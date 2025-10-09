गौतमी पाटीलच्या 'सोनचाफा' गाण्यानं घातला कहर...
गौतमी पाटीलच्या 'सोनचाफा' या गाण्यानं प्रेक्षकांचं मनं जिंकली आहेत. आता हे गाणं सोशल मीडियावर खूप गाजत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2025 at 1:28 PM IST
मुंबई - 'माझ्या रुपावर फिदा झाली दुनिया सारी' ('सोनचाफा') हे गाणं सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. या गाण्याला लोकांची खूप पसंती मिळत आहे. 'माझ्या रुपावर फिदा झाली दुनिया सारी'वर नृत्यांगना गौतमी पाटीलनं धमाकेदार नृत्य केलं आहे. 'सोनचाफा' हे गाणं सध्या सोशल मीडियावर खूप गाजत आहे. या गाण्यामध्ये गौतमीच्या मोहक अदा आणि नृत्यानं याला विशेष वजन आलंय. नवरात्रोत्सवात तर 'माझ्या रुपावर फिदा झाली दुनिया सारी' गाण्याला प्रेक्षकांनी अक्षरशः उचलून धरलं होतं. याशिवाय गौतमीही यंदाच्या नवरात्रीत या गाण्यावर थिरकत प्रेश्रकांची मन जिंकताना दिसली होती. आता हे गाणं साऱ्यांना थिरकायला भाग पाडत आहे. गाण्याच्या ओळींनी आणि गौतमीच्या नृत्यानं याला खूप आकर्षक बनवलं आहे. या गाण्यातील गौतमीच्या डान्ससह तिचा लूकही बराच व्हायरल झाला आहे.
गौतमी पाटीलचं धमाकेदार गाणं : 'माझ्या रुपावर फिदा झाली दुनिया सारी' प्रदर्शित झाल्यानंतर या गाण्यावर गौतमी बरेचदा कार्यक्रमात थिरकतानाही दिसली. या गाण्यातील तिचा लूकही अनेकांच्या पसंत पडला आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यामातून गौतमीचं अनेकजण कौतुक करत आहेत. याशिवाय सोशल मीडियावर अनेक रील व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाले आहेत. 'साईरत्न एंटरटेनमेंट' या प्रॉडक्शन हाऊसच्या या गाण्याला प्रेक्षकांची भरभरुन दाद मिळत आहे. हे गाणं संदेश विठ्ठल गाडेकर आणि सुरेश विठ्ठल गाडेकर यांनी निर्मित केलं आहे. तसेच दिग्दर्शक अर्चित वरवडे यांनी हे गाणं दिग्दर्शित केलंय. 'साईरत्न एंटरटेनमेंट'साठी गौतमी पाटीलनं 'सुंदरा' आणि 'कृष्ण मुरारी' ही दोन गाणी केली आहेत. तिचे हे दोन्ही गाणी प्रेक्षकांना खूप पसंत आली होती आणि आता तिच्या 'सोनचाफा' गाण्याला भरपूर प्रेम मिळत आहे.
'सोनचाफा' गाण्याबद्दल : संगीतकार रोहित नागभिडे यांनी संगीत दिलेले हे गाणं गायिका मुग्धा कऱ्हाडे यांनी स्वरबद्ध केलं आहे. तर गाण्याचे बोल वैभव देशमुख यांनी लिहिले आहेत. सध्या गौतमीच 'सोनचाफा' या गाण्यावर अनेकजण थिरकत आहेत.
हेही वाचा :