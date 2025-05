ETV Bharat / entertainment

मोहनलालची चाहत्यांसाठी गोड बातमी, त्याच्या 'मुखरागम' चरित्राबद्दल दिली मोठी अपडेट - MOHANLAL BIRTHDAY

मोहनलाल ( (IANS) )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 21, 2025 at 1:55 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 2:42 PM IST 1 Min Read

मुंबई - मल्याळम फिल्म इंडस्ट्रीचा सुपरस्टार मोहनलाल आज आपला ६५ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. यानिमित्तानं देशभरातील चाहते सोशल मीडियावरुन त्याला शुभेच्छा देत आहेत. दरम्यान, मोहनलालनंही त्यांना निराश केलेलं नाही आणि त्यांच्यासाठी त्यानं एक मोठं सरप्राईज दिलं आहे. त्याच्या जीवनप्रवासावर आधारित 'मुखरागम' या चरित्राबद्दलची अपडेट त्यानं शेअर केलीय. मोहनलालनं त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर एक व्हिडिओ पोस्ट केलाय. यामध्ये तो मल्याळम भाषेत संदेश देताना दिसत आहे. या व्हिडिओ संदेशमधून त्यानं २०१९ पासून तयार होत असलेल्या आपल्या चरित्राबद्दलचं अपडेट दिलं आहे. यामध्ये मोहनलाल यांनी लेखक भानू प्रसाद यांचं आभार मानलं आहेत. हे पुस्तक २५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रकाशित होणार असल्याचंही त्यानं सांगितलंय.

