ETV Bharat / entertainment

"अवली'नं मला शिकवलं की स्वतःसाठी तसेच इतरांसाठीही संघर्ष करणं गरजेचं आहे."- शीना चोहान!

अभिनेत्री शीना चोहानला ‘संत तुकाराम’ या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री (लीड रोल) पुरस्कार दिला गेले आहे. हा पुरस्कार जिंकल्यानंतर तिनं आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

Sheena Chohan
शीना चोहान (Sheena Chohan (Etv Bharat))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 4:37 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - अभिनेत्री शीना चोहाननं 'संत तुकाराम' या चित्रपटाद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं होतं. नुकत्याच संपन्न झालेल्या एका कार्यक्रमात तिला ‘संत तुकाराम’ या चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री (लीड रोल) पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. बॉलिवूडमधील पदार्पणातच अभिनेत्री शीना चोहान हिनं आपल्या अभिनयाची जोरदार छाप पाडली आहे. मराठी संत साहित्याचा अनमोल ठेवा आणि भक्तीचं गहिरं दर्शन घडवणाऱ्या ‘संत तुकाराम’ या चित्रपटातून शीना चोहननं संतांच्या सहचारिणीचं पात्र साकारत प्रेक्षकांची मने जिंकली. तिच्या प्रभावी संवादफेकीमुळं आणि भावपूर्ण अभिनयामुळं चित्रपटाला वेगळी उंची लाभली.

थिएटर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध प्रकल्पांमध्ये काम केलेल्या शीनानं हिंदी चित्रपटसृष्टीत या भूमिकेतून दमदार एन्ट्री घेतली. संत तुकारामांच्या जीवनातील संघर्ष, भक्ती आणि समाजासाठी केलेलं कार्य मोठ्या पडद्यावर आणताना त्यांच्या बायकोची, अवलीची, भूमिका शीनानं तिच्या अभिनयानं अधिक जिवंत केली. या पुरस्कारानं तिच्या करिअरला नवी दिशा मिळणार असून प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांकडूनही ती सध्या प्रचंड कौतुकाची धनी ठरत आहे.

शीना चोहान या प्रतिभावान अभिनेत्रीचा अभिनय प्रवास रंगभूमीपासून सुरू झाला. ती मूळची पंजाबची असली तरी तिचं बालपण कोलकात्यात गेलं आणि तिथेच तिने पाच वर्षे रंगभूमीवर काम केलं. अनेक प्रादेशिक चित्रपटांनंतर तिनं अखेर हिंदी चित्रपटात पदार्पण केलं असून तिच्या भूमिकेला खूपच सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. रंगभूमीचा अनुभव आणि भाषांवरील प्रभुत्व ह्या गोष्टींमुळे तिचं अभिनयविश्व अधिक समृद्ध झालं आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर शीना चोहननं आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर संवाद साधला होता. या संवादातून तिच्या अभिनयाबद्दलच नाही तर तिच्या संवेदनशील मनोभूमिकेचीही ओळख होते. एक अभिनेत्री म्हणून आणि एक भारतीय स्त्री म्हणून तिचा प्रवास खरोखरच प्रेरणादायक आहे.

ईटीव्ही भारत : आपल्या बालपणीपासूनच्या प्रवासाबद्दल, शिक्षणाबद्दल आणि चित्रपटसृष्टीत येण्याच्या प्रवासाबद्दल थोडं सांगा.
शीना चोहान : मी मूळची पंजाबची, भटिंडाची एक अभिमानी जाट सरदारणी आहे. पण माझं लहानपण कोलकात्यामध्ये गेलं. माझ्या अंगी जे काही कलागुण आहेत, नृत्य, अभिनय या सर्व मला बंगालकडून मिळाल्या. मी पाच वर्षं कोलकात्यात रंगभूमीवर काम केलं आणि त्यानंतर चित्रपटांच्या प्रवासाला सुरुवात झाली. रंगभूमीवरील त्या अनुभवामुळं मला अभिनयाचं खरं मर्म समजलं. दक्षिणेत मी अनेक चित्रपट केले, आणि आता मुंबईत वास्तव्यास आहे. विशेष म्हणजे, जरी मी ८-९ चित्रपट आधीच केले असले तरी हा माझा पहिलाच हिंदी चित्रपट आहे. माझा पहिला सिनेमा होता मल्याळम भाषेमधील, ज्यात माझे सहकलाकार होते मामुटी आणि दिग्दर्शक होते सात वेळा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते जयराज. नंतर एका आंतरराष्ट्रीय दिग्दर्शकाबरोबर काम केलं. मी मल्याळम, तेलुगू, बंगाली भाषांमध्ये काम केलं असून एक हॉलिवूडचा प्रोजेक्टसुद्धा केला आहे. पण हिंदी चित्रपटाचा अनुभव तसा पहिलाच. त्यामुळं 'संत तुकाराम' हा चित्रपट माझ्यासाठी अत्यंत खास आहे.

Sheena Chohan
शीना चोहान (Sheena Chohan (Etv bharat))

ईटीव्ही भारत : खरं तर तुम्ही पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण भारताचं प्रतिनिधित्व करता. किती भाषा येतात तुम्हाला?
शीना चोहान: हो, मी उत्तरेकडील भटिंडा मध्ये जन्मले, पूर्वेकडील कोलकात्यामध्ये वाढले, दक्षिणेतील साऊथच्या चित्रपटसृष्टीत काम केलं आणि आता भारताच्या पश्चिमेकडील मुंबईत राहते. मला पंजाबी, बंगाली, इंग्रजी, तेलुगू, मल्याळम आणि हिंदी या सहा भाषा उत्तम प्रकारे येतात.


ईटीव्ही भारत : तुम्हाला 'संत तुकाराम'मधली ही भूमिका कशी मिळाली आणि तुम्ही त्याची तयारी कशी केली?
शीना चोहान: ही भूमिका माझ्या मनात फार खोलवर रुजली आहे, कारण ती एक बंडखोर स्त्री आहे जी आपल्या पतीकडून फक्त प्रेमाची अपेक्षा करते आणि त्यासाठी तिला संघर्ष करावा लागतो. ही भूमिका साकारताना मला खूप अभ्यास करावा लागला. मी महाराष्ट्रातल्या खेड्यांमध्ये जाऊन तिथल्या स्त्रिया कशा राहतात, कसं बोलतात, कसं वागतात हे शिकण्याचा प्रयत्न केला. अशा बारीकसारीक गोष्टी माझ्या अभिनयात उतरवण्याचा मी प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. माझ्या रंगभूमीच्या पार्श्वभूमीमुळं मी भूमिकेच्या खोलात जाऊन ती समजून घेऊ शकले.

ईटीव्ही भारत : हिंदी चित्रपटसृष्टीत फारसा अनुभव नसतानाही तुम्हाला ही भूमिका कशी मिळाली?
शीना चोहान: मी आतापर्यंत ९-१० दक्षिण भारतीय चित्रपट केले आहेत, त्यातले काही राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या दिग्दर्शकांसोबत होते. बंगालीतही मी ३-४ चित्रपट केलेत. जेव्हा आदित्य ओम यांनी माझ्याबद्दल ऐकलं, तेव्हा त्यांनी मला भेटीस बोलावलं. त्यांनी मला कथा सांगितली आणि म्हणाले, "ही भूमिका तुझ्यासाठीच आहे." मी होकार दिला आणि तिथून हा प्रवास सुरू झाला.

ईटीव्ही भारत : ही भूमिका महाराष्ट्रीयन पार्श्वभूमीची आहे. त्यासाठी काय संशोधन केलं?
शीना चोहान: हो, मी ‘अवली’बद्दल शोधग्रंथांतून अभ्यास केला. आम्ही कोल्हापूरजवळच्या भोर गावात शूटिंग केलं. तिथे मी गावातल्या स्त्रियांशी संवाद साधला, त्यांच्यासोबत जेवण केलं, त्यांचं जीवन अनुभवण्याचा प्रयत्न केला. त्या स्त्रिया हसतमुख, पण तितक्याच कणखर आणि संघर्षशील आहेत. मी त्या सगळ्या अनुभवातून माझ्या भूमिकेचं एक वेगळं जग तयार केलं. संत तुकारामांनी जातीपातीविरुद्ध आणि स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लढा दिला होता. माझी भूमिका म्हणजे आपल्या पतीच्या प्रेमाची भूक असलेल्या एका स्त्रीची आहे. पण जेव्हा प्रेम तिला हवं तेव्हा मिळालं नाही, तेव्हा तिनेही संघर्ष केला. म्हणूनच ही भूमिका माझ्यासाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहे.

ईटीव्ही भारत : अवली या पात्रानं तुम्हाला एक अभिनेत्री म्हणून आणि व्यक्ती म्हणून काय दिलं?
शीना चोहान: अवलीनं मला शिकवलं की स्वतःसाठी तसेच इतरांसाठीही संघर्ष करणं गरजेचं आहे. जर तुमचं ध्येय खरं असेल, तुमचं मन शुद्ध असेल, तर तुम्ही भारताच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण दिशांचं प्रतिनिधित्व करणारी अभिनेत्री, शीना चोहान! अडथळ्यांवर मात करू शकता. संत तुकारामांचं हेच जीवनवचन होतं की कधीच हार मानू नका.

ईटीव्ही भारत : हिंदी चित्रपटातील पदार्पण असल्यामुळं काही तणाव वगैरे वाटतोय का?
शीना चोहान: खरं सांगायचं तर तणाव काहीच नाही, पण खूप उत्सुकता मात्र आहे. मला वाटतं ही कथा आणि माझं पात्र संपूर्ण भारतभर पोहोचावं. ही गोष्ट प्रत्येकाच्या मनात रुजावी, हाच माझा हेतू आहे.

ईटीव्ही भारत : सुभोध भावेसारख्या अनुभवी कलाकाराबरोबर काम करण्याचा अनुभव कसा होता?
शीना चोहान : सुभोध भावे हे अभिनयक्षेत्रातील एक प्रस्थ आहे. त्यांची काम करण्याची पद्धत अनुकरणीय असून बरंच काही शिकायला मिळालं. ते जरी सीरियस स्वभावाचे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात फार हलक्याफुलक्या स्वभावाचे आहेत. शूटिंग दरम्यान त्यांनी आमच्यासोबत भरपूर मजा केली. आमचं एकमेकांशी चांगलं ट्यूनिंग जमलं होतं. जेव्हा शूटिंग संपलं, तेव्हा त्यांनी बर्फी वाटली आणि सर्वांना कोल्हापुरी जेवण करायला घेऊन गेले. त्यामुळं त्यांच्याबरोबर काम करण्याचा एकंदरीत अनुभव खूप मजेदार आणि संस्मरणीय होता.

For All Latest Updates

TAGGED:

EXCLUSIVE INTERVIEW SHEENA CHOHANSHEENA CHOHAN NEWSEXCLUSIVE INTERVIEWशीना चोहानSHEENA CHOHAN BEST ACTRESS AWARDS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.