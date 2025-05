ETV Bharat / entertainment

मृणाल ठाकूर- आदिवी शेष स्टारर 'डकैत'चा फर्स्ट लूक रिलीज, अनुराग कश्यपची थरारक झलक - FIRST LOOK OF DAKAIT

'डकैत'चा फर्स्ट लूक रिलीज ( Film Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 26, 2025 at 7:43 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 8:22 PM IST 1 Min Read

मुंबई - मृणाल ठाकूर आणि आदिवी शेष यांच्या भूमिका असलेला आगामी 'डकैत' चित्रपटाचा पहिला लूक प्रदर्शित झाला आहे. शनील देव दिग्दर्शित या चित्रपटामध्ये अनुराग कश्यपही एका भयंकर अवतारात पाहायला मिळणार आहे. यावर्षी २५ डिसेंबर रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. 'डकैत' चित्रपटाच्या टीमनं त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर चित्रपटाचा टीझर रिलीज केला आहे. २५ डिसेंबर रोजी हा चित्रपट जगभरातील थिएटर्समध्ये प्रदर्शित होणार आहे. सुरुवातीला, या चित्रपटाच्या कालाकारांमध्ये मुख्य भूमिकेसाठी श्रुती हासनची निवड करण्यात आली होती आणि तिनं त्यासाठी एक प्रोमो देखील शूट केला होता पण नंतर, काही कारणास्तव, तिनं या चित्रपटातून माघार घेतली. नंतर तिची जागा मृणाल ठाकूर हिनं घेतली आहे. मृणाल ठाकूरनं अलीकडेच तिच्या व्यक्तिरेखेबद्दल बोलताना सांगितलं की, डकैतची कहाणी खरी आहे आणि ती आदिवी शेष आणि शेनिल देव दोघांच्याही दृष्टिकोनातून सादर करण्यात आली आहे. यामध्ये मी जी भूमिका साकारणार आहे त्यातून मला पूर्वी कधीही अशा गोष्टी एक्सप्लोर केल्या नव्हत्या त्या करण्याची संधी मिळाली आहे.

