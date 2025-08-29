ETV Bharat / entertainment

घटस्फोटाच्या अफवांमध्ये गणेश विसर्जनात गोविंदानं पत्नीबरोबर केला डान्स, व्हिडिओ व्हायरल - GOVINDA AND SUNITA AHUJA

गोविंदा-सुनीता हे बाप्पाच्या निरोपावर एकत्र दिसले. आता त्यांचा डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

Ganesh visarjan
गणेश विसर्जन (गणेश विसर्जनाच्या दिवशी गोविंदानं पत्नीबरोबर केला डान्स (IANS))
मुंबई : बॉलिवूड स्टार्स यावेळी गणेश चतुर्थी साजरी करत आहेत. यापूर्वी स्टार्सनी गणपती विराजमान साजरा केला आणि आता बाप्पाच्या निरोपावर स्टार्समध्ये उत्सव पाहायला मिळत आहेत. दरम्यान, 'हिरो नंबर १' स्टार गोविंदानं त्याची पत्नी सुनीता आहुजा आणि त्याच्या कुटुंबासह बाप्पाला निरोप दिला आहे. घटस्फोटाच्या अफवांमध्ये, गोविंदा आणि सुनीता हे पुन्हा एकदा एकत्र दिसले. आता या जोडप्यांनी घटस्फोटाच्या अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. यापूर्वी, सुनीता म्हणाली होती की, देवही गोविंदाला तिच्यापासून वेगळे करू शकत नाही.

गोविंदा-सुनीता यांनी बाप्पाच्या निरोपावर केलं नृत्य : व्हायरल व्हिडिओमध्ये, दिसते की, गोविंदानं क्रीम रंगाचा कुर्ता पायजमा घातला आहे आणि सुनीतानं लाल आणि क्रीम रंगाचा ड्रेस परिधान केला आहे. तसेच गोविंदा आणि सुनीता यांची मुलेही येथे आहेत. गोविंदाचा मुलगा हर्षवर्धन बाप्पाला आपल्या मांडीवर घेऊन गाडीत विसर्जनासाठी घेऊन जात आहे. याशिवाय गोविंदा आणि सुनीता बाप्पाच्या निरोपावर डान्स करत आहेत. गोविंदा आणि सुनीता यांचा हा व्हिडिओ स्पष्टपणे दर्शवितो की या जोडप्यात सर्व काही ठीक आहे. या जोडप्याचे चाहते देखील या व्हिडिओवर कमेंट करत आहेत.

लोकांनी या जोडप्यावर केला प्रेमाचा वर्षाव : गोविंदा आणि सुनीताच्या डान्स व्हिडिओबाबत एका चाहत्यांनं म्हटलं, 'लोक अनावश्यकपणे त्यांच्या घटस्फोटाच्या खोट्या बातम्या पसरवत आहेत.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं आहे की, 'किती सुंदर जोडपे आहे.' आणखी एकानं लिहिलं की, 'मला माहित नाही की, लोकांना एखाद्याबद्दल खोट्या बातम्या पसरवण्यात काय मिळते.' याशिवाय काहीजण या व्हिडिओच्या पोस्टमध्ये हार्ट इमोजी शेअर करत आहेत. गेल्या काही काळापासून असे म्हटले जात आहे की, गोविंदा आणि सुनीता घटस्फोट घेणार आहेत. याशिवाय गोविंदाच्या वकिलानं अशा सर्व बातम्या खोट्या असल्याच्या म्हटल्या आहेत. गोविंदा आणि सुनीता यांच्या लग्नाला ३८ वर्षे झाली आहेत, १९८७ मध्ये त्यांचं लग्न झालं होतं आणि या लग्नातून त्यांना दोन मुले देखील आहेत.

