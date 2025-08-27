पुणे : गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरयाच्या जयघोषात आज मोठ्या उत्साहात पुण्यात गणपती बाप्पाच आगमन झालं आहे. पुण्यात मानाच्या पाचही गणपती मंडळाची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली असून आज बाप्पाच्या आगमन मिरवणुकीला मोठ्या संख्येनं पुणेकर सहभागी झाले होते. मानाच्या गणपती मंडळाच्या बरोबर घरगुती बाप्पाचे देखील आगमन उत्साहात झाले आहेत. अश्यातच अभिनेता सुबोध भावे यांनी देखील आपल्या घरी गणरायाचे आगमन करत प्राणप्रतिष्ठापना केली आहे. अभिनेता सुबोध भावे यांनी त्यांच्या घरी सकाळच्या वेळेस बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठापना केली. यावेळी अभिनेत्याच्या घरी कार्तिक स्वामी आणि गणपती बाप्पा यांच्यात झालेल्या स्पर्धेबाबत देखावा साकारला गेला आहे.
अभिनेता सुबोध भावेच्या घरी गणेशाचं आगमन : यावेळी अभिनेता सुबोध भावे म्हणाले की, ही आमच्या घरातील मुलांची संकल्पना आहे की यावर्षी हा देखावा करण्यात यावा. गोष्ट खूप छोटी आहे पण गणपती बाप्पाच्या आयुष्यातील आहे. कार्तिक स्वामी आणि त्यांच्यात स्पर्धा लागते की पृथ्वीला तीन प्रदीक्षणा घालायची, तेव्हा कार्तिक स्वामी जातात पण गणपती बाप्पा आपल्या आईवडिलांच्या भोवतीच प्रदक्षिणा घालतात आणि सांगतात की माझ्यासाठी माझं जग हे माझे आई वडील आहे. ही एवढी मोठी शिकवण बाप्पाच्या छोट्याशा गोष्टीनं मिळत असते, जे आपले जन्मदाते आहे, ज्यांनी आपल्याला जन्म दिल आहे. त्याचं सांभाळ करणे म्हणजे पृथ्वीचा सांभाळ करणे आहे. आज अनेक लोक आपल्या आई वडिलांचं सांभाळ करत नाही. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण आपल्या आई वडिलांचं सांभाळ करणे हे आपलं कर्तव्य आहे असं यावेळी भावे म्हणाले.
सुबोध भावेनं व्यक्त केल्या भावना : पुण्यात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीबाबत जो वाद सुरू होता त्याबाबत भावे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, मला त्याबाबत काहीच माहीत नाही पण गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुक लवकर संपली पाहिजे या मताचा मी आहे. दुसऱ्या दिवशी अमावास्या असल्यानं जी वेळ विसर्जनाची आहे त्याच वेळेस विसर्जन व्हायला पाहिजे अस यावेळी ते म्हणाले.
