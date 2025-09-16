Exclusise Interview : कुमार सानू - "आजच्या काळात गाण्यांमध्ये हिंसक प्रेम दिसतं"!
कुमार सानूचं 'बारीशें तेरी' गाणं सध्या खूप चर्चेत आहे. आता त्यांनी या गाण्याबद्दल काही विशेष गोष्टी सांगितल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 11:38 AM IST
मुंबई - ९०च्या दशकात जेव्हा प्रेमगीतांचा सुवर्णकाळ होता, तेव्हा एका मधुर आवाजानं लाखो श्रोत्यांना वेड लावलं. तो आवाज म्हणजे कुमार सानू. सलग पाच वर्षे (१९९१ ते १९९५) फिल्मफेअर पुरस्कार जिंकून विक्रम करणारे ते एकमेव गायक आहेत. आजही त्यांचा आवाज तितकाच गोड, तितकाच भावनांचा ओलावा निर्माण करणारा आहे. कुमार सानूंच्या गाण्यांतला मधुरपणा, त्यांची प्रामाणिकता आणि संगीतावरचं अपार प्रेम यामुळेच ते आजही लाखो चाहत्यांच्या हृदयात जिवंत आहेत. त्यांची काही लोकप्रिय डुएट्स, 'धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना' (अनुराधा पौडवाल), 'तुझे देखा तो ये जाना सनम' (लता मंगेशकर) 'पहला नशा' (साधना सरगम), 'ये काली काली आंखें' (अलका याज्ञिक), 'जब कोई बात बिगड जाये' (साधना सरगम) ही आजही आवडीनं ऐकली जातात. भारतीय चित्रपट संगीताच्या बाबतीत कुमार सानू यांच्याच शब्दांत सांगायचं तर ते म्हणतात, “संगीत माझ्या श्वासासारखं आहे, तेच मला जगवतं, पुढं नेतं.”
भारतीय चित्रपटसृष्टीत जेव्हा कधी अजरामर प्रेमगीतांची चर्चा होते, तेव्हा कुमार सानू यांचे नाव अग्रस्थानी येते. ९० च्या दशकात लाखो श्रोत्यांच्या मनात घर करणारे त्यांचा मधुर आवाज आजही तेवढ्याच जोशात गाजत आहे. ‘अब तेरे बिन जी लेंगे हम’, ‘जब कोई बात बिगड जाये’, ‘तुझ में रब दिखता है’, ‘चुरा के दिल मेरा’ यांसारखी गाणी आजही लोकांच्या प्लेलिस्टवर आहेत. नुकतेच त्यांनी सुप्रसिद्ध गायिका मधुश्रीसोबत गायलेलं 'बारीशें तेरी' प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांनी सुप्रसिद्ध गायक कुमार सानू यांच्याबरोबर वार्तालाप केला त्यातील काही क्षण.....
बदलत्या काळातील संगीत
ईटीव्ही भारत : सानू दा, पूर्वीच्या काळात रोमँटिक गाणी फार ऐकू यायची, पण आता कमी झाली आहेत. तुम्ही या बदलाकडे कसं पाहता?
कुमार सानू : नक्कीच काळाबरोबर बऱ्याच गोष्टी बदलल्या आहेत. पूर्वीच्या गाण्यांतला रोमँटिक भाव अधिक कोमल, मधुर आणि हळुवार होता. आजच्या काळात मात्र गाण्यांमध्ये हिंसक प्रेमही दिसतं, तर कधी अगदी मऊसूत प्रेमकथा गाण्यांतून प्रतीत होतात. आम्ही भाग्यवान आहोत की आम्हाला अजूनही सुंदर गीतं आणि रचना मिळतात. बदल हा निसर्गाचा नियम आहेच, पण कधी कधी बदल फक्त बदलासाठीच घडतो तेव्हा मूळ गोडवा हरवल्यासारखं वाटतं. तरीही, चांगलं गीत आणि चांगली धून कधीही जुनी होत नाही.
जुन्या सहकाऱ्यांसोबतचा प्रवास
ईटीव्ही भारत: तुम्ही नुकतंच मधुश्रीसोबत 'बारीशें तेरी' गाणं गायलंय. इतक्या वर्षांनी मधुश्रीसोबत पुन्हा काम करण्याचा अनुभव कसा होता?
कुमार सानू : खरं सांगायचं तर, चांगली चाल आणि अर्थपूर्ण गीतं मिळणं हीच माझ्यासाठी सर्वात मोठी गोष्ट आहे. मधुश्रीनं मला हे गाणं गायला बोलावलं, तेव्हा मी ऐकताक्षणी म्हणालो, हे गाणं काहीतरी वेगळं आहे. तिच्या आवाजाचा टोन खूपच समृद्ध आहे, जे अनेक गायकांमध्ये नाहीये. आमचं पहिलं भेटणं जवळजवळ ३० वर्षांपूर्वी सुरिनाममध्ये झालं होतं. इतक्या वर्षांनी पुन्हा एकत्र रेकॉर्डिंग करणं ही अप्रतिम अनुभूती होती.
गाणं निवडतानाचे निकष
ईटीव्ही भारत: एखादं नवं गाणं ऐकल्यावर तुम्ही त्यात काय पाहता?
कुमार सानू : सर्वप्रथम मी पाहतो की गाण्याची चाल आणि शब्द मला स्पर्श करतात का. गाणं मनाला भिडलं तरच मी ते गातो. ताकदवान गीतं आणि ताकदवान संगीत हे माझ्यासाठी आवश्यक आहे. मी फक्त मनाला भावलेलं गाणं गातो. माझ्या यूट्यूब चॅनलवर (Kumar Sanu Official) प्रत्येक १०-१५ दिवसांनी नवी गाणी येतात. सगळी गाणी सुरेल, चांगल्या गीतरचनांची आणि मनाला भिडणाऱ्या व्हिडिओसह असतात. माझ्या मनाला आवडेल अशी चाल आणि हृदयाला स्पर्श करणारे शब्द असले तरच मी गाणं गातो.
मुलगीही संगीताच्या वाटेवर
ईटीव्ही भारत: तुमची मुलगी (Shanon K) अमेरिकेत संगीत क्षेत्रात चांगली कामगिरी करतेय, त्याबद्दल काय सांगाल?
कुमार सानू : हो, माझ्या मुलीनं गायलेलं लेटेस्ट सिंगल, 'ऍंटीडोट' Antidote या एका अमेरिकन लेबलनं रिलीज केलं असून त्याला खूपच चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. ते अमेरिकेत क्रमांक ३ वर तर भारतात यूट्यूबवर क्रमांक १ वर होतं. ती फक्त २२ वर्षांची असून स्वतः सर्व करते. तिचं, स्वतःवर विश्वास ठेवणं आणि मेहनतीनं पुढे जाणं, मला खूप अभिमानास्पद वाटतं. ती जस्टिन बीबरसारख्या कलाकारांसोबत काम करणाऱ्या म्युझिशियनसोबत कोलॅबोरेशन करत आहे. तिच्या मेहनतीनं ती नक्कीच मोठं नाव कमावेल, असा मला विश्वास आहे.
'एआय' धोका की संधी?
ईटीव्ही भारत: 'एआय'मुळं (Artificial Intelligence) गायकांच्या भूमिकेत बदल होईल का?
कुमार सानू : 'एआय' चांगलं किंवा वाईट ठरू शकतं, हे त्याच्या वापरावर अवलंबून आहे. तंत्रज्ञान योग्य पद्धतीनं वापरलं तर ते कलाकारांना मदत करतं. पण जर 'एआय'मुळं गायकाच्या सहभागाशिवाय गाणी बनवली जात असतील, तर ते चुकीचं आहे आणि कलाकारांचं नुकसान करणारं आहे. अलीकडे माझ्या आवाजात 'एआय'नं तयार केलेलं पाकिस्तानी गाणं रिलीज झालं, पण ते मी गायलेलंच नव्हतं. म्हणूनच म्हणतो, तंत्रज्ञान वाढेल, पण संगीतातील मानवी स्पर्श, भावना आणि आत्मा हे नेहमीच जिवंत राहायला हवेत.
पुढे काय?
ईटीव्ही भारत : आगामी काळात तुमच्याकडून प्रेक्षकांना काय अपेक्षित आहे?
कुमार सानू : माझ्या यूट्यूब चॅनलसाठी अजून एक नवं रोमँटिक गाणं तयार आहे. हे मी पहिल्यांदाच सांगतोय. यात खरी मेलडी आणि शुद्ध रोमँटिकपणा आहे. मला खात्री आहे की हे गाणं लोकांना जुन्या सांगीतिक सुवर्णकाळाची आठवण करून देईल. नेहमीप्रमाणे मी प्रेक्षकांसाठी नवं काहीतरी आणायचा प्रयत्न करतोच. मधुश्री सोबत गायलेलं हे गाणं आहे.
आजच्या पिढीबद्दल
ईटीव्ही भारत: आजच्या पिढीतील गायकांबद्दल तुम्ही काय सांगाल?
कुमार सानू : आज अनेक चांगले गायक आहेत. पण माझ्या मते सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे संगीत. चांगली चाल आणि चांगले शब्द हे जीवनासाठी व्हिटॅमिन डी Vitamin D सारखे आहेत – ते ऊर्जा देतात, मन तरुण ठेवतात. माझ्या मते, वय काहीही असो, संगीतावर प्रेम असेल तर आपण सदैव तरुण राहतो. मी प्रत्येकाला सांगतो, गाणं कधीही सोडू नका, कारण संगीत तुमचा आत्मा जिवंत ठेवतं.