दिग्दर्शक मधुर भांडारकर 'द वाइव्हज' टीमसह साई चरणी नतमस्तक...

दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांनी आगामी 'द वाइव्हज' चित्रपटाच्या यशासाठी साई चरणी प्रार्थना केली आहे.

Madhur Bhandarkar
मधुर भांडारकर (Madhur Bhandarkar (Etv bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 20, 2025 at 5:30 PM IST

1 Min Read
शिर्डी : गेल्या 40 वर्षांपासून शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी नियमितपणे येतो. मात्र मागील दोन-तीन वर्षांपासून चित्रपटांच्या शूटिंगमध्ये व्यग्र असल्यामुळं साई दर्शनासाठी येतात आलं नाही. आज मात्र साईबाबांचे बोलवणे आल्याने 'द वाइव्हज' चित्रपटाचा टीमसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं असल्याचं सुप्रसिद्ध दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांनी म्हटलं.

मधुर भांडारकर यांनी घेतलं साईबाबांचं दर्शन : प्रसिद्ध दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांनी आज आपल्या आगामी येणाऱ्या 'द वाइव्हज' चित्रपटाचा टीममधील, चित्रपटाचे लेखक आणि कॅमेरामनसह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं आहे. साई दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलतांना भांडारकर म्हणाले की , आगामी चित्रपट यशस्वी होण्यासाठी मी आज साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना केली. 'द वाइव्हज' हा चित्रपट बॉलिवूडमधील ग्लॅमरच्या मागे असलेल्या स्टार, पत्नींच्या गुंतागुंतीच्या आणि गुप्त जीवनावर आधारित आहे. या चित्रपटात सोनाली कुलकर्णी, रेजिना कॅसांड्रा, राहुल भट्ट, सौरभ सचदेवा, अर्जन बाजवा आणि फ्रेडी दारूवाला हे स्टार प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. 'द वाइव्हज' या चित्रपटाचं शूटिंग पूर्ण झालं असून येणाऱ्या ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात गाण्याचं शूटिंग होईल. त्या आधीच साईबाबांच्या समाधीच्या दर्शनासाठी आलो आहे. 'द वाइव्हज' चित्रपट 2026 मध्ये प्रदर्शित होणार असल्याचही भांडारकर यांनी सांगितलं.

Madhur Bhandarkar
मधुर भांडारकर (Madhur Bhandarkar (Etv bharat))
Madhur Bhandarkar
मधुर भांडारकर (Madhur Bhandarkar (Etv bharat))
मधुर भांडारकर (Madhur Bhandarkar (Etv bharat))

मधुर भांडारकर यांनी व्यक्त केल्या भावना : आतापर्यंत बनवलेल्या चित्रपटांसाठी अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे, तर पद्मभूषण सन्मान देखील मिळाला आहे. अनुभव आणि चित्रपटांवरील प्राविण्यावरून अपेक्षा आहे की, 'द वाइव्हज' देखील प्रेक्षक आणि समीक्षक यांचे मन जिंकेल आणि भविष्यात याही चित्रपटाला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळेल अशी अपेक्षाही यावेळी भांडारकर यांनी व्यक्त केली आहे. 'द वाइव्हज' हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी चित्रपटातील संपूर्ण टीमला साईबाबांच्या दर्शनासाठी घेऊन येणार असल्याच देखील भांडारकर म्हणाले आहे. साईबाबांच्या दर्शनानंतर साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी मधुर भांडारकर यांना शॉल आणि साई मूर्ती देऊन सत्कार केला. यावेळी संस्थानचे जनसंपर्क अधिकारी दिपक लोखंडे , शिर्डी ग्रामस्थ संग्राम कोते , दीपक गोंदकर उपस्थित होते.

