ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: प्रसाद ओक - नागराज मंजुळे यांच्यासोबत काम करण्याची माझी इच्छा आहे!

प्रसाद ओक हा त्याचा आगामी चित्रपट 'रिलस्टार'मुळं चर्चेत आहे. आता त्यानं आपल्या आगामी चित्रपटाबद्दल काही विशेष गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

Actor prasad oak
अभिनेता प्रसाद ओक (Actor prasad oak (Etv Bharat))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 6, 2025 at 3:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - प्रसाद ओक हे मराठी रंगभूमी, दूरदर्शन आणि चित्रपटसृष्टीतील एक बहुआयामी कलाकार आहेत. अभिनयासोबत दिग्दर्शन, निर्मिती आणि लेखनातही त्यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. 'कच्चा लिम्बू' या त्यांनी दिग्दर्शन केलेल्या चित्रपटासाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला. त्यांनी 'धुरळा', 'हिरकणी', 'फुलवंती', 'सुशीला सुजीत', 'जिलबी', 'गुलकंद' सारख्या चित्रपटात अभिनय केला असून 'धर्मवीर'मधील प्रसाद ओक यांनी साकारलेल्या आनंद दिघे यांच्या भूमिकेला उत्तुंग प्रतिसाद मिळाला आहे. त्यांचा आगामी चित्रपट 'रिलस्टार' प्रदर्शनाच्या मार्गावर असून त्यांनी आमचे प्रतिनिधी कीर्तीकुमार कदम यांच्याबरोबर गप्पा मारल्या.

ईटीव्ही मराठी : 'रिलस्टार'च्या सेटवरील अनुभव कसे होते?
प्रसाद ओक : आपल्याकडे दिग्दर्शकाला आदर दिला जातो. पण या सेटवर कोण दिग्दर्शक आहे हेच मला नीट कळत नव्हतं. शूटिंग सुरू असताना रॉबिन जोसेफ आणि सिमी दिग्दर्शक यायचे आणि शांतपणे काम करून घ्यायचे. ते अचानक यायचे, काहीतरी सांगायचे आणि त्या अनोख्या पद्धतीनं शूटिंग पार पडायचं. आज मला पहिल्यांदाच कळलं की सिमी कोण आहे, रॉबिन कोण आहे आणि त्यांचं खरं काम काय आहे. सेटवर मी कायम गोंधळात पडलो होतो. मला वाटायचं की जणू तीन दिग्दर्शक आहेत, सिमी, जोसेफ आणि रॉबिन. रोहित मला सतत त्यांची नावे सांगायचा, त्यामुळं मी खात्रीने समजत होतो की तीन दिग्दर्शक आहेत.

Prasad oak
प्रसाद ओक (Prasad oak (etv bharat))

ईटीव्ही मराठी : सेटवरील एखादा खास प्रसंग सांगाल का?
प्रसाद ओक : हो, भूषणसोबत आम्ही एक फाईट सीक्वेन्स केला होता. त्या सीनमध्ये आमच्या हातात हातकड्या होत्या. रॉबिन सर आले आणि म्हणाले, “सर, अभी मुंडी नीचे, अ‍ॅक्शन बोलूंगा तब मुंडी ऊपर। बस!” मग शॉट झाला. नंतर त्यांनी सांगितलं की, हातांचा क्लोज अप आहे आणि बोटांची उघडझाप करायची होती, एकदाच. शॉट ओके झाला. मी विचारलं, “फक्त इतकंच?” ते म्हणाले, “हो, इतकंच!” मला वाटलं एवढंच कसं असेल? पण नंतर जेव्हा मी पूर्ण सीक्वेन्स एडिटमध्ये पाहिला तेव्हा मी थक्क झालो. असा दर्जेदार फाईट सीक्वेन्स मी आजवर केला नव्हता.

ईटीव्ही मराठी : तुम्ही साऊथच्या दिग्दर्शकाबरोबर पहिल्यांदाच काम केलंय. त्यांची काम करण्याची पद्धत कशी वाटली?
प्रसाद ओक : त्यांचे पॅशन लक्षणीय आहे. खरं तर चित्रपट बनताना भाषेची गरजच भासली नाही. ते ज्या पद्धतीने सीन समजावून सांगायचे, ते पुरेसं असायचं. सुधीर सेगल, रोहित, नंदू असे सगळे आमचे मराठी लोक त्यांना उत्तम साथ देत होते आणि त्यांचे विचार आमच्यापर्यंत अचूक पोहोचवत होते. त्यामुळं मला वाटतं की केरळ आणि मराठी चित्रपट उद्योगांचा हा संगम खूपच छान जमून आला. मला खात्री आहे की, माझे या टीम बरोबर पुढे अजून चांगले सिनेमे नक्की येतील. मात्र, (हसून) माझी एक मागणी आहे पुढच्या चित्रपटात मला नक्की हिरोईन आणि एक गाणं असावं! या चित्रपटात मला ते मिळालं नाही. म्हणून पुढच्यावेळी नक्की द्या.

ईटीव्ही मराठी : तुमच्या सहकलाकारांबद्दल तुमचं मत काय आहे?
प्रसाद ओक : खरंच सांगायचं तर सर्व कलाकारांची निवड खूप चोख झाली आहे. त्यामुळे या चित्रपटाला नक्की चांगला प्रतिसाद मिळेल. माझी खूप इच्छा होती नागराज मंजुळे यांच्यासोबत काम करण्याची, पण त्यांनी मला कधी कास्ट केलं नाही. का ते मला ठाऊक नाही. मात्र भूषण (मंजुळे)नं मला कास्ट केलं आणि मला त्याचा खूप आनंद झाला. भूषणमध्ये एक वेगळी गम्मत आहे, प्रामाणिकपणा आहे, पॅशन आहे. म्हणूनच याचं भविष्य नक्की उज्ज्वल आहे असं मला वाटतं. भूषण (वाघमारे) माझा आवडता कलाकार आहे. त्याचं नाटक ('शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला') मी एकदा पाहिलं आहे आणि तो खरंच अफलातून काम करतो. या चित्रपटाची नायिका उर्मिला, मी तिचे अनेक चित्रपटांतलं काम पाहिलंय. ती अतिशय गुणी अभिनेत्री आहे. अशा कलाकारांचा उत्तम मेळ या चित्रपटात जमवला गेला आहे.

ईटीव्ही मराठी : या चित्रपटातील तुमच्या भूमिकेबद्दल तुम्ही काय सांगाल?
प्रसाद ओक : या चित्रपटाचा मुख्य नायक भूषण मंजुळे आहे. पण माझी भूमिका देखील खूप महत्त्वाची आणि इंटरेस्टिंग आहे. खरं सांगायचं तर मी कधीच भूमिकेची लांबी पाहत नाही, कारण माझ्यासाठी भूमिकेची खोली (डेप्थ) आणि त्यातून काय घडतं हे महत्त्वाचं असतं. या भूमिकेत जरी लांबी फारशी नसली तरी डेप्थ खूप आहे, त्यामुळं ती माझ्यासाठी विशेष ठरते. या सिनेमात काम करताना मला प्रचंड मजा आली, कारण या चित्रपटातील अनेक जणांसोबत मी पहिल्यांदाच काम करत होतो. भूषणबरोबर आधीही काम झालं होतं, पण केरळमधील दिग्दर्शक आणि यूएसहून आलेले निर्माते यांच्यासोबत पहिल्यांदा काम करताना एक आगळावेगळा अनुभव मला मिळाला.

Prasad oak
प्रसाद ओक (Prasad oak (etv bharat))

ईटीव्ही मराठी : साउथच्या चित्रपटसृष्टीतील लोकांच्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल तुमचा अनुभव कसा होता?
प्रसाद ओक : खरं तर त्यांच्यात आणि आपल्यात बऱ्याच समानता आहेत. जशी आपल्याकडे शिस्त आणि वेळेचं भान असतं, तशीच पंक्चुअ‍ॅलिटी त्यांच्याकडेही आहे. मात्र एक फरक असा की ते अत्यंत नम्रपणे आणि विनम्रतेनं वावरतात. सेटवर त्यांचा वावर इतका शांत असतो की शूटिंग सुरू आहे की नाही हे कळणारही नाही. आपल्या इथे बऱ्याचदा सेटवर गडबड, आरडाओरडा सुरू असतो, पण तिथे मात्र एकदम शांततेत, नीटनेटक्या पद्धतीनं काम पार पाडलं जातं. हा माझ्यासाठी एक वेगळा आणि संस्मरणीय अनुभव होता.

ईटीव्ही मराठी : आजकाल तुमच्या चित्रपटांना ‘जिलेबी’, ‘वडापाव’ 'गुलकंद' असे खाद्यपदार्थांवर आधारित शीर्षकं दिली जातात. हे तुम्ही कधी नोटीस केलं आहे का?
प्रसाद ओक: हो, खरं तर हे ठरवून होत नाही. उदाहरणार्थ, नुकताच माझ्याकडे ‘लाडू’ नावाचा सिनेमा आला होता. म्हणजे अशी नावं आपोआप जुळून येतात. प्रेक्षकांच्याही ती लक्षात राहतात.

ईटीव्ही मराठी: ‘धर्मवीर’नंतर तुमच्या करिअरमध्ये वेगळा टप्पा सुरू झाल्यासारखं तुम्हाला वाटतं का?
प्रसाद ओक: (हसत) या प्रश्नाचं तुम्हीच मला उत्तर द्यायला हवं! कारण माझ्या कामाचं मूल्यमापन प्रेक्षकच करतात.

ईटीव्ही मराठी : ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ या लोकप्रिय कार्यक्रमाविषयी तुम्हाला काय सांगावसं वाटतं? तिथलं वातावरण कसं असतं?
प्रसाद ओक: हा विषय नक्कीच महत्त्वाचा आहे, पण त्याबद्दल आपण कधीतरी वेगळ्या वेळी सविस्तर चर्चा करू. आत्ता मात्र मी या चित्रपटावरील प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करेन.

ईटीव्ही मराठी : या चित्रपटाच्या प्रमोशनबद्दल काही सांगाल का?
प्रसाद ओक : अलीकडेच मी आणि माझी पत्नी मंजिरीने केलेले रील्स खूप व्हायरल झाले होते. त्यावेळी लोक म्हणाले की, ते 'रीलस्टार' या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी होतं. मग मी म्हटलं, चालेल की, हे ही चित्रपटाच्याच प्रमोशनचा भाग समजला गेला तरी हरकत नाही.

हेही वाचा :

  1. प्रसाद ओक कुटुंबासह साईचरणी नतमस्तक, राज्य आणि मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी केली प्रार्थना...
  2. सई ताम्हणकर समीर चौघुले आणि प्रसाद ओक स्टारर 'गुलकंद'चा अधिकृत ट्रेलर रिलीज, पाहा व्हिडिओ..
  3. प्रसाद ओक दिग्दर्शित 'सुशीला सुजीत' रिलीजपूर्वीच 'या' गोष्टीमुळं आला चर्चेत

For All Latest Updates

TAGGED:

EXCLUSIVE INTERVIEWACTOR PRASAD OAKREELSTAR MOVIEप्रसाद ओकPRASAD OAK INTERVIEW

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.