गुरुग्राम(हरियाणा)- विनोदी कलाकार कपिल शर्माच्या कॅनडामधील कॅफेवर दोनवेळा हल्लेखोरांनी गोळीबार केल्यानंतर एल्विश यादवच्या घरावरदेखील गोळीबार झाला आहे. यूट्यूबर एल्विश यादवच्या गुरुग्राममधील घरावर गोळीबार झाल्यानं मनोरंजन क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी हल्लेखोरांना पकडण्याकरिता शोध सुरू केला आहे.
गुरुग्राम पोलीसचे जनसंपर्क अधिकारी संदीप कुमार यांनी माहिती देताना सांगितलं की, "गुरुग्राम सेक्टरमधील 57 येथील एल्विशच्या घरावर पहाटे साडेपाच वाजता गोळीबार करून हल्लेखोर फरार झाले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास सुरू केला. गोळीबार सुरू असताना एल्विश हे घरी नव्हते."
#WATCH | Haryana: Visuals from the residence of YouTuber and Big Boss OTT winner Elvish Yadav in Gurugram, where three masked miscreants opened fire at around 5:30 AM this morning. pic.twitter.com/dfABTnW82g— ANI (@ANI) August 17, 2025
पोलीस प्रशासनाकडून योग्य पद्धतीनं तपास सुरू असल्याचं एल्विश यादवचे वडील राम अवतार यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, " आम्ही कुटुंबातील लोक घरी होतो. गोळीबाराच्या वेळी मीदेखील घरात होतो. पोलीस योग्य पद्धतीनं काम करत असल्याचं आम्हाला वाटत आहे. हल्लेखोरानं सुमारे 25 ते 30 गोळ्या झाडण्यात आल्या आहेत. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तीन हल्लेखोर दिसून आले आहेत. त्यामध्ये दोन हल्लेखोर स्पष्ट दिसून आले आहेत." एल्विश यादवच्या नातेवाईकांनी दिलेल्या माहितीनुसार यापूर्वी त्याला कधीही धमक्या मिळाल्या नाहीत. यादव सध्या कामासाठी हरियाणाबाहेर आहे.
हल्ल्यात कोणीही जखमी नाही-हल्लेखोरानं झाडलेल्या गोळ्या जमिनीवर आणि निवासस्थानाच्या पहिल्या मजल्यावर लागल्या आहेत. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर राहणारा बिग बॉस ओटीटी विजेता यादव हल्ल्याच्या वेळी घरी नव्हता. त्यावेळी त्याचा केअरटेकर आणि काही कुटुंबातील सदस्य घरात होते. सुदैवानं हल्ल्यात कोणीही जखमी झालं नाही. पोलिसांनी घटनास्थळावरून फॉरेन्सिक पुरावे गोळा केले आहेत. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली आहे. यादवच्या कुटुंबानं औपचारिक तक्रार नोंदवल्यानंतर पुढील तपास होणार असल्याचं पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.
- दोन बंदुकीचे चित्रण आणि 'भाऊ गँग सिन्स २०२०' असा मजकूर असलेल्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये बेकायदेशीर बेटिंग कंपनीची जाहिरात केल्यानं हल्ला केल्याचं म्हटलं आहे. या टोळीचा म्होरक्या पोर्तुगालस्थित फरारी गुंड हिमांशू भाऊ करत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये काय म्हटलं? गुंडांनी पोस्टमध्ये म्हटलं," आज एल्विश यादवच्या घरावर आम्ही, नीरज फरीदपूर आणि भाऊ रिटोलिया यांनी झाडल्या आहे. आज, आम्ही त्याची ओळख करून दिली आहे. त्यानं सट्टेबाजीचा प्रचार करून अनेकांची घरे उद्धवस्त केली आहेत.सर्व सोशल मीडिया बग्सना आम्ही इशारा देत आहोत. जर कोणी सट्टेबाजीचा प्रचार करताना आढळले तर त्यांच्याकडं कधीही फोन किंवा गोळी येऊ शकते. त्यामुळे सट्टेबाजी करणाऱ्या सर्वांनी तयार राहा." या पोस्टच्या सत्यतेबाबत अद्याप पुष्टी होऊ शकली नाही.
एल्विशवर आहे गुन्हा दाखल- रेव्ह पार्टीच्या प्रकरणात एल्विश यादव याला नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. त्याच्यावर कारवाई करण्याला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थिगिती दिली आहे. एल्विश यादव सहभागी असलेल्या रेव्ह पार्टीत सापाचे विष आणि अमली पदार्थांचा वापर झाल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. या प्रकरणातील आरोपपत्र आणि गुन्हा रद्द करा, अशी याचिका एल्विशनं सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. यापूर्वी एल्विशची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं रद्द करत सखोल कायदेशीर चौकशीची गरज व्यक्त केली होती. प्राणी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या पेटा या स्वयंसेवी संस्थेनं (पीपल फॉर अॅनिमल्स) केलेल्या तक्रारीनंतर 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी नोएडातील सेक्टर 49 पोलीस ठाण्यात एल्विशवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याची यापूर्वी ईडीकडून मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशी करण्यात आली आहे.
