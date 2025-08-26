ETV Bharat / entertainment

गणेश चतुर्थी २०२५: सकाळच्या आरतीपासून ते विसर्जनापर्यंत हिंदी आणि मराठी भाषेतील दमदार गाणी... - GANESH CHATURTHI 2025

सकाळच्या आरतीपासून ते उत्साही विसर्जनापर्यंत या गणेश चतुर्थीनिमित्त आम्ही तुमच्यासाठी सर्वात विशेष गाण्यांची यादी घेऊन आलो आहोत. ते येथे पाहा...

ganesh chaturthi 2025
गणेश चतुर्थी २०२५ (गणेश चतुर्थी २०२५ स्पेशल (IANS/Poster))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2025 at 5:00 PM IST

1 Min Read

मुंबई : भारतात सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. शिवरात्री असो, होळी असो, ईद असो किंवा गणेश पूजा असो, हिंदी चित्रपटसृष्टीनं प्रत्येक सणासाठी चांगली गाणी तयार केली आहेत. तसेच गणेश चतुर्थी ही २७ ऑगस्ट रोजी आहे. हा दिवस प्रत्येकांसाठी खूप विशेष आहे. आज आम्ही तुमच्यासाठी हा खास सण साजरा करण्यासाठी दमदार गाणी घेऊन आलो आहोत. आता या सणाच्या दिवशी तुम्ही आम्ही सुचवलेली विशेष गाणी वाजवून आपले मनोरंजन करू शकता.

'बाप्पा मोरया रे...' : प्रत्येकजण नक्कीच ऐकतो ते म्हणजे 'बाप्पा मोरया रे...'. हे एक मराठी गाणं अनेक दशकांपासून रसिकांच्या मनात आहे. लोककवी दिवंगत हरेंद्र जाधव यांनी लिहिले आहे हे गाणं मधुकर पाठक यांनी संगीतबद्ध केलंय. प्रसिद्ध लोकगायक प्रल्हाद शिंदे यांच्या आवाजात, 'बाप्पा मोरया रे...'चं लोकांच्या मनात एक विशेष स्थान आहे.

जय श्री गणेश : या गणेश चतुर्थीला, टाइम्स म्युझिकनं 'जय श्री गणेश' नावाचे एक नवीन गाणे सादर केले आहे. गणपती उत्सवाच्या निमित्तानं, निर्मात्यांनी 'जय श्री गणेश'चा अधिकृत व्हिडिओ रिलीज केला आहे, जो शंकर महादेवन, सिद्धार्थ महादेवन आणि शिवम महादेवन यांनी गायला आहे. केदार पंडित यांचे संगीत आणि नचिकेत जोग यांचे शब्द आहेत.

देवा श्री गणेशा : २०१२ च्या सुपरहिट चित्रपट 'अग्निपथ'मधील 'देवा श्री गणेशा' हे प्रसिद्ध गाणं प्रत्येक झांकी, मंडप किंवा विसर्जनात ऐकू येते. अजय गोगावले यांच्या आवाजात गायलेले हे एक उत्साही आणि प्रभावी गाणं आहे, जे भगवान गणेशाची भव्यता खूप चांगल्या प्रकारे दर्शवते. हृतिक रोशनचा अद्भुत अभिनय आणि वेगवान सुरांमुळे ते आरती किंवा विसर्जन दरम्यान ऐकायलाच हवे.

गजानन : 'बाजीराव मस्तानी' (२०१५) मधील 'गजानन' हे एक उत्साही गाणं आहे. आध्यात्मिकदृष्ट्या भारलेले हे आरती एक आत्म्याला उत्तेजित करणारे स्तोत्र आहे, जे बहुतेकदा गणेश स्थापना दरम्यान वाजवले जाते. हे गाणे सुखविंदर सिंग यांनी गायलं आहे, संगीत श्रेयस पुराणिक यांचे आहे आणि गीते प्रशांत इंगोले यांचे आहेत.

शेंदूर लाल चढायो : १९९९मध्ये प्रदर्शित झालेला वास्तव चित्रपटातील 'शेंदूर लाल चढायो' आजही गणपती उत्सवात चैतन्य आणतो. गणेश चतुर्थीचे हे गाणे, गणेशाच्या आगमन आणि विसर्जनादरम्यान अनेकदा वाजवले जाते. रवींद्र साठे यांनी हे गाणं गायलं आहे.

हेही वाचा :

  1. ताशा तर्राररला, ढोलही वाजला! गणरायाच्या आगमनासाठी ढोल पथकांच्या जुगलबंदीत तरुणाई दंग, आतुरता बाप्पाची
  2. ओडिशात दिव्यांगांचा गणेशोत्सव; सांकेतिक भाषेत पूजा अन् प्रार्थना

मुंबई : भारतात सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जातात. शिवरात्री असो, होळी असो, ईद असो किंवा गणेश पूजा असो, हिंदी चित्रपटसृष्टीनं प्रत्येक सणासाठी चांगली गाणी तयार केली आहेत. तसेच गणेश चतुर्थी ही २७ ऑगस्ट रोजी आहे. हा दिवस प्रत्येकांसाठी खूप विशेष आहे. आज आम्ही तुमच्यासाठी हा खास सण साजरा करण्यासाठी दमदार गाणी घेऊन आलो आहोत. आता या सणाच्या दिवशी तुम्ही आम्ही सुचवलेली विशेष गाणी वाजवून आपले मनोरंजन करू शकता.

'बाप्पा मोरया रे...' : प्रत्येकजण नक्कीच ऐकतो ते म्हणजे 'बाप्पा मोरया रे...'. हे एक मराठी गाणं अनेक दशकांपासून रसिकांच्या मनात आहे. लोककवी दिवंगत हरेंद्र जाधव यांनी लिहिले आहे हे गाणं मधुकर पाठक यांनी संगीतबद्ध केलंय. प्रसिद्ध लोकगायक प्रल्हाद शिंदे यांच्या आवाजात, 'बाप्पा मोरया रे...'चं लोकांच्या मनात एक विशेष स्थान आहे.

जय श्री गणेश : या गणेश चतुर्थीला, टाइम्स म्युझिकनं 'जय श्री गणेश' नावाचे एक नवीन गाणे सादर केले आहे. गणपती उत्सवाच्या निमित्तानं, निर्मात्यांनी 'जय श्री गणेश'चा अधिकृत व्हिडिओ रिलीज केला आहे, जो शंकर महादेवन, सिद्धार्थ महादेवन आणि शिवम महादेवन यांनी गायला आहे. केदार पंडित यांचे संगीत आणि नचिकेत जोग यांचे शब्द आहेत.

देवा श्री गणेशा : २०१२ च्या सुपरहिट चित्रपट 'अग्निपथ'मधील 'देवा श्री गणेशा' हे प्रसिद्ध गाणं प्रत्येक झांकी, मंडप किंवा विसर्जनात ऐकू येते. अजय गोगावले यांच्या आवाजात गायलेले हे एक उत्साही आणि प्रभावी गाणं आहे, जे भगवान गणेशाची भव्यता खूप चांगल्या प्रकारे दर्शवते. हृतिक रोशनचा अद्भुत अभिनय आणि वेगवान सुरांमुळे ते आरती किंवा विसर्जन दरम्यान ऐकायलाच हवे.

गजानन : 'बाजीराव मस्तानी' (२०१५) मधील 'गजानन' हे एक उत्साही गाणं आहे. आध्यात्मिकदृष्ट्या भारलेले हे आरती एक आत्म्याला उत्तेजित करणारे स्तोत्र आहे, जे बहुतेकदा गणेश स्थापना दरम्यान वाजवले जाते. हे गाणे सुखविंदर सिंग यांनी गायलं आहे, संगीत श्रेयस पुराणिक यांचे आहे आणि गीते प्रशांत इंगोले यांचे आहेत.

शेंदूर लाल चढायो : १९९९मध्ये प्रदर्शित झालेला वास्तव चित्रपटातील 'शेंदूर लाल चढायो' आजही गणपती उत्सवात चैतन्य आणतो. गणेश चतुर्थीचे हे गाणे, गणेशाच्या आगमन आणि विसर्जनादरम्यान अनेकदा वाजवले जाते. रवींद्र साठे यांनी हे गाणं गायलं आहे.

हेही वाचा :

  1. ताशा तर्राररला, ढोलही वाजला! गणरायाच्या आगमनासाठी ढोल पथकांच्या जुगलबंदीत तरुणाई दंग, आतुरता बाप्पाची
  2. ओडिशात दिव्यांगांचा गणेशोत्सव; सांकेतिक भाषेत पूजा अन् प्रार्थना

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH CHATURTHIICONIC HINDI AND MARATHI SONGSगणेश चतुर्थीGANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.