मुंबई - अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत ही उदयोन्मुख भारतीय अभिनेत्री असून तिच्या दमदार अभिनयामुळं ती कन्नड, तमिळ आणि तेलुगू चित्रपटसृष्टीत ओळखली जाते. लंडनच्या रॉयल अकॅडमी ऑफ ड्रॅमॅटिक आर्ट्स (RADA) मधून शिक्षण घेतल्यानंतर तिनं अभिनयात प्रवेश केला. २०१९ मध्ये 'बिर्बल ट्रिलॉजी केस १: फाइंडिंग वज्रामुनी' या कन्नड चित्रपटातून तिनं पदार्पण केलं. २०२३ मध्ये आलेल्या 'सप्त सागरदाचे एलो – साइड ए आणि साइड बी' या रोमँटिक चित्रपटांमध्ये रुक्मिणीनं 'प्रिया'ची भूमिका साकारली आणि त्यासाठी तिला 'फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड फॉर बेस्ट ऍक्ट्रेस – कन्नड' हा मानही मिळवला. तिचे वडील कर्नल वसंत वेंगोपाळ हे अशोक चक्र पुरस्कारप्राप्त असून आई सुभाषिनी वसंत प्रसिद्ध भरतनाट्यम् नृत्यांगना आहेत, ज्यांचा प्रभाव तिच्या जीवनावर जाणवतो. रुक्मिणीनं 'बानादरियाली' 'बघेरा', 'भैरथी रणगाळ', 'अप्पुडो इप्पुडो एप्पुडो' 'ऐस' या बहुभाषीय चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. तिचा आगामी चित्रपट आहे ' 'कांतारा - चॅप्टर १'. त्या संदर्भात आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर रुक्मिणी वसंतनं दिलखुलास गप्पा मारल्या. त्यातील काही अंश....
ईटीव्ही भारत: अभिनयविश्वात येण्याचा निर्णय कधी घेतलात?
रुक्मिणी: मी फक्त १५ वर्षांची होते. मी कुठलंच अभिनयाचं प्रशिक्षण घेतलं नव्हतं. त्यावेळी मी आईशी डिस्कस केलं. एकदा खोलीत बसून मी आईला म्हणाले, “मा, मी आयुष्य वाया घालवतेय! मला एखाद्या नाट्यशिक्षण वर्गात टाक ना.” आणि तिथून माझा रंगभूमीचा प्रवास सुरू झाला. मी आधीपासूनच नृत्य करत होते, क्लासिकल बॅले आणि थोडं भरतनाट्यम मध्ये पारंगत होते. पण बोलक्या कलाविष्काराची आस होती. नृत्यात अर्थ मुद्रांमधून व्यक्त होतो, पण ज्यांना त्या मुद्रा माहित नाहीत त्यांच्यापर्यंत भाव पोहोचेलच असं नाही. पण रंगभूमीवर आणि नाट्यकलेत भावनांना शब्द मिळतात, आणि संवाद थेट पोहोचतो. त्यामुळे नाट्यप्रशिक्षण सुरू झालं, आणि पुढं मला रॉयल अकॅडमी ऑफ ड्रॅमॅटिक आर्ट (RADA), लंडन येथे प्रवेश मिळाला. तिथे नाटक, म्युझिकल थिएटर आणि फिल्म अभ्यासक्रमही केला. त्यानंतर मी भारतात परत आले, कारण चित्रपटांमध्ये अधिक गंभीरतेनं काम करायचं होतं.
ईटीव्ही भारत : पहिला चित्रपट ‘बीरबल ट्रिलॉजी’ कसा मिळाला?
रुक्मिणी: ऑडिशनमधून. त्या वेळी मी थोडं मॉडेलिंगही करत होते. एका समन्वयकाला मी अभिनयात रस असल्याचं सांगितलं, आणि तिथूनच संधी मिळाली. समोरून होकार आल्यावर आनंद, उत्साह, धडधड हे सगळं एकाच वेळी अनुभवलं. मी ज्या मार्गाचा शोध घेत होते, त्यावर पहिले पाऊल ठेवलेय, असं वाटलं. नेहमीच माझं आकर्षण होतं ते कलेच्या माध्यमाकडे. लोक सांगत की मी चांगलं काम करते, आणि लहान वयात कोणीतरी हे सांगितलं की “तू यासाठी जन्मली आहेस”, तर ते मनात कायम राहतं. अभ्यासात मी ठीक होते, पण ती माझी खरी आवड नव्हती. अभिनय मात्र मनापासून जवळचा वाटत होता.
ईटीव्ही भारत: 'कांतारा - चॅप्टर १' कसा मिळाला?
रुक्मिणी: माझ्या, सप्तसागरदाचे एलो साइड ए आणि साइड बी, या कन्नड चित्रपटांमुळं. या चित्रपटांनी मला प्रचंड प्रेम आणि ओळख मिळवून दिली. अगदी मुंबईच्या फिल्म इंडस्ट्रीतही. मला आठवतं, एका राउंडटेबल चर्चेत कोंकणा सेन शर्मा आणि करण जोहर या चित्रपटांबद्दल बोलत होते. त्या चित्रपटाचा निर्माता आणि नायक रक्षित शेट्टी ऋषभ सरांचा जवळचा मित्र आहे. त्यानं प्रीमिअरला हजेरी लावली होती, आणि तिथेच माझं नाव चर्चेत आलं. मला मात्र वर्षभरानं कळलं की, त्या दिवशीच ‘कांतारा’साठी नक्की करण्यात आलं होतं!
ईटीव्ही भारत: ‘कांतारा’चं काम आता कितपत पूर्ण झालं आहे?
रुक्मिणी: जवळजवळ पूर्णत्वाला आलं आहे. काही दिवसांचं पॅचवर्क बाकी आहे, ते लवकरच संपवणार आहे. त्यानंतर माझं डबिंग सुरू होईल. खरं सांगायचं तर संपूर्ण प्रक्रियेत प्रचंड उत्साह आहे. मी जे भाग पाहिले आहेत, ते खरंच नेत्रदीपक आहेत. संपूर्ण टीमला खूप आनंद आहे की, या चित्रपटातून त्या प्रदेशाची संस्कृती आणि परंपरा पुन्हा एकदा जगासमोर मांडता येणार आहे. पहिल्या भागात लोकांनी देवसंस्कृती आणि त्याभोवतीच्या कथेशी हृदयानं नातं जोडलं. भारतात अनेक संस्कृती आहेत, पण किनारपट्टी भागातील जीवन आणि श्रद्धा पडद्यावर आणणं हा नवीन अनुभव आहे. यावेळी आम्ही अजून खोलात शिरलो आहोत. मी स्वतः कर्नाटकमधली असले तरी किनारी संस्कृती माझ्यासाठी नवी होती. त्यामुळं हा चित्रपट माझ्यासाठीही एक मोठा शैक्षणिक आणि आध्यात्मिक प्रवास ठरला.
ईटीव्ही भारत: ऋषभ शेट्टींसोबत काम करण्याचा अनुभव कसा होता?
रुक्मिणी: विलक्षण! ते एवढ्या मोठ्या स्केलवर चित्रपट बनवीत आहेत. याही चित्रपटाचं दिग्दर्शन करत असून स्वतःही अभिनय करत आहेत. खरंच, त्यांच्या मेहनतीला दाद द्यावी तितकी थोडीच आहे. प्रेक्षक जेव्हा चित्रपट पाहतील, तेव्हा त्यांना त्यांची कामगिरी नक्कीच प्रेरणादायी वाटेल. मला त्यांनी खूप सांभाळून घेतलं, वेळोवेळी गाईड केलं. अनुभवी आणि नवखा ही दरी त्यांनी जाणवूनच दिली नाही.
ईटीव्ही भारत: सीक्वेल करताना दबाव काही जाणवतो का?
रुक्मिणी : हो, नक्कीच. प्रचंड दबाव असतो. पण सुदैवानं पहिल्या भागावर काम केलेली तीच टीम पुन्हा आमच्यासोबत आहे आणि त्यांना बाहेरील गोंगाटाची पर्वा नसते. त्यांनी ठरवलेलं आहे की, “आपलं लक्ष फक्त कामावर.” आम्ही कुंदापूरमध्ये शूटिंग करत होतो, जे मंगळूरपासून सुमारे तीन तासांवर आहे. तिथे बेंगळुरू फिल्म इंडस्ट्रीचा कुठलाही प्रभाव नव्हता. स्थानिक लोक फार साधेपणानं वागत, “अरे, 'कांतारा'च शूटिंग चाललंय का? बरं, सुरू ठेवा,” असं म्हणून ते आपलं दैनंदिन आयुष्य जगत होते. ऋषभ सर मात्र सतत उत्तम शॉट मिळवण्यासाठी झटत होते. कलाकारांवर त्यांनी कधीच दबाव आणला नाही. उलट मला अॅक्शन सीन्स करण्याची संधी मिळाली, जी माझ्यासाठी रोमांचक ठरली.
ईटीव्ही भारत : अॅक्शन सीन्स मध्ये तलवारी घेऊन लढणं कसं वाटलं?
रुक्मिणी : अद्भुत! आम्ही खऱ्या शस्त्रासारखी शस्त्रं वापरली, फक्त ती धारदार नव्हती. कारण मी एवढी ताकदवान नाही. तरीही तो अनुभव अफाट होता. खूप काही शिकायला मिळालं. बहुतेक वेळा नायिका केवळ सुंदर चेहऱ्याच्या चौकटीत बसवतात, पण इथे मला खऱ्या अर्थानं ऍक्शन करण्याची संधी मिळाली. ती ताकद देणारी होती. मला खात्री आहे की पडद्यावर हे पाहताना प्रेक्षकांनाही आनंद मिळेल, कारण माझ्यासाठी हा अनुभव आयुष्यभर लक्षात राहणारा आहे.
ईटीव्ही भारत : तुमचा एस (Ace) बराच चालला. विजय सेतुपती सरांसोबतचा अनुभव कसा होता?
रुक्मिणी : अतिशय अविस्मरणीय! ते खरेखुरे, सच्चे कलाकार आहेत, प्रतिभावान, जमिनीवर पाय असलेले आणि अत्यंत मनमिळावू. हा माझा पहिला तामिळ चित्रपट होता. जरी मी स्वतःचं डबिंग केलं नाही, तरीही शूटिंगदरम्यान त्यांनी मला खूप मदत केली. त्यांची काम करण्याची शैली वेगळी आहे. पटकथेतल्या ओळींवरच न थांबता त्या क्षणी मनात येईल ते सहजपणे कॅमेरासमोर आणतात. त्यामुळं संवाद अधिक जिवंत होतो. मी कधी कधी गोंधळून जात असे, विशेषत: भाषा नवी असल्यानं. पण त्यांनी खूपच मदत केली आणि प्रत्येक दृश्य सुरेखरीत्या साकारलं. हा अनुभव माझ्यासाठी मोठा धडा ठरला.
ईटीव्ही भारत : 'एस' (Ace) या चित्रपटात तुमचं नाव आधी वेगळं होतं, पण नंतर ते ‘रुखू’ झालं, त्याबद्दल काही.....
रुक्मिणी : अगदी बरोबर, पण तो निर्णय दिग्दर्शकाचा होता. 'एस' (Ace) हा पैशाभोवती फिरणारा कथानक आहे. त्यामुळं माझ्या व्यक्तिरेखेला लक्ष्मी नाव देण्यात आलं, कारण ती सदैव पैशाच्या मागे असते. हे नाव चित्रपटाच्या मध्यवर्ती आशयाशी सुसंगत होतं. पण दिग्दर्शकाला माझं खरं नाव ‘रुक्मिणी’ खूप आवडलं, त्यामुळं त्यांनी त्याचा तामिळ उच्चारानुसार थोडासा बदल करून ‘रुक्मणी’ ठेवलं.
ईटीव्ही भारत : सिनेसृष्टीत काम करण्याच्या निर्णयावर आईची काय प्रतिक्रिया होती?
रुक्मिणी : तिनं पाठिंबा तर दिलाच होता, पण थोडी काळजी होतीच. कारण आमचं घराणं आर्मी आणि शास्त्रीय नृत्याचं, सिनेसृष्टीशी कुठलाही संबंध नव्हता. त्यामुळं तिचे प्रश्न नैसर्गिकच होते. फिल्म इंडस्ट्री कठीण असते, अपयशाची शक्यता जास्त असते, आणि मी तेव्हा खूप लहान होते. तरीही आई कायम सोबत राहिली. लहान बहिणीचं शिक्षण, संस्थेचं काम आणि माझी स्वप्नं, सगळं तिनं एकटीनं हाताळलं. आजीआजोबांनीही खूप साथ दिली. कधी कधी ते चित्रपट सेटवरही माझ्यासोबत असायचे. खरंच, माझ्या पाठीशी एक मजबूत कुटुंब आहे.
ईटीव्ही भारत: तुमचे वडील आर्मीत होते. आर्मी फॅमिलीमध्ये वाढणं आणि सिव्हिलियन फॅमिलीमध्ये वाढणं यात काय मोठा फरक जाणवतो?
रुक्मिणी: खूप फरक आहे. सर्वांत मोठा म्हणजे सतत स्थलांतर. माझ्या वडिलांचे बदलीचे आदेश नेहमीच लागत. त्यामुळं मी सातवीत जाण्यापूर्वी ७–८ शाळा बदलल्या. नवे मित्र, नवे परिसर, या बदलांना पटकन सरावून जायला शिकावं लागतं. कधी मोठ्या बंगल्यात बागेसह राहायचं, तर कधी छोट्याशा फ्लॅटमध्ये. त्यामुळं जुळवून घेण्याची कला अंगवळणी पडते. म्हणूनच मला वाटतं, अनेक आर्मी किड्स फिल्म इंडस्ट्रीत येतात, कारण त्यांना बदलाशी निभावून न्यायची कला साधलेली असते. शिस्त ही आमच्या संस्कारांचा अविभाज्य भाग असतो.
ईटीव्ही भारत: तुमच्या वडिलांबद्दल काय सांगाल?
रुक्मिणी: २००७ मध्ये काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीला प्रतिकार करताना, माझे वडील उरी जिल्ह्यातील एका मोहिमेत शहीद झाले. आज त्या भागावर अनेक चित्रपट झालेत, पण तिथे इतिहासात अनेक अशा घटना घडत आल्या आहेत. त्यावेळी माझ्या वडिलांनी आपल्या युनिटसोबत थेट प्रत्युत्तर दिलं आणि त्या चकमकीत त्यांना गोळी लागली. ते हुतात्मा झाले. त्यांच्या शौर्याबद्दल त्यांना अशोक चक्र प्रदान करण्यात आलं आणि कर्नाटकमधील ते पहिले अशोक चक्र विजेते ठरले. २००८ मध्ये आम्ही तिघी – आई सुभाषिनी वसंत, बहीण आणि मी – प्रजासत्ताक दिनासाठी दिल्लीला गेलो. तेव्हा माझ्या आईनं त्यांच्या वतीनं राष्ट्रपतींकडून अशोक चक्र स्वीकारलं. त्यानंतर आईनं ‘वीर रत्न’ नावाचं स्वयंसेवी संस्थान सुरू केलं. सुरुवातीला शहीदांच्या कुटुंबातील मुलांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळावी यासाठी काम केलं. वडिलांच्या जाण्याच्या केवळ तीन महिन्यांनी तिनं हे स्वयंसेवी संस्थान उभं केलं.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही अनेक भाषांमध्ये काम करता. एकूण किती भाषा जाणता?
रुक्मिणी : मी तीन भाषांत पारंगत आहे. त्याशिवाय तमिळ आणि तेलुगू पूर्णपणे समजू शकते. हिंदी, इंग्रजी आणि कन्नड या तीनही भाषांमध्ये मी वाचू, लिहू आणि बोलू शकते. तमिळ आणि तेलुगू मी वाचू शकते, बोलू शकते, पूर्णपणे समजूही शकते, पण तितक्या सफाईदारपणे लिहू शकत नाही.
ईटीव्ही भारत: तुम्ही प्रसिद्धीला कसं सामोरं जाता?
रुक्मिणी : खरं सांगायचं तर अजून मला पूर्ण अनुभव नाही, पण हळूहळू शिकत आहे. दक्षिणेतले प्रेक्षक अतिशय गोड आहेत. ते प्रेमानं पुढं येतात, फोटो मागतात, चित्रपटाबद्दल मनोगत व्यक्त करतात. 'सप्त सागरदाचे एल्लो' हा माझा पहिला मोठा चित्रपट होता, अतिशय भावनिक. लोकांच्या हृदयाला तो भिडला. कित्येकांनी स्वतःच्या हृदयभंगाच्या, प्रेमभंगाच्या कथा सांगितल्या आणि म्हणाले की, चित्रपट पाहून त्यांच्या त्या आठवणी परत जाग्या झाल्या. हे ऐकणं माझ्यासाठी खूप गोड होतं. कारण कलाकार म्हणून आपलं काम लोकांच्या मनाला स्पर्श करावं, हीच खरी अपेक्षा असते. आणि लोकांनी नेहमीच आदर आणि आपुलकीनं वागवलंय.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही बॉलिवूडमध्ये कधी झळकणार?
रुक्मिणी : आत्तासाठी मी त्याबद्दल मौन बाळगते आहे. योग्य वेळ आल्यावर नक्की बोलेन. सध्या मी काहीही उघड करत नाही. लवकरच चांगल्या संधी मिळतील, अशी आशा आहे.