Exclusive Interview: तेजा सज्जा - 'पूर्वीचं यश पुढच्या चित्रपटाच्या यशाची हमी देत नाही'!
साऊथ अभिनेता तेजा सज्जा हा त्याच 'मिराई' चित्रपटमुळं चर्चेत आहे. आता त्यानं या चित्रपटाबद्दल आणि स्वत:बद्दल काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2025 at 10:51 AM IST
मुंबई - साऊथा अभिनेता तेजा सज्जा हा आजच्या तरुण कलाकारांमध्ये वेगाने नाव कमावत असलेला अभिनेता आहे. बालकलाकार म्हणून त्यानं १९९८ साली चिरंजीवी यांच्या चित्रपटात काम करत अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवलं. त्यानंतर अनेक चित्रपटांत बालकलाकार म्हणून त्याची उपस्थिती पाहायला मिळाली. मोठा झाल्यानंतर 'ओह बेबी' (Oh! Baby) या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकेतून त्यानं पुन्हा प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतलं. 'झॉम्बी रेड्डी' (Zombie Reddy) या विज्ञान-हास्यपटातून त्यानं मुख्य अभिनेता म्हणून दमदार एंट्री केली. हा चित्रपट त्याच्या करिअरमधील टर्निंग पॉइंट ठरला.
यानंतर 'इष्क: नॉट अ लव्ह स्टोरी' (Ishq: Not A Love Story), 'अब्दुथम' (Adbhutham) यांसारख्या चित्रपटांमधून त्यानं विविध छटा साकारल्या. २०२४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'हनुमान' (HanuMan) या सुपरहिरो चित्रपटामुळं तो घराघरात पोहोचला. या चित्रपटानं मोठं व्यावसायिक यश मिळवून तो पॅन-इंडिया स्टार बनला. तेजा सज्जा आपल्या मेहनतीनं आणि प्रयोगशील भूमिकांमुळं सध्या तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील एक आशादायी नाव बनला आहे. त्याचा आगामी चित्रपट 'मिराई' प्रदर्शनाच्या मार्गावर असून तेजा सज्जा यानं आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर संवाद साधला, त्यातील काही अंश......अलीकडे दक्षिण भारतीय चित्रपट उत्तरेतही 'पॅन इंडिया' बॅनरखाली प्रदर्शित होत आहेत. या ट्रेंडबद्दल तुमचं मत काय?तेजा सज्जा : खरं सांगायचं तर मला 'पॅन इंडिया' हा शब्द पूर्णपणे समजत नाही. आम्ही मूळात आमच्या मातृभाषेत, म्हणजे तेलुगूत, चित्रपट बनवतो. पण जेव्हा विषय सर्वत्र लागू पडतो, तेव्हा तो संपूर्ण देशभर प्रदर्शित करावा असं वाटतं. आजच्या घडीला तेलुगू आणि हिंदीसारख्या भाषांमधील सीमारेषा पुसट झाल्या आहेत. करण (जोहर) सरांसारख्या लोकांनी आम्हाला मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर आणल्यामुळं भाषा किंवा निर्मितीची जागा फारशी महत्त्वाची राहत नाही. आम्ही फक्त डबिंगवरच भर देत नाही, तर हिंदी प्रेक्षकांसाठी प्रमोशनमध्येही तितकेच कष्ट घेतो. प्रत्येक भाषेतील प्रेक्षकांचा आदर करतो. हे अगदी दहावीची परीक्षा देण्यासारखं गंभीर असतं. जेव्हा हिंदी प्रेक्षक तेलुगू चित्रपटांना पसंती देतात, तेव्हा प्रचंड आनंद मिळतो.
ईटीव्ही भारत : या चित्रपटासाठी तुम्ही स्वतः हिंदीत डबिंग केलंय का?
तेजा सज्जा : नाही. मला हिंदी येते आणि मी बोलूही शकतो, पण काही बोलीभाषांची ओळख नाही. कदाचित मला एखाद्या विशिष्ट भाषेच्या बारकाव्यांमध्ये तितकं प्राविण्य नसेल. चित्रपटाचा गाभा कमी दर्जाचा होऊ नये म्हणून मी स्वतः डब न करण्याचा निर्णय घेतला.
ईटीव्ही भारत : या चित्रपटाची पटकथा वाचल्यानंतर तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय होती?
तेजा सज्जा : या चित्रपटाची कथा खूप महत्त्वाकांक्षी वाटली. बजेट आणि इतर मर्यादांमध्ये ती साकारता येईल का याबद्दल सुरुवातीला संभ्रम होता. पण आम्ही शहाणपणानं मार्ग शोधला. जास्त व्हीएफएक्स (VFX) न वापरता खऱ्या लोकेशन्सवर चित्रीकरण केलं. डुप्लिकेट्स किंवा ग्रीन स्क्रीनचा आधार घेतला नाही. सगळे स्टंट्स मी स्वतः केलेत. मर्यादांवर मात करून भव्य चित्रपटासारखा अनुभव प्रेक्षकांना द्यावा, यासाठी आम्ही खूप मेहनत घेतली आहे.
ईटीव्ही भारत: ट्रेलर मध्ये कल्पनारम्यता आणि वास्तवाचा छान मेळ दिसतो. दिग्दर्शकांचा दृष्टिकोन काय होता?
तेजा सज्जा : या चित्रपटाची कथा सम्राट अशोकाच्या अज्ञात नऊ वेदांभोवती फिरते, ज्यात पिढ्यान्पिढ्या सांभाळलेलं प्राचीन ज्ञान आहे. एक प्रबळ शक्ती जेव्हा या वेदांचा अपहार करण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा नायक पुढं येतो. त्याचा वेदांशी आणि प्राचीन इतिहासाशी असलेला संबंध मानवजातीवर ओढवणाऱ्या संकटापासून मुक्ती देऊ शकतो. हीच या चित्रपटाची मध्यवर्ती कल्पना आहे.
ईटीव्ही भारत : तुमच्या पहिल्या हिट चित्रपटातही तसेच या चित्रपटातही पुराणकथा आणि अॅक्शनचा संगम आहे. तुम्हाला वैयक्तिकरीत्या पुराणकथांमध्ये रस आहे का?
तेजा सज्जा : हो, मला इतिहास आणि पुराणकथा यांमध्ये वैयक्तिक रस आहे. आपल्या देवतांचं गौरवगान करणं किंवा इतिहासातून मिळालेल्या शिकवणी तरुणांना सांगणं समाधानकारक वाटतं. हा चित्रपट धार्मिक नसला तरी 'हनुमान' सारखाच आहे, जिथं सुपरहिरो अॅक्शनसोबत प्रेम आणि कौटुंबिक भावना दाखवल्या गेल्या होत्या. या चित्रपटातही तरुण पिढीला बळकट नैतिक संदेश देताना भरपूर मनोरंजनही दिलं आहे.
ईटीव्ही भारत : 'हनुमान'ला प्रचंड यश मिळाले. करिअरच्या सुरुवातीलाच मिळालेल्या या यशाबद्दल काय वाटले?
तेजा सज्जा : ते अनुभवणं खरंच अविश्वसनीय आणि आत्मविश्वास वाढवणारं होतं. जेव्हा भारत सरकार तुमच्या कामाला पाठिंबा देते, तेव्हा भविष्यातील प्रकल्पांसाठी अधिक भक्कम व्यासपीठ मिळतं. पण आमच्या मेहनतीत किंवा संघर्षात मात्र काहीच फरक पडत नाही. प्रत्येक चित्रपटासाठी तेवढंच कष्ट घ्यावे लागतात.
ईटीव्ही भारत : 'हनुमान'च्या यशानंतर तुमचं मानधन वाढलंय का?
तेजा सज्जा : (हसतो) 'काश, अगर ऐसा होता.....!' तसं झालं असतं तर छान झालं असतं. पण मी प्रत्येक चित्रपटासाठी स्वतःला अधिक झोकून देतो. कधी कधी त्यासाठी मी स्वतःच्या मानधनाबाबत तडजोड करतो. 'हनुमान'च्या प्रचंड यशानंतरही मी माझी 'फी' अजिबात वाढवलेली नाही. 'हनुमान'नंतर मी परत बेसिक्सकडे आलो. मी प्रत्येक प्रकल्पासाठी एकसारखी मेहनत करतो, यशाचं व्यापारीकरण करण्याचा प्रयत्न केला नाही. हा चित्रपट मी 'हनुमान'च्या रिलीजपूर्वीच साईन केला होता आणि त्याच मानधनावर काम केलं.
ईटीव्ही भारत : अॅक्शन सीन्स करताना काही शारीरिक अडचणी आल्या का? काही विशेष तयारी केली होती का?
तेजा सज्जा : शारीरिकदृष्ट्या मी मार्शल आर्ट्समध्ये प्रशिक्षण घेतलं होतं. दिग्दर्शकाला जशी जलदगती आणि थरारक दृश्य हवी होती, त्यासाठी शरीर लवचिक ठेवण्याची तयारी केली. तसेच यातील अॅक्शन सीन्ससाठी चपळतेची गरज होती, त्यामुळे शारीरिक मेहनत महत्वाची होती.
ईटीव्ही भारत : या भूमिकेसाठी अॅक्टिंग वर्कशॉप्स केले का?
तेजा सज्जा : नाही, मी कोणतीही औपचारिक कार्यशाळा केली नाही. मी स्वतःला ‘इन्स्टंट अॅक्टर’ मानतो. दिग्दर्शक जे सांगतात त्याचं मी मनापासून अनुकरण करतो. त्याचबरोबर पात्राचं वय, भावना, शिक्षण आणि पार्श्वभूमी यांच्यात, दिग्दर्शकाने सांगितल्याप्रमाणे, मी स्वतःला पूर्णपणे झोकून देतो.
ईटीव्ही भारत : चित्रपट रिलीज होताना काही मानसिक दबाव जाणवतो का?
तेजा सज्जा : पहिल्या चित्रपटाच्या वेळेस थोडा जाणवला होता. पण आता हळूहळू मी तो दबाव मनावर न घेण्याचं शिकलो आहे. कुटुंबीय आणि प्रॉडक्शन टीमचा आधार मोठा असतो. शेवटी, प्रेक्षकांशी जुळणारं नातं हळूहळू निर्माण होतं आणि तेच टिकवणं महत्त्वाचं असतं. आम्ही नेहमी ११०% देतो, आणि त्यापलीकडचं सगळं परमेश्वराच्या हातात असतं.
ईटीव्ही भारत : तुमच्या पार्श्वभूमीबद्दल काही सांगाल का? तुमचे फिल्म इंडस्ट्रीत काही संबंध आहेत का?
तेजा सज्जा : नाही, माझा सिनेमासृष्टीशी काहीही संबंध नव्हता. मी बालकलाकार म्हणून कारकिर्द सुरू केली. १९९८ मध्ये दोन-सव्वादोन वर्षांचा असताना एका दिग्दर्शकांनी मला खेळण्यांच्या दुकानात पाहिलं आणि थेट चिरंजीवी सरांच्या चित्रपटात भूमिका दिली. तो चित्रपट हिट झाला. मला वाटतं हे सगळं नियतीचं दान होतं.
ईटीव्ही भारत : तुम्हाला इतिहास आणि वाचनाची आवड आहे. त्याचा ऐतिहासिक पात्रं साकारताना फायदा होतो का?
तेजा सज्जा : अजून मी ऐतिहासिक पात्र सादर केलेलं नाहीये, पण त्यातील काही घटक मी भूमिकेत आणण्याचा प्रयत्न करतो. मी बहुतेक वेळा प्रेक्षकांना जवळचा वाटणारा "नेक्स्ट डोअर बॉय"चा रोल करतो, मग तो 'हनुमान' असो किंवा 'मिराई'.
ईटीव्ही भारत : एवढ्या लहान वयात तुमचा चित्रपट ४०० कोटींच्या घरात पोहोचला. या यशाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं?
तेजा सज्जा : मी त्याला माझं वैयक्तिक यश म्हणणार नाही. हे संपूर्ण टीमचं यश आहे. शिवाय यश तात्पुरतं असतं. प्रत्येक चित्रपट ही नवी संधी असते स्वतःला सिद्ध करण्याची. मला आकडे किंवा कीर्तिपेक्षा उत्तम कथा आणि प्रेक्षकांना आनंद देणं जास्त महत्त्वाचं वाटतं.
ईटीव्ही भारत : पण ४०० कोटींचा टॅग तुम्हाला मदत करत नाही का?
तेजा सज्जा : नक्कीच हो, त्यातून मोठं व्यासपीठ नक्की मिळतं आणि त्यामुळं मला हवे ते विषय निवडता येतात. पण प्रत्येक चित्रपट भव्य दिसला पाहिजे आणि दर्जेदार असला पाहिजे, हे महत्त्वाचं आहे. पूर्वीचं यश पुढच्या चित्रपटाच्या यशाची हमी देत नाही.
ईटीव्ही भारत : एक अभिनेता म्हणून तुम्ही व्यक्तिगतरीत्या चित्रपटातून काय शिकता?
तेजा सज्जा : दररोज काहीतरी शिकायला मिळतं. प्रत्येक चित्रपट दीड-दोन वर्षांची भावनिक यात्रा असते. नवे लोक भेटतात आणि त्यातून वैयक्तिक वाढ होते. उदाहरणार्थ, माझा पहिला चित्रपट 'झॉम्बी रेड्डी' रिलीज होताना मला खूप भीती आणि चिंता होती. पण आता मी आतून खूप स्थिर झालोय, जरी बाहेरून ते दिसत नसलं तरी (हसतो). प्रत्येक प्रकल्पानंतर ही प्रगती घडत जाते.
ईटीव्ही भारत : एखाद्या चित्रपटाला 'हो' म्हणण्यामागे काय विचार असतो?
तेजा सज्जा : मला अॅक्शन आणि अॅडव्हेंचरनं भरलेले विषय आवडतात, जे सगळ्या वयोगटांना भावतात. मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांना आनंद देणारे चित्रपट करणं महत्त्वाचं आहे. आणि चित्रपट स्वच्छ असावा, जेणेकरून आईवडील मुलांना निःसंकोच थिएटरमध्ये घेऊन जाऊ शकतील. कारण माझी पात्रं जमिनीशी जुळलेली आणि 'कॉमन' माणसाची असतात जी सर्वांसाठी मोठं काहीतरी साध्य करण्यासाठी झगडत असतात. मला विनोदी चित्रपटांची खूप आवड आहे आणि माझा पुढचा 'आऊट अँड आऊट' कॉमेडी चित्रपट असेल. हा चित्रपट संपूर्ण भारतातील प्रेक्षकांना लक्षात घेऊन बनवला जाणार आहे.
ईटीव्ही भारत : काम करत असताना दिग्दर्शक, कलाकार यांच्याकडून काही शिकायला मिळतं का?
तेजा सज्जा: अर्थात, परंतु ते शिकणं नकळत घडतं. इतरांना पाहताना त्यांच्या देहबोलीतील, छोट्या हावभावातील किंवा नाचण्यातील सहजता मी आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करतो. विशेषत: नानी गारुंच्या स्टोरीटेलिंगचं मला खूप कौतुक वाटतं, ते त्यांच्या कथानिवडीतून प्रेक्षकांच्या अपेक्षा उत्तम प्रकारे सांभाळतात.
ईटीव्ही भारत: तुमचे रोल मॉडेल कोण आहेत?
तेजा सज्जा: चिरंजीवी गारु माझ्यासाठी मोठी प्रेरणा आहेत.
