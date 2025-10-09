Exclusive Interview: मिलिंद शिंदे - केरळ आणि महाराष्ट्र या दोन संस्कृतींचा संगम 'रीलस्टार' चित्रपटात!
केरळ आणि महाराष्ट्र या दोन संस्कृतींचा संगम 'रीलस्टार' या चित्रपटाच्या माध्यामातून होणार आहे. आता या चित्रपटाबाबत मिलिंद शिंदे यांनी काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.
Published : October 9, 2025 at 11:42 AM IST
मुंबई - मराठी रंगभूमी, टेलिव्हिजन आणि चित्रपट या तिन्ही माध्यमांत सातत्यानं काम करून आपल्या अभिनयाची स्वतंत्र छाप उमटवणारे मिलिंद शिंदे हे आजही तितक्याच जोशात काम करत आहेत. “नटरंग”, “फँड्री”, “सैराट”, “सिद्धांत” यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांबरोबर “अग्निहोत्र”, “वादळवाट”, “माझ्या नवऱ्याची बायको”, “देवमाणूस” आणि “देवमाणूस २” या मालिकांमधील त्यांच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिल्या आहेत. अभिनयाबरोबरच “जयंती”, “रे राया”, “टुरिंग टॉकीज” या चित्रपटांचे दिग्दर्शनही त्यांनी केलं आहे. आता ते त्यांचा नवीन चित्रपट 'रीलस्टार'मधून पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. या चित्रपटाच्या निमित्ताने त्यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम सोबत झालेला खास संवाद...
ईटीव्ही भारत : 'रीलस्टार' या चित्रपटाबद्दल काय सांगाल?
मिलिंद शिंदे : 'रीलस्टार' या चित्रपटाचे निर्माते जोश, मोनिका आणि निशील असून दिग्दर्शन सिवी आणि रॉबिन यांनी केलं आहे. हा सिनेमा वेगळ्या धाटणीचा आहे. यात केरळमधील तांत्रिक टीम आणि महाराष्ट्रातील कलाकारांचा सुंदर संगम पाहायला मिळेल. कथानक आणि मांडणी दोन्हीही वेगळ्या पद्धतीची आहेत. टीमचा उत्साह, एकमेकांमधील समन्वय आणि मेहनत पाहता, या चित्रपटाचा परिणाम नक्कीच प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचेल.
ईटीव्ही भारत: या चित्रपटातील तुमची भूमिका कशी आहे?
मिलिंद शिंदे: मी यात खलनायकाची भूमिका साकारली आहे, पण ही भूमिका नेहमीच्या साच्यातली नाही. दिग्दर्शकांनी मला ती त्यांच्या साऊंड आणि ट्रीटमेंटच्या पद्धतीनं साकारायला सांगितली, आणि तो अनुभव खूपच वेगळा होता. परस्पर विरोधी भूमिका करताना मजा असते, कारण त्या व्यक्तिरेखांमध्ये अभिनयाला वाव मिळतो, निरनिराळे कंगोरे दाखविता येतात. ही भूमिका कायम लक्षात राहण्यासारखी आहे.
ईटीव्ही भारत: रोमँटिक किंवा लीड भूमिका करण्याची इच्छा जागृत होत असते का?
मिलिंद शिंदे: नक्कीच. एखादी लीड किंवा रोमँटिक भूमिका करण्याची इच्छा कायम असते. तशी भूमिका साकारताना वेगळा कस लागेल आणि अभिनेता म्हणून अधिक समृद्धता येईल. परंतु खलनायक साकारतानाही कष्ट घ्यावे लागतातच. शेवटी, खलनायक मोठा असेल तरच हिरो मोठा ठरतो, असं मला वाटतं. माझ्यासाठी अभिनय म्हणजे केवळ कॅमेऱ्यासमोर संवाद बोलणं नव्हे, तर त्या व्यक्तिरेखेतल्या भावविश्वाला प्रामाणिकपणे जगणं आहे. त्यामुळं पॅरलल सिनेमा असो वा कमर्शियल, प्रत्येक भूमिकेत सत्यता आणि भावनिक प्रामाणिकता आणण्याचा मी नेहमी प्रयत्न करतो.
ईटीव्ही भारत : तुम्ही आर्ट हाऊस सिनेमांकडे अधिक आकर्षित आहात का?
मिलिंद शिंदे : हो, नक्कीच. मला आर्ट हाऊस सिनेमांमध्ये काम करायला नेहमीच विशेष आवडतं, कारण त्या प्रकारच्या चित्रपटांमध्ये अभिनयाला खरी खोली आणि अर्थ मिळतो. हे सिनेमे केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित नसतात, तर ते मानवी भावना, संघर्ष, नातेसंबंध आणि समाजातील सूक्ष्म वास्तव उलगडण्याचं काम करतात. मला वाटतं, आर्ट हाऊस सिनेमा हा कलाकारासाठी एक प्रकारचं आर्टिस्टिक स्कूल असतो, जिथे प्रत्येक सीन, प्रत्येक संवाद आणि प्रत्येक शांतताही काहीतरी सांगत असते. त्या माध्यमातून अभिनेता म्हणून स्वतःला नव्यानं शोधण्याची संधी मिळते.
तथापि, मी केवळ एका चौकटीत अडकून राहायचं टाळतो. आर्ट हाऊस सिनेमांसोबतच व्यावसायिक किंवा प्रयोगशील चित्रपटांमध्येही भूमिका करण्याची मला आवड आहे. प्रत्येक जॉनरमध्ये काहीतरी नवीन शिकायला मिळतं, आणि कलावंत म्हणून विविधतेचा स्वीकार करणं हेच माझं ब्रीद आहे.
ईटीव्ही भारत : तुमच्या छोट्या पडद्यावरील अनेक भूमिका गाजल्या. सध्या
टेलिव्हिजनवर तुमचं काम सुरू आहे का?
मिलिंद शिंदे : हो, सध्या “देवमाणूस - मधला अध्याय” ही माझी मालिका सुरू आहे. मी कोणतंही माध्यम नाकारत नाही. रंगभूमी, चित्रपट, टेलिव्हिजन, प्रत्येक माध्यमात काहीतरी शिकायला मिळतं. सतत कामात राहणं हेच माझं टॉनिक आहे.
ईटीव्ही भारत: तुम्हाला ‘सीन-स्टिलर’ म्हटलं जातं. त्यामुळे काही दबाव जाणवतो का?
मिलिंद शिंदे: अजिबात नाही, उलट मला त्याचा आनंदच वाटतो. कारण ‘सीन-स्टिलर’ म्हटलं जाणं म्हणजे प्रेक्षकांनी तुम्हाला दाद दिलीय, तुमचं काम लक्षात ठेवलं आहे, ते त्यांना भिडलं आहे. हे एका कलाकारासाठी सर्वात मोठं कौतुक असतं. माझ्यासाठी अभिनय म्हणजे फक्त भूमिका साकारणं नव्हे, तर त्या व्यक्तिरेखेला आपल्या भावभावनांमधून जिवंत करणं आहे. जर माझ्या उपस्थितीमुळं एखादा सीन अधिक प्रभावी झाला, तर तो चित्रपटाच्या एकूण गुणवत्तेला हातभार लावतो. हेच खऱ्या अर्थानं समाधान देणारं असतं.
कलाकार म्हणून माझा प्रयत्न नेहमीच असा असतो की, मी जे काही करतो ते मनापासून आणि प्रामाणिकतेने करावं. मग भूमिका छोटी असो वा मोठी — जर ती प्रेक्षकांच्या मनात ठसली, तर तेच माझ्यासाठी सर्वात मोठं पारितोषिक आहे. अखेरीस, सिनेमाचा हेतू म्हणजे प्रेक्षकांच्या मनात भाव निर्माण करणं, आणि त्यात जर माझ्या कामाचा थोडासाही वाटा असेल, तर तीच खरी आनंदाची गोष्ट आहे.
ईटीव्ही भारत : केरळ आणि महाराष्ट्र अशा दोन संस्कृतींचा संगम या चित्रपटात आहे. याबद्दल तुमचं मत काय आहे?
मिलिंद शिंदे : या चित्रपटात खऱ्या अर्थानं भारतीय संस्कृतीचं वैभव आणि विविधतेतून निर्माण होणाऱ्या ऐक्याचं दर्शन घडतं. केरळ आणि महाराष्ट्र यांतील संस्कृतींची भाषा, परंपरा, पोशाख, खाद्यसंस्कृती वेगळी असली तरी त्यामागचं भारतीयत्व एकच आहे. 'रीलस्टार' या चित्रपटाच्या माध्यमातून आम्ही या सर्व भिन्नतेतूनही एकतेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध प्रदेशांतील कलाकार, तंत्रज्ञ आणि निर्मात्यांनी एकत्र येऊन या चित्रपटाला आकार दिला, हीच त्याची सर्वात मोठी ताकद आहे. मला वाटतं, अशा प्रकल्पांमधून कलात्मक सहकार्य आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण अधिक दृढ होते.
