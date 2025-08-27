मुंबई : भारतातील सर्वात मोठ्या सणांपैकी एक, गणपती महोत्सव आज २७ ऑगस्ट सुरू झाला आहे. सर्वत्र गणेश उत्सव साजरा केला जात आहे. या सणाचा आनंद चित्रपटसृष्टीतही दिसून येत आहे. सेलिब्रिटींनी ढोल वाजवून बाप्पाला त्यांच्या घरी आणले आहेत. आता स्टार्सनं आपला आनंद चाहत्यांसह शेअर केला आहे. आज, गणेश उत्सवानिमित्त, सेलिब्रिटींनी सोशल मीडियाद्वारे त्यांच्या चाहत्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. बॉलिवूड स्टार अक्षय कुमार, करीना कपूर, सुनील शेट्टी यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर गणेशाचा एक फोटो शेअर केला आहे.
अक्षय कुमार : अक्षय कुमारनं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, 'गणेश चतुर्थीच्या तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया.'
करीना कपूर : करीना कपूर खाननं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'बाप्पाच्या आशीर्वादानं सण नेहमीच उज्ज्वल असतात. गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा.'
सुनील शेट्टी : सुनील शेट्टीनेही त्यांच्या चाहत्यांना आणि चाहत्यांना शुभेच्छा दिल्या आणि लिहिलं, 'या शुभ दिवशी, विघ्नहर्ता प्रत्येक घरात शांती, समृद्धी आणि ज्ञानाचा आशीर्वाद देवो. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया.'
चिरंजीवी : चिरंजीवी यांनी त्यांच्या एक्स हँडलवर एक पोस्ट शेअर करून चाहत्यांना गणेश उत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे, 'निसर्गाचे अवतार, सर्व गणांचे स्वामी, सर्व शुभतेचे दाता श्री गणेश जी यांच्या आशीर्वादानं सर्वांना दीर्घायुष्य, आरोग्य, आनंद आणि शांती लाभो अशी मी प्रार्थना करतो. विनायक चतुर्थीच्या शुभेच्छा.'
ప్రకృతి స్వరూపుడు, సర్వ గణాలకు అధిపతి, సకల శుభాలను అనుగ్రహించే శ్రీగణేశుని ఆశీస్సులతో...— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 27, 2025
అందరం ఆయురారోగ్య, సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లాలని ప్రార్థిస్తూ..
వినాయకచవితి పండుగ శుభాకాంక్షలు.✨🙏
ज्युनियर एनटीआर आणि महेश बाबू : 'वॉर २' स्टार ज्युनियर एनटीआरनेही त्याच्या एक्स हँडलवर लिहिलं, 'सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा.' महेश बाबूनं इंस्टाग्राम स्टोरीवर गणपतीचा फोटो शेअर केला आहे आणि सर्वांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.
మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.— Jr NTR (@tarak9999) August 27, 2025
Wishing everyone a Happy Ganesh Chaturthi!
हा शुभ दिवस भगवान गणेशाच्या आगमनाचा आहे आणि लोक ११ दिवस बुद्धीच्या देवतेची पूजा करतात. गणपती बाप्पाचे अनेक घरांमध्ये स्वागत केले जाते आणि त्यांची पूजा दीड दिवस, पाच दिवस, सहा दिवस, सात दिवस केली जाते. याशिवाय काही ठिकाणी त्यांची पूजा अकरा दिवस केली जाते.
