिता डोंगरे, तरुण ताहिलियानी, मनीष मल्होत्रा ​​आणि अमिता अग्रवाल यांसारख्या मोठ्या फॅशन डिझायनर्सची नावे आहेत. तिनं २०२४ मध्ये इंडियन फॅशन अवॉर्ड्समध्ये मॉडेल ऑफ द इयर पुरस्कारही जिंकला आहे. माहिका सध्या २४ वर्षांची आहे. २०२३ मध्ये माहिकानं तिच्या २२ व्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनचे फोटो शेअर केले होते. एवढेच नाही तर माहिका ही लीन सिक्स सिग्मा ब्लॅक बेल्टची प्रमाणित महिला आहे आणि ती एक प्रशिक्षित योगा शिक्षिका देखील आहे.

हार्दिकबरोबर अफेअरची चर्चा कशी सुरू झाली? : माहिकाचे तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर ४१ हजारांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. माहिकाच्या इन्स्टा वॉलवर फक्त तिचे जबरदस्त फोटो दिसतील. एका व्हिडिओमध्ये हार्दिक माहिकाच्या मागे दिसला होता आणि या व्हिडिओमध्ये माहिकाच्या बोटावर २३ हा नंबर होता, जो हार्दिकचा जर्सी नंबर आहे. यानंतर दोघांच्या कथित अफेअरची चर्चा सुरू झाली. मात्र, यावर दोघांकडूनही कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. सध्या हार्दिक दुबईमध्ये आशिया कप २०२५ खेळत आहे.

