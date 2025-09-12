ETV Bharat / entertainment

'१२० बहादूर'च्या प्रदर्शनापूर्वी फरहान अख्तर कोलकाताला पोहोचला, कार्यक्रमाला लावली हजेरी...

'१२० बहादूर' या चित्रपटाच्या रिलीजपूर्वी फरहान अख्तरनं कोलकाताला भेट दिली आहे.

Farhan akhtar
फरहान अख्तर ('१२० बहादूर' (पोस्टर))
Published : September 12, 2025 at 2:24 PM IST

मुंबई : पीव्हीसी मेजर शैतान सिंग भाटी यांची शौर्याची कहाणी आता प्रेक्षकांना लवकरच पाहायला मिळणार आहे. हा चित्रपट खूप धमाकेदार असणार आहे. अभिनेता फरहान अख्तर अभिनीत चित्रपट '१२० बहादूर' सध्या चर्चेत आहे. '१२० बहादूर' चित्रपट देशभक्तीची कहाणी सांगतो. तसेच हा चित्रपट प्रेक्षकांना रोमांच आणि वीरतेची खोल अनुभूती देईल. दरम्यान चित्रपटाच्या प्रदर्शनापूर्वी फरहान अख्तरनं कोलकाताला भेट दिली आणि तिथे एका कार्यक्रमात सहभागी झाला, जिथे त्यानं चित्रपटाशी संबंधित आपला उत्साह, भावना मीडिया आणि चाहत्यांबरोबर शेअर केल्या. आता अनेकजण हा चित्रपट पाहाण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत. हा चित्रपट १९६२च्या रेझांग ला युद्धावर आधारित आहे.

'१२० बहादूर' चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटात १२० भारतीय सैनिकांची खरी आणि शौर्याची कहाणी दाखवण्यात आली आहे. '१२० बहादूर' चित्रपटामध्ये शत्रूंसमोर हार न मानता आपल्या भूमीचे रक्षण काही शूरवीरांनी केलं होतं. दरम्यान भारतीय इतिहासातील सर्वात धाडसी युद्धांपैकी एक रेझांग ला आहे. या संपूर्ण कथेचा आत्मा 'हम पीछे नहीं हटेंगे' हा आहे. ही ओळ चित्रपटात सर्वत्र प्रतिध्वनित होते. या चित्रपटामध्ये देशभक्तीच्या भावना सुंदरपणे मांडण्यात आल्या आहेत. हा चित्रपट रजनीश 'रेजी' घई यांनी दिग्दर्शित केला आहे. रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट)आणि अमित चंद्रा (ट्रिगर हॅपी स्टुडिओ) यांनी चित्रपटाची निर्मित केली आहे. '१२० बहादूर' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

'१२० बहादूर'ची स्टारकास्ट : '१२० बहादूर'मध्ये शत्रूंसमोर उभे राहून हार न मानता आपल्या भूमीचं रक्षण कस केलं जाते, याबद्दलचे वर्णन असून यात आणखी अशा गोष्टी प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल, ज्याबद्दल त्यांना माहिती नसेल. या चित्रपटामध्ये फरहान अख्तर हा मेजर शैतान सिंग भाटी यांची भूमिका साकारणार आहे. '१२० बहादूर'मध्ये फरहान व्यतिरिक्त साऊथ स्टार राशी खन्ना, अंकित सिवाच, विवान भठेना, एजाज खान, अजिंक्य देव, आशुतोष शुक्ला आणि इतर अनेक स्टार्स दिसणार आहेत.

