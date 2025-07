ETV Bharat / entertainment

'फोर मोर शॉट्स प्लीज!'चा धमाकेदार शेवटचा सीझन लवकरच होईल प्रदर्शित, वाचा सविस्तर... - FOUR MORE SHOTS PLEASE FINAL SEASON

फोर मोर शॉट्स प्लीज ४ ( 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' फिनाले (Poster) )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 1, 2025 at 2:09 PM IST 1 Min Read

मुंबई : प्राइम व्हिडिओनं आज १ जुलै रोजी घोषणा केली की, अमेझॉन 'फोर मोर शॉट्स प्लीज'चा शेवट सीझन लवकरच प्रीमियर होणार आहे. प्रेक्षक त्याच्या पुनरागमनाची आतुरतेनं वाट पाहत असताना, या आंतरराष्ट्रीय एमी-नामांकित वेब सीरीजच्या पुढील भागाच्या घोषणेनं उत्साह आणखी वाढवला आहे. प्रीतिश नंदी कम्युनिकेशन्स, रंगिता नंदी आणि इशिता नंदी निर्मित, शोनं आजच्या महिलांच्या जीवनातील चढ-उतारांचे वास्तविक चित्रण केले आहेत. चौथा सीझन हा आनंदानं भरलेला असणार आहे. यावेळी दामिनी, अंजना, सिद्दी आणि उमंग हे शिकणार आहेत की, त्यांना नंबर वन असण्याची गरज नाही, तर त्या स्वतःच्या आयुष्याच्या हिरो आहेत, कारण आनंद हा लक्झरी नसतो, जीवन जगण्याची एक पद्धत असते. 'फोर मोर शॉट्स प्लीज'चा नवीन सीझन लवकरच येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला : नवीन सीझनमध्ये ओळख, स्वातंत्र्य आणि भावना अधिक खोलवर एक्सप्लोर केल्या जातील, तेही शोच्या त्याच सिग्नेचर शैलीत म्हणजेच प्रामाणिकपणा, ग्लॅमर आणि जबरदस्त विनोदात. यावेळी काही नवीन चेहरे देखील दिसतील. हा सीझन दहापट जास्त मस्ती, केमिस्ट्री आणि उत्साहानं भरलेला असणार आहे. हा शो प्राइम व्हिडिओवरील सर्वाधिक पाहिलेल्या, भारतीय शोपैकी एक आहे. 'फोर मोर शॉट्स प्लीज'चा नवीन सीझन धमाकेदारपणे परतण्यासाठी सज्ज आहे, ज्यामध्ये सयानी गुप्ता, कीर्ती कुल्हारी, बानी जे आणि मानवी गगरू यांच्यासह लिसा रे, प्रतीक बब्बर, राजीव सिद्धार्थ, अंकुर राठी आणि मिलिंद सोमण यासारखे कलाकार आहेत.