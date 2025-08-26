ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: पल्लवी जोशी - आम्ही आमच्या चित्रपटांना आधुनिक पाठ्यपुस्तक मानतो! - EXCLUSIVE INTERVUEW PALLAVI JOSHI

पल्लवी जोशी आणि विवेक अग्निहोत्री यांचा ‘द बंगाल फाईल्स’ हा चित्रपट प्रेक्षकाच्या भेटीला येणार आहे. आता अभिनेत्रीनं या चित्रपटाबद्दल काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.

मुंबई - भारतीय चित्रपटसृष्टीत आपल्या सौंदर्यानं, गोड आवाजानं आणि संवेदनशील अभिनयानं प्रेक्षकांची मने जिंकणारे नाव म्हणजे पल्लवी जोशी. लहानपणापासूनच कॅमेऱ्यासमोर सहजतेनं वावरणाऱ्या पल्लवी यांनी बालकलाकार म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली आणि थोड्याच वेळात गंभीर भूमिकांमधून त्यांनी प्रगल्भ अभिनेत्री म्हणून स्वतःला सिद्ध केलं. १९८० आणि ९०च्या दशकात त्यांनी 'त्रिषाग्नी', 'सुरज का सातवाँ घोड़ा', 'अंधेरा' आणि 'वो छोकरा' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये केलेल्या भूमिका आजही स्मरणात राहतात. 'वो छोकरा'साठी त्यांना विशेष उल्लेखनीय अभिनयाचा राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला.

दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांच्या 'ताशकंद फाईल्स' आणि 'कश्मीर फाईल्स' या चित्रपटांमधील त्यांच्या भूमिका केवळ अभिनय नव्हत्या, तर प्रेक्षकांच्या अंतर्मनाला भिडणारे अनुभव होते. विशेषतः 'द कश्मीर फाईल्स'मधील त्यांची भूमिका ही त्यांच्या कारकिर्दीतील एक मैलाचा दगड ठरली. 'ताशकंद फाईल्स' आणि 'द कश्मीर फाईल्स'साठी पल्लवी जोशी यांना दोन सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीचा राष्ट्रीय पुरस्कार बहाल करण्यात आलेले आहेत. आज पल्लवी जोशी या केवळ अभिनेत्री नाहीत, तर एक विचारशील निर्माती, संवेदनशील स्त्री आणि कलेला न्याय देणाऱ्या कलावंत आहेत. त्यांच्या प्रवासात प्रामाणिकपणा, सामाजिक जाण आणि कलात्मक तेज यांचा अद्भुत संगम दिसतो. आता त्यांची निर्मिती आणि अभिनय असलेला 'द बंगाल फाईल्स', ज्याचे लेखन आणि दिग्दर्शन त्यांचे पती विवेक अग्निहोत्री यांनी केलं आहे, प्रदर्शनाच्या मार्गावर आहे.

परंतु ‘द बंगाल फाईल्स’ या पल्लवी जोशी निर्मित चित्रपटाभोवती सुरुवातीपासूनच वादंग निर्माण झाले आहेत. या चित्रपटात दाखवलेल्या ऐतिहासिक घटनांच्या चित्रणाबद्दल अनेक राजकीय नेते आणि सामाजिक संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. बंगालमधील काही समाजघटकांनी चित्रपटामुळं धार्मिक ध्रुवीकरण होऊ शकते, अशी टीका केली. सेन्सॉर मंडळाकडे अनेक आक्षेप नोंदवले गेले असून, त्यात काही दृश्यांवर बंदी घालावी, अशी मागणी झाली. माध्यमांमध्ये आणि सोशल मीडियावर चित्रपटाच्या ट्रेलरपासूनच चर्चा रंगली आणि विरोधाच्या लाटेला सुरुवात झाली. समर्थकांचा दावा आहे की, हा सिनेमा सत्य उजेडात आणतो, तर विरोधकांच्या मते तो राजकीय अजेंडा पुढे नेतो. किंबहुना त्यांचा 'द काश्मीर फाईल्स’ प्रदर्शित झाल्यानंतर सुद्धा देशभरात अभूतपूर्व चर्चा आणि वादळ उठले होते. काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनाचा मुद्दा प्रखरपणे मांडल्यानं अनेकांनी हा चित्रपट सत्याचे दर्शन घडवणारा मानला; परंतु विरोधकांच्या मते हा सिनेमा एकतर्फी आणि राजकीय अजेंड्याला पूरक होता. त्यामुळे सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

‘द काश्मीर फाईल्स’ला प्रचंड व्यावसायिक यश मिळाले आणि तो जागतिक स्तरावर चर्चेत गेला, तर ‘द बंगाल फाईल्स’ची चर्चा अद्याप मुख्यत्वे देशांतर्गत वादविवादांपुरती मर्यादित आहे. देशातील राजकारणाची दिशा पाहता रिलीजपूर्वीच ‘द बंगाल फाईल्स’ वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. परंतु पल्लवी जोशी यांच्या मते त्या अश्या गोष्टींना अवावाजवी किंमत देत नाहीत आणि त्या म्हणतात की, 'जितका वाद वाढतो तितकी चर्चा रंगते.' या सर्व पार्श्वभूमीवर पल्लवी जोशी यांनी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर संवाद साधला आणि बऱ्याच गोष्टींबद्दल आपली मते मांडली.

ईटीव्ही भारत : तुमच्या नव्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या कसं वाटतंय? फक्त रिलीजचं दडपण आहे की आणखी काही ताणही जाणवतोय?
पल्लवी जोशी: होय, रिलीजसोबत काही अडचणी नक्कीच आल्या. प्रिंट्स वेळेत पूर्ण झाल्या नाहीत, सबटायटलिंग अपूर्ण राहिलं, शीर्षकात बदल करावे लागले आणि काही महत्त्वाच्या व्हीएफएक्स फायलींचं कामही प्रलंबित होतं. या सगळ्या निर्मिती प्रक्रियेतील धावपळीला आम्हाला सामोरं जावं लागलं. मात्र, अशा अडथळ्यांचा सामना हा चित्रपट निर्मितीच्या प्रवासाचा अविभाज्य भागच असतो.

ईटीव्ही भारत: या चित्रपटामागची प्रेरणा काय होती? आणि तो बनवताना मनात काही भीती होती का?
पल्लवी जोशी: खरी प्रेरणा ही आमच्या दैनंदिन संवादातूनच निर्माण झाली. आम्ही वारंवार बोलत असू की आपल्या देशात अनेक नकारात्मक घटना घडत असतानाही त्याविरोधात कोणी ठोस पाऊल उचलत नाही. ज्या गोष्टी घडायला हव्यात त्या घडत नाहीत, आणि त्यामुळं आपण किती मौल्यवान गोष्टी गमावत चाललो आहोत. शेवटी मनात प्रश्न उभा राहिला, जर आपणच काही केलं नाही, तर आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी आपण नेमकी कशी दुनिया ठेवून जाणार?

पूर्वीच्या चित्रपटांत आई मुलासाठी प्रेमानं स्वयंपाक करताना, संपूर्ण कुटुंब एकत्र बसून जेवत असताना, सून परंपरा शिकत असताना अशा आपल्या संस्कृतीला उजाळा देणाऱ्या दृश्यांची रेलचेल असायची. मात्र, काळ जसजसा पुढे गेला तसतसा सिनेमा 'एनआरआय-केंद्रित' होऊ लागला, चित्रपटाच्या कथा न्यूयॉर्क, लंडनसारख्या परदेशी शहरांत रंगू लागल्या. जागतिकीकरणाच्या लाटेत आपली संस्कृती आणि परंपरा हळूहळू धूसर होऊ लागली.

तेव्हा आम्ही स्वतःलाच प्रश्न केला, आपली स्वातंत्र्यलढाई केवळ परकीय सत्तेविरुद्ध होती का? की ती आपल्या संस्कृती, सन्मान आणि परंपरा जपण्यासाठीही होती? आणि जर तसे असेल, तर आपण त्या जतन करण्यासाठी नेमकं काय करत आहोत? याच विचारातून मनात ठाम जाणिव झाली की सत्य, सन्मान आणि न्याय पुन्हा एकदा सिनेमाच्या माध्यमातून प्रकट होणे आवश्यक आहे. आणि हाच तो क्षण होता, ज्यातून ट्रुथ सिनेमा ‘Truth Cinema’ या नव्या संकल्पनेचा जन्म झाला.

ईटीव्ही भारत: या चित्रपटासाठीच्या संशोधनात तुम्ही आणि विवेक कितपत सहभागी झालात?
पल्लवी जोशी : आम्ही संशोधनात पूर्णपणे गुंतलो होतो, कारण आमच्या प्रत्येक सिनेमाचा कणा हाच असतो. शेकडो पुस्तके, असंख्य लेख, जुनी वृत्तपत्रं आम्ही चाळली. टाईम Time आणि लाईफ Life सारख्या मासिकांतील संदर्भ पाहिले. विविध स्रोतांमधील एकसारखी तथ्ये शोधून काढली, कारण अन्यथा ते सगळं केवळ कट-कारस्थानासारखं भासलं असतं. अनेक लोकांच्या वेदनादायी कहाण्या आमच्यापर्यंत पोहोचल्या. मात्र चित्रपटाला वेळेची बंधनं असतात; कथाकथनातील भावनिक लय सातत्यानं टिकवावी लागते. म्हणूनच काही प्रसंगी अनेक सत्यकथा एकत्र करून एका व्यक्तिरेखेत मांडाव्या लागल्या. हीच एकमेव कलात्मक मुभा आम्ही घेतो, जशी 'द काश्मीर फाईल्स'मध्ये घेतली होती.

आम्ही जवळपास शंभर वर्षांच्या उंबरठ्यावर असलेल्या काही जीवित साक्षीदारांशी संवाद साधला. त्यापैकी अनेकांना स्मृतिभ्रंश झाल्यामुळं त्यांच्या मुलांशी बोलावे लागले, जुने अल्बम पाहावे लागले. बंगाली भाषेतले अनुभव समजून घेण्यासाठी आम्ही दुभाष्यांचा आधार घेतला. त्रिपुरा आणि बांग्लादेश सीमेजवळ आम्हाला भयावह प्रसंगातून कसाबसा वाचलेले लोक भेटले. त्यापैकी फक्त तिघेच स्पष्ट बोलू शकले, मात्र त्यांच्या मुलांनी जुन्या छायाचित्रांमधून आणि जपलेल्या आठवणींतून आम्हाला मौल्यवान मदत केली. हे अनुभव आमच्यासाठी अतिशय अनमोल ठरले.

ईटीव्ही भारत: तुमचे चित्रपट अनेकदा वादाला तोंड फोडतात. हा तुम्हाला अडथळा वाटतो का, की फायदा?
पल्लवी जोशी : मला तो नेहमीच सकारात्मक वाटतो. जितका वाद वाढतो, तितकी लोकांमध्ये चर्चा रंगते. आणि चर्चा झाली की प्रेक्षक आपोआप चित्रपटगृहाकडे वळतात. त्यामुळं नकारात्मक बाजूकडे दुर्लक्ष करून मी प्रेक्षकांच्या प्रतिसादालाच महत्त्व देतो.

ईटीव्ही भारत : एके काळी समांतर सिनेमाचा बहर होता आणि त्या प्रवाहातील तुम्ही एक महत्त्वाचे नाव होता. ते सिनेमे प्रामुख्यानं गरीबी व दडपशाही दाखवणारे असायचे. पण तुमचे आजचे चित्रपट भावनांपेक्षा वस्तुनिष्ठ वास्तव मांडतात. तुम्हाला वाटते का की तुम्ही आणि तुमच्या टीमनं एका नव्या प्रकारच्या समांतर सिनेमाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे?
पल्लवी जोशी : होय, नक्कीच. पूर्वी श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, मृणाल सेन यांसारख्या दिग्दर्शकांनी वास्तव अधोरेखित करणारे चित्रपट केले. तर दुसरीकडे अमिताभ बच्चनसारख्या अभिनेत्यांनी व्यावसायिक सिनेमातून लोकांना त्यांच्या कठीण दिवसांतून विरंगुळा दिला. त्या काळी दोन्ही प्रकारची चित्रपटसृष्टी तितकीच आवश्यक होती. परंतु आजचा प्रेक्षक अधिक परिपक्व झाला आहे.

आम्ही आता ट्रुथ सिनेमा ‘Truth Cinema’ नावाचा नवा प्रवाह सुरू करत आहोत. हा खऱ्या अर्थानं कला-सिनेमा आहे. खरी कला कधी सुखावत नाही; उलट ती अस्वस्थ करते, प्रश्न विचारते आणि मनाला विचार करायला भाग पाडते, हाच तिचा खरा गाभा आहे. दुर्दैवानं आजचा सिनेमा अनेकदा केवळ तमाश्यात परिवर्तित झाला आहे. पण प्रत्यक्षात सिनेमा हा २५ विविध कलांचा संगम आहे, संगीत, नृत्य, अभिनय, वेशभूषा, लढाई, रंगभूषा, सजावट… या साऱ्यांचा मेळ झाला की सिनेमा ही सर्वोच्च कला बनते. आणि लोकांना याची खरी जाणीव करून द्यावी, यासाठीच आम्ही हा नवा प्रवाह रुजवत आहोत.

ईटीव्ही भारत : तुम्हाला काय वाटतं, ‘द काश्मीर फाईल्स’ किंवा अशा प्रकारचे चित्रपट पाठ्यपुस्तकांचा भाग व्हावेत का? आपण शालेय शिक्षणात हे सत्य कधीच शिकलो नाही, कारण इतिहास नेहमीच एकतर्फी मांडला गेला, अनेक तथ्ये दडपली गेली. तुम्हाला वाटते का, की अशा प्रेरणेतून आता पुढील पिढ्याही ऑपरेशन सिंदूरसारख्या अजूनही न उलगडलेल्या घटनांचा अभ्यास करतील?
पल्लवी जोशी : सरकार आपल्यापासून बरंच काही दडवते, कदाचित आपल्या भल्यासाठीच असा त्यांचा समज असावा. पण जेव्हा आम्ही संशोधन सुरू केलं, तेव्हा जवळपास सगळंच दडपलं गेलं होतं असं लक्षात आलं. आणि जेव्हा फारच काही लपवलं जातं, तेव्हा त्यातून एक विकृत चित्र समोर येतं. इतिहासात काय समाविष्ट व्हावं याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार माझ्याकडे नाही. पण आमच्यासाठी तर चित्रपट हाच नेहमीपासून एक पाठ्यपुस्तक राहिला आहे. गुरु दत्त किंवा बिमल रॉय यांच्या चित्रपटांनी आम्हाला समाजाचं वास्तव शिकवलं. तसंच आज आम्ही आमच्या चित्रपटांना आधुनिक पाठ्यपुस्तक मानतो आणि प्रत्येक तपशील अतिशय प्रामाणिकपणे मांडण्याचा प्रयत्न करतो.

ईटीव्ही भारत: असं दिसून येतंय की गेल्या काही वर्षांत तुम्ही फक्त विवेक अग्निहोत्री यांच्या चित्रपटांत काम केले आहे. ही जाणीवपूर्वक घेतलेली भूमिका होती का?
पल्लवी जोशी : नाही, तसं काहीच नाही. खरं सांगायचं तर २००५ नंतर मी 'बाहेर' अभिनय केलेलाच नाही. हा माझा जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय नव्हता, फक्त कुणीच मला बोलावलं नाही! (हसत). लग्नानंतर प्रत्यक्षात माझा ब्रेक तीन वर्षांचा होता. त्या काळात मी 'सा रे ग म प मराठी' हा रियालिटी होस्ट केला आणि निर्मितीक्षेत्रातही काही काम केलं. माझ्या पुनरागमनाची एक मजेदार कहाणी आहे. रेणुका शहाणे 'रिटा' या चित्रपटातील प्रमुख भूमिकेसाठी अनेक अभिनेत्रींची ऑडिशन घेत होती, पण तिला समाधान होत नव्हतं. मग तिनेच मला विचारलं, “तूच रिटा का करत नाहीस?” मला वाटलं ती गंमत करत आहे किंवा कदाचित गेस्ट अपिअरन्सबद्दल बोलत असेल. पण ती म्हणाली, “तूच माझी रिटा आहेस.”

ईटीव्ही मराठी : तुम्ही वाचनप्रेमी आहात. त्याचा तुमच्या प्रोजेक्ट्सवर काही पॉसिटीव्ह परिणाम होतो का?
पल्लवी जोशी : वाचन करताना मी चित्रपटांचा विचार करत नाही, नाहीतर वेडी होईन! पण अप्रत्यक्षरीत्या वाचनाचा नक्कीच परिणाम होतो. आधी मी कथा-कादंबऱ्या वाचायचे, पण आता मुख्यत्वे गैर-कथात्मक साहित्य वाचते. वाचनातून हे जाणवतं की आपण किती प्रतिमा-निर्मिती आणि भ्रमांच्या जगात जगतो. उदाहरणार्थ, 'हाऊ प्राईम मिनिस्टर्स डिसाईड' हे पुस्तक वाचताना मला जाणवलं की राजीव गांधी हे फक्त लोकांना वाटायचे तितकेच नव्हते. ते पायलट होते, अनेकांचे मित्र होते, आणि राजकारणात येण्याआधी त्यांचा विविधांगांनी समृद्ध असा प्रवास होता. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेपलीकडचा खरा माणूस समोर आला.

ईटीव्ही भारत: या चित्रपटाची कहाणी गोपाल मुखर्जी उर्फ गोपाल पाथा, ज्यांनी १९४६ च्या दंगलीत हिंदूंचं रक्षण केलं, यांच्याभोवती आहे. परंतु त्यांच्या नातवाने या चित्रपटाच्या निर्मात्यांवर एफआयआर दाखल केलाय. तुम्ही सांगू शकता का, हे का घडलं?
पल्लवी जोशी: हा कायदेशीर विषय आहे आणि सध्या त्यावर आम्ही काही बोलू शकत नाही. यात राजकीय पैलू आहेत आणि दुर्दैवानं त्यावर आमचं नियंत्रण नाही.

पल्लवी जोशी आणि विवेक अग्निहोत्री
