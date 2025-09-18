Interview: अनुराग कश्यप - मला गुंतागुंतीच्या आणि ठाम महिलांची पात्रे आवडतात!
अनुराग कश्यप सध्या त्यांचा 'निशांची' या चित्रपटामुळं चर्चेत आहे. हा चित्रपट १९ सप्टेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
Published : September 18, 2025 at 12:07 PM IST
मुंबई - अनुराग कश्यप हे भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक बहुआयामी दिग्दर्शक, लेखक आणि निर्माता आहेत. त्यांनी 'गँग्स ऑफ वासेपूर', 'देव डी' आणि 'रमण राघव' चोक्डसारख्या चित्रपटांमुळं आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या चित्रपटांत वास्तववादी कथा, कठीण पात्रं आणि उत्तर भारतातील वास्तववादी जीवनशैली यावर भर दिला जातो. 'क्वीन'साठी त्यांनी अभिजित कोकाटेबरोबर मिळून बेस्ट एडिटिंगसाठी फिल्मफेअर पुरस्कार जिंकला. अनुराग नेहमीच नव्या कलाकारांना संधी देतात आणि त्यांच्या चित्रपटांचे स्वरूप नेहमीच नाविन्यपूर्ण आणि भिन्न असते, त्यामुळं ते नेहमीच चर्चेत राहतात. अनुराग कश्यप हे केवळ दिग्दर्शक नाहीत, तर भारतीय सिनेमाला नवा दृष्टिकोन देणारे सर्जक आहेत. त्यांचा नवीन चित्रपट 'निशांची' प्रदर्शवुत होत आहे आणि त्यांनी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्यासोबत गप्पा मारल्या त्यातील काही अंश....
ईटीव्ही भारत: तुम्ही फिट दिसताहात. तुम्ही दुपारनंतर जेवण करत नाही. यामागचं कारण काय?
अनुराग कश्यप: हे सगळं गँग्स ऑफ वासेपूरपासून सुरू झालं. मी सर्वांना सांगितलं की, खरे गुन्हेगार हे सिक्स-पॅक बॉडीबिल्डर्स नसतात. ते इतके लवचिक असतात की पळून जाणं, छप्पर चढणं, झपाट्यानं हालचाल करणं हे त्यांच्यासाठी सहज आणि महत्वाचं असतं. हिंदी चित्रपटांत दाखवलेले बलाढ्य, भारी-भक्कम गुन्हेगार वास्तवापासून दूर आहेत. त्यामुळं मी माझ्या कलाकारांना वजन कमी करण्यास सांगितलं, जेणेकरून ते अधिक वास्तविक वाटतील. मनोज बाजपेयीनं वासेपूरसाठी आपलं संपूर्ण शरीरबोली बदलली आणि सडपातळ, चपळ गुन्हेगारांचा अंदाज घेतला. त्याच्याबरोबर इतर कलाकारांनीही ही पद्धत अवलंबली. मला हवे होते ते ‘रस्टिक’ गुन्हेगार म्हणजे झटपट पळणारे, कुठल्याही छपरावर पटपट चढणारे. मी देखील त्यांच्यासोबत डायट करीत होतो.
ईटीव्ही भारत: 'गँग्स ऑफ वासेपूरसारख 'निशांची' चित्रपटात एखादं पात्र आहे का?
अनुराग कश्यप: हो, माझ्या चित्रपटात दोन जुळ्या भावांची भूमिका आहे. एक भाऊ गुन्हेगारीत शिरतो आणि तुरुंगवासानंतर खडबडीत, मजबूत बनतो, तर दुसरा भाऊ सरळ जीवन जगतो आणि अभियंता बनतो. एका भावाचे सीन्स दोन महिने चित्रित केले, नंतर त्याच कलाकाराला दोन महिने वजन कमी करून दुसऱ्या भावासाठी पूर्ण वेगळा अंदाज घ्यायला सांगितलं. हिंदी सिनेमात अशा प्रकारचा प्रयोग फारसा झालेला नाही. महत्वाचं म्हणजे ऐश्वर्य ठाकरे, जो प्रमुख भूमिका करतोय त्याला, माहीतच नव्हतं की, ही जुळ्या भावांची कहाणी आहे आणि तो डबल रोल करतोय.
ईटीव्ही भारत: दिग्दर्शक म्हणून स्वतःचा चित्रपट रिलीज होताना कसं वाटतं?
अनुराग कश्यप: प्रत्येक चित्रपट वेगळा असतो. प्रेक्षक कसा प्रतिसाद देतात, कथा त्यांना कितपत भिडते, आणि ते उद्देश समजून घेतात का, हेच महत्त्वाचं असतं. दडपण असं नसतं पण अपेक्षा असतात.
ईटीव्ही भारत: अलीकडे 'बंदर', 'निशांची', तसेच बर्लिन फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये तुमच्याबद्दल चर्चा झाली. याबद्दल काय म्हणाल?
अनुराग कश्यप: लोक नेहमीच बोलतात. मी शक्यतो ते मनाला लावून घेत नाही. काहींना वाटतं मी नेहमी कुरकुर करतो, फिल्टर न ठेवता बोलतो. पण खरं म्हणजे मी शांतपणे काम करतो. माझा सिनेमा बाहेर आल्यावर लोकांना आश्चर्य वाटतं की मी न बोलता काय निर्माण केलंय. मी खूप आधीच शिकलो आहे, शांतपणे काम करत राहायचं.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही बंगलोरला का स्थलांतरित झालात?
अनुराग कश्यप: मुंबईची मजा कमी झालीय. कारण जग खूप वेगाने बदललं जातंय आणि मी त्याच्याशी जुळवून घेऊ शकलो नाही. मुलाखतींमध्ये मी परखडपणे बोलतो, विदाउट फिल्टर उत्तरं देतो, पण लोक त्यातून काही भाग कापून दिशाभूल करणाऱ्या हेडलाईन्स तयार करतात. हळूहळू चित्रपट उद्योगानं मला ‘धोकादायक’ समजून एकाकी पाडलं.
ईटीव्ही भारत: बंगलोरला शिफ्ट झाल्यावर काय बदल जाणवला?
अनुराग कश्यप: बंगलोरमध्ये गेल्या आठ महिन्यांत मी तीन वर्षांच्या तुलनेत अधिक लिहिलं. कुठल्याही दडपणाशिवाय मी लेखन करू शकतोय. मन शांत झालंय त्यामुळं लिखाणाचा स्पीड वाढलाय. माझे बरेच नवीन चित्रपट येत आहेत, तसेच माझे काही चित्रपट वेनिस आणि टोरोंटो फिल्म फेस्टिव्हलमध्येही गेले आहेत. माझी उत्पादकता खूप वाढली आहे कारण येथे मी कोणत्याही निरर्थक पार्टीत जाऊन मान्यता शोधत नाही किंवा लोक बंगळुरू, उत्तर प्रदेश किंवा इतर कुठूनही कथा उचकटवत नाहीत. मी बंगळुरूमध्ये स्थित झालो आहे, पण माझ्या उत्तर प्रदेशच्या मुळांशी प्रामाणिक आहे.
ईटीव्ही भारत: तुमचे चित्रपट वेगळे का दिसतात? त्यामागे किती मेहनत असते?
अनुराग कश्यप: मेहनत तर खूप करावी लागते. पण खरं म्हणजे चित्रपट स्वतःचा मार्ग निवडत असतो. जर तुम्ही प्रामाणिकपणे काम केलं, तर त्याचं वेगळं विश्व नैसर्गिकपणे तयार होतं. मी जबरदस्ती करत नाही. मी तरुणांना काम देतो, कॅमेऱ्यापासून ते तंत्रापर्यंतचे निर्णय त्यांच्यावर सोपवतो. जेव्हा लोकांना जबाबदारी दिली जाते, तेव्हा ते सर्वोत्तम देतात. म्हणूनच माझ्या प्रत्येक चित्रपटाचं रूप वेगळं दिसतं.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही नव्या कलाकारांना संधी देता. त्यामागे काही खास कारण?
अनुराग कश्यप: काही खास कारण अथवा मोठा विचार नाही. जे वेळ देऊ शकतात त्यांना मी निवडतो, संधी देतो. मी कलाकारांना भरपूर तयारी करायला लावतो, जेणेकरून ते उत्तम आउटपुट देऊ शकतील. स्टार्ससह काम करणे कठीण असतं, कारण त्यांच्या चाहत्यांच्या अपेक्षा वेगळ्याच असतात. जर त्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर दोष दिग्दर्शकावर येतो. हे प्रोफेशन खूप निर्दयी आहे, खाली पडायला फार वेळ लागत नाही. म्हणून मला नव्या लोकांबरोबर काम करणं आवडतं.
प्रस्थापित कलाकारांना वारंवार आपल्या शैलीची पुनरावृत्ती होत असल्याचं लक्षात येत नाही, जसं देव आनंदजींचं झालं, तरुणपणी त्यांचे अनेक चाहते होते, पण त्यांनी तरुण प्रतिमेला सांभाळून ठेवलं आणि नंतर लोक त्यांच्यावर हसायला लागले. राजेश खन्नाजींच्या बाबतीतही हेच झालं. हा व्यवसाय फार कठोर आहे. 'अनुराग कश्यप संपला' असं अनेकदा घोषित करण्यात आलं. मला ‘राम गोपाल वर्मा २.०’ अशी उपमा दिली. पण मी अजूनही राम गोपाल वर्मांसोबत बोलतो, ते आता स्वतःसाठी सिनेमे बनवतात आणि त्यांनी इतरांना खूश करण्याचं थांबवले आहे. मी देखील तो मार्ग अवलंबविण्याचा प्रयत्न करतोय.
ईटीव्ही भारत: निर्माते कधी तुमचं सर्जनशील स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करतात का?
अनुराग कश्यप: हो, अनेकदा असं होतं. पण मी अंतिम कट माझ्याकडे ठेवतो. आपली लढाई चित्रीकरणाआधीच करारांमध्ये ठरते. सुरुवातीला मी बबलू 'निशांची'ला एकच भूमिका दिली होती. त्याला दोन वर्षे तयारी करायला लावली. सहा महिने आधी त्याला दुहेरी भूमिकेबद्दल सांगितलं. त्याचा अभिनयक्षमतेचा विस्तार विलक्षण आहे आणि मी खात्रीनं सांगू शकतो, हा आतापर्यंत मी पाहिलेल्या सर्वोत्कृष्ट पदार्पणांपैकी एक आहे.
ईटीव्ही भारत: 'निशांची' या चित्रपटाला प्रेरणा कुठून मिळाली?
अनुराग कश्यप: काही विशिष्ट असं सांगता येणार नाही. प्रेरणा म्हणाल तर ती माझ्या बालपणी पाहिलेल्या हिंदी चित्रपटांमधून मिळाली असं सांगेन. वासेपूरनंतर लोक नेहमी विचारत होते की, पुढचा भाग कधी येतो. मी त्याला कंटाळलो. मग 'बॉम्बे वेलवेट', 'मुक्काबाज' आले. मला उत्तर भारताच्या खऱ्या कथा सांगायच्या होत्या, कारण बहुतेक चित्रपटांत दाखवलेलं उत्तर भारत वास्तवापेक्षा वेगळं असतं.
ईटीव्ही भारत: चित्रपटाच्या शीर्षकाबद्दल काही सांगू शकाल?
अनुराग कश्यप: मूळ शीर्षक खूप लांबलचक होतं, बबलू निशांची रंगीली रिंकू आणि डबलू. शेवटी ते छोटं करून 'निशांची' असं केलं. हा चित्रपट ७०च्या दशकातील सिनेमाला सलाम करणारा आहे. कथा १९८६ ते २०१६ या तीस वर्षांच्या कालखंडात घडणारी आहे.
ईटीव्ही भारत: तुम्हाला अभिनय करायला कितपत आवडते?
अनुराग कश्यप: अभिनय हे कठीण काम आहे. चित्रपट बनवणं आणि लेखन नैसर्गिकरित्या जमतं, पण अभिनय ही माझ्यासाठी एक गरज होती. बजेट कमी असेल तर मोठा सिनेमा दाखवण्यासाठी प्रचंड मेहनत लागते. चित्रपट बनवायला अनेक वर्षं लागतात, पण केवळ तीस दिवस अभिनय करून तितकंच कमावता येतं. मला आधी अभिनयात कसलीही रुची नव्हती, मी कधीही कर्जाच्या 'ईएमआय' मध्ये अडकलो नाही. राम गोपाल वर्मांनी मला शिकवलं की कर्ज घेतलं की कर्जाचे नियम पाळावे लागतात. म्हणूनच मी कर्जे टाळतो. एकदा मी नैराश्यात होतो आणि आजारीही होतो आणि माझ्या मुलीनं 'बॉम्ब' टाकला की तिला लग्न करायचंय. अर्थातच मला जबाबदारी घ्यावी लागली. म्हणून मी एका रीमेक प्रोजेक्टमधून अभिनयाची निवड केली, कारण लगेच पैसे मिळणार होते. मी साऊथच्या सिनेमामध्ये अभिनय केला, कारण हिंदीमध्ये अपयशाचा धोका नको होता. विजय सेतुपती यांनी स्वतःच मला भूमिका द्यायला सांगितलं. कलाकार आणि दिग्दर्शक चांगले असतील तरच तुम्ही चांगलं काम करू शकता. दक्षिण भारतात मी अशा दिग्दर्शकांसोबत काम केलं, जे मी उत्तम अभिनय करावा याची पूर्ण जबाबदारी घेत होते.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही जवळपास २५ वर्षं या इंडस्ट्रीमध्ये आहात. अचानक इंडस्ट्रीबद्दल कटूता का आली?
अनुराग कश्यप: खरं तर मला फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये ३२ वर्षं झाली आहेत. माझ्यात कटूता नाही पण मी निराश आहे, आणि हो या इंडस्ट्रीमुळं नाही. सध्या सिनेमाबद्दलची चर्चा पूर्णपणे बदलली आहे. आता फक्त बॉक्स ऑफिसवरच बोललं जातं. 'गजिनी'नंतर हा सापळा सुरू झाला की प्रत्येक चित्रपटनं अमुक अमुक कोट्यवधी कमवायलाच हवे. त्यामुळे सगळे मोठ्या बजेटचे चित्रपट बनवण्याच्या मागे लागले. या शर्यतीत अनेक कंपन्या बंद पडल्या. चित्रपट हिट होतो तो फक्त जादूने, आणि ती जादू काय आहे हे तो ब्लॉकबस्टर झाल्यावरच कळतं. एखादा चित्रपट चालला की सगळ्यांना कारणं ठाऊक असतात; फ्लॉप झाला की कारणं माहित असतात. पण प्रदर्शित होण्याआधी कोणालाही काहीच ठाऊक नसतं. आज प्रत्येकाच्या हातात एक फॉर्म्युला आहे, ज्या सिनेमाला यश प्राप्त होते, त्याची कॉपी केली जाते आणि तेच-तेच होतं. आता चर्चा होते फक्त कोणत्या बॅनरचं ऑफिस मोठं आहे, कोणता निर्माता मोठा आहे, सिनेमाबद्दल कमी, आणि व्यवसायाबद्दल जास्त.
ईटीव्ही भारत: पण तुम्ही हार का मानत नाही? तुम्ही इंडस्ट्रीतील आघाडीचे विरोधक वाटता...
अनुराग कश्यप: पूर्वी मी लढायचो, जेव्हा समोरचे ऐकायला तयार होते. आता सगळेच आपापल्या संघर्षात अडकले आहेत. आजचं जग, सोशल मीडिया वगैरे, मला कळत नाही. रामूजी हैदराबादला गेले, मी बंगळुरूमध्ये आहे, राजदीप कोलकात्यात, दिवाकर बॅनर्जी हिमाचलमध्ये. सगळेच विखुरले गेले आहेत. सिनेमाची बाजारपेठ पूर्णपणे बदलली आहे. आता आमच्या हातात काहीच नाही.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या चित्रपटांतील महिला पात्रं सहसा पारंपरिक चित्रपटांमधल्या सामान्य रूपांपेक्षा वेगळ्या असतात. का?
अनुराग कश्यप: होय, माझ्या चित्रपटांतील स्त्रिया पुरुषांच्या हिंसेच्या पारंपरिक बळी नाहीत. असा प्रकार चुकीचा आहे. मला खरंच आकर्षित करतात त्या महिला ज्यांना सामान्य ‘गर्ल नेक्स्ट डोअर’ या प्रकारात बसवले जात नाही. तो प्रकार सगळ्यांनाच एका सूत्रात बांधतो, आणि मला तो आवडत नाही. उदाहरणार्थ, आमची अभिनेत्री वेदिका, हा तिचा पहिला चित्रपट नाही, तिनं दोन चित्रपट केले आहेत. पण जेव्हा मी तिला भेटलो, तेव्हा मी म्हटलं, “तुझा लूक परफेक्ट आहे. मला कानपूरच्या माधुरी दीक्षितसारखी वाटणारी मुलगी हवी होती.” तिचा लूक परफेक्ट होता, पण ती मुंबईची असल्यानं तिला भाषेवर काम करावं लागेल असंही मी सांगितलं. तिला खरी इच्छा होती कारण तिच्या आधीच्या चित्रपटांमध्ये तिची भूमिका फक्त नायकाची गर्लफ्रेंड म्हणून मर्यादित होती, त्याहून काही नव्हतं. पण तिला अभिनय करायचा होता आणि मजबूत पात्रे साकारायची होती. आमच्या उद्योगात मात्र बहुतेक नायिका फक्त ‘गर्ल नेक्स्ट डोअर’ या भूमिकेतच असतात, फक्त चांगले दिसण्यासाठी, पण भूमिका अधिक गर्भितार्थ असलेल्या नसतात.
मला गुंतागुंतीच्या आणि ठाम महिलांची पात्रे आवडतात. मला जीवनातील गुंतागुंत आवडते. स्त्रिया अंत:करणानं आणि बाहेरून पुरुषांपेक्षा अधिक धैर्यवान असतात, आणि माझ्यासाठी हे धैर्य समोर येते जेव्हा त्या समाजासमोर ठामपणे उभ्या राहतात. माझ्या कथा माझ्या अनुभवांतून येतात. माझ्या आईनं तरुण वयात शेती आणि घर सांभाळलं. तिचा तो बळकटपणा माझ्या पात्रांमध्ये उतरतो.
ईटीव्ही भारत: नवीन दिग्दर्शकांना काय सल्ला द्याल?
अनुराग कश्यप: थेट चित्रपट बनवायला सुरुवात करा. बस्स!
ईटीव्ही भारत: चित्रपटावर येणारे अभिप्राय आणि समीक्षणं यावर तुमच्या काय रिऍक्शन असतात?
अनुराग कश्यप: मी त्याचा फारसा ताण घेत नाही. त्या सर्वापासून मी दूर राहतो आणि माझ्या निर्मात्यांच्या फीडबॅकवर जास्त भर देतो.
