क्रिस्टल डिसूझा - एक कलाकार म्हणून जर मला सर्जनशील समाधान मिळत असेल, तर मी खूप खुश असते!

क्रिस्टल डिसूझा ( krystle dsouza (Etv bharat) )

Published : July 28, 2025 at 10:54 AM IST

मुंबई - क्रिस्टल डिसूझा ही एक प्रतिभावान आणि लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री आहे जिनं हिंदी टेलिव्हिजनमध्ये आपल्या अभिनयानं खास ओळख निर्माण केली आहे. तिनं आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात ‘कैसे कहें’ या मालिकेद्वारे केली आणि त्यानंतर ‘एक हजारों में मेरी बहना है’ मधील जीविका ही तिची भूमिका खूप गाजली. या मालिकेमुळं तिला भरपूर लोकप्रियता मिळाली. ‘बेलन वाली बहू’, ‘फितरत’ यासारख्या मालिकांमधून तिच्या अभिनयातील वैविध्य दिसून आलं. तिनं ‘चेहरे’ चित्रपटात अमिताभ बच्चनूबरोबर मोठ्या पडद्यावर पदार्पण केलं आणि नंतर ‘विस्फोट’मध्ये रितेश देशमुख आणि फरदीन खानबरोबर भूमिका साकारली. वेगळी भूमिका साकारण्याची तयारी तिच्या प्रत्येक निवडीत दिसून येते. अलीकडेच ती ‘फर्स्ट कॉपी’ या वेब सीरीजमध्ये झळकली असून तिचा परिपक्व अभिनय प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. नुकतीच 'फर्स्ट कॉपी’ची सक्सेस पार्टी झाली त्यावेळी आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर क्रिस्टल डिसूझानं गप्पा मारल्या.





ईटीव्ही भारत: 'फर्स्ट कॉपी' या मालिकेत तुम्ही एका अभिनेत्रीची, मोनाची, भूमिका साकारली आहे. ही भूमिका साकारताना काही वेगळं जाणवलं का?

क्रिस्टल डिसूझा: हो, 'मोना' या अभिनेत्रीची भूमिका करणं माझ्यासाठी एक नवीन अनुभव होता. गेली १७ वर्षं मी स्वतः अभिनय क्षेत्रात आहे, पण इतक्या काळात मी कधीही प्रत्यक्ष एका अभिनेत्रीची भूमिका पडद्यावर साकारली नव्हती. मी या भूमिकेतून खऱ्या अर्थानं अभिनेत्रींचे जीवन, त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी, चढ-उतार, संघर्ष हे दाखवू इच्छित होते. ती भूमिका खूप वास्तववादी वाटली आणि सध्याच्या काळात अत्यंत सुसंगतही. त्यामुळेच 'मोना'कडे मी जास्त ओढले गेले.



ईटीव्ही भारत: मालिकेत आणि तुमच्या ‘मोना’ या पात्रात अनेक ट्विस्ट्स आणि टर्न्स दिसत आहेत, याबद्दल सांगाल का?

क्रिस्टल डिसूझा: अगदी बरोबर! कथेत आणि मोना या व्यक्तिरेखेत अनेक ट्विस्ट्स आहेत आणि आम्ही ‘सीझन २’ देखील लिहून तयार ठेवलाय. त्यामुळं अजून बरीच कहाणी उलगडायची बाकी आहे. मोना खूप स्वावलंबी आहे. आरिफ हे पात्र सर्व काही जाणणारा, आत्मविश्वासू आहे. पण जेव्हा तो मोनासमोर असतो, तेव्हा तो अगदी वेगळा होतो, तो तिच्यावर पूर्णपणे अवलंबित बनतो. मोना त्याच्यासाठी एक बळकट आधारस्तंभ ठरते. आरिफसारख्या धडाडीच्या पात्रासाठी मोना ही त्याची भावनिक ताकद बनते आणि अशा प्रकारचा संबंध खूपच दुर्मिळ असतो. क्रिस्टल डिसूझा (krystle dsouza (Etv bharat )) ईटीव्ही भारत: मालिकेतील तुमचं पात्र कितपत वास्तवाशी जवळचं आहे?

क्रिस्टल डिसूझा: मोना एके काळी खूप लोकप्रिय आणि यशस्वी अभिनेत्री होती. तिचे फोटो मासिकांच्या मुखपृष्ठांवर असायचे, होर्डिंग्जवर ती झळकायची. तिच्या चित्रपटांचे शुक्रवार ते शुक्रवारचे कलेक्शन्सही जबरदस्त होते. ती यशाच्या इतकी शिखरावर होती, की तिला स्वतःचं यश अनुभवायलाही वेळ मिळत नव्हता. पण नंतर हे सगळं अचानक हरवलं. म्हणूनच मला वाटतं, जेव्हा वेळ चांगली असते, तेव्हा तिचा पुरेपूर उपयोग करावा केवळ कलाकार म्हणून नव्हे, तर एक व्यक्ती म्हणूनही. मोनाचं आयुष्य सुद्धा असंच होतं. तिनं अनेक संकटांना तोंड दिलं आणि त्याच वेळी तिची ओळख आरिफशी झाली. त्यानं तिला भावनिक आधार दिला आणि तिनेही त्याला वेगळ्या पद्धतीनं साथ दिली. वास्तविक जीवनात कलाकारांच्या करियरमध्ये व्यावसायिक चढउतार होतंच असतात, तसेच मोनाच्या आयुष्यातही घडते.

ईटीव्ही भारत: तुमच्या टेलिव्हिजन करिअरमध्ये कोणता शो सर्वाधिक तुमच्या लक्षात राहिलाय?

क्रिस्टल डिसूझा: खरं सांगायचं तर मला माझ्या प्रत्येक मालिकेनं खूप काही दिलं आहे. असं वाटतं जसं एखाद्या आईला तिच्या मुलांबद्दल विचारलं जातं की कोणतं मुल सर्वात जवळचं आहे? पण एक अशी व्यक्तिरेखा जी माझ्या फार जवळची आहे, ती म्हणजे ‘एक हजारों में मेरी बहना है’मधील जीविका. त्या मालिकेतले काही प्रसंग आणि नाती अजूनही माझ्या मनाच्या खूप जवळ आहेत. ईटीव्ही भारत: टेलिव्हिजन करीत असताना तुम्ही कधी चित्रपटांकडे वळण्याचा विचार केला होता का?

क्रिस्टल डिसूझा: मी आतापर्यंत दोन चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. माझा पदार्पणाचा चित्रपट ‘चेहरे’ होता, ज्यात मी अमिताभ बच्चन सरांबरोबर काम केलं. त्यांच्या शिस्तबद्ध आणि प्रगल्भ अभिनयशैलीकडून खूप काही शिकायला मिळालं. सेटवर त्यांचं वागणं अत्यंत नम्र आणि प्रेरणादायक होतं. त्यानंतर मी रितेश देशमुख आणि फरदीन खान यांच्यासोबत ‘विस्फोट’ हा चित्रपट केला. या चित्रपटानं मला वेगळ्या प्रकारची भूमिका साकारण्याची संधी दिली आणि त्यातील अनुभव समृद्ध करणारा होता.



ईटीव्ही भारत: तुम्ही म्हणता की, स्क्रीन-साईझ महत्त्वाची नाही, याबद्दल आणखी काय सांगाल?

क्रिस्टल डिसूझा: हो, माझ्यासाठी पडद्याचा आकार महत्त्वाचा नाही. तो मोठा असो, छोटा असो, किंवा रंगमंच असो, पात्र छान असलं पाहिजे आणि मला त्यात सादरीकरणासाठी वाव मिळाला पाहिजे. एक कलाकार म्हणून जर मला सर्जनशील समाधान मिळत असेल, तर मी खूप खुश असते. शेवटी माध्यम कुठलंही असलं तरी तुमचा अभिनय लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असते.



ईटीव्ही भारत: तुमचा ड्रेसिंग सेन्स खूपच प्रशंसनीय आहे. अनेकजण तुमच्या स्टाईलचे फॉलोअर्स आहेत...

क्रिस्टल डिसूझा: धन्यवाद! मला लहानपणापासूनच सजायला खूप आवडायचं. त्यामुळे हे माझ्यासाठी अगदी नैसर्गिक आहे.



ईटीव्ही भारत: तुमचा पुढचा प्रोजेक्ट कोणता आहे?

क्रिस्टल डिसूझा: मी नुकतीच ‘जागीर’ नावाच्या एका अँथॉलॉजी फिल्मचं शूटिंग पूर्ण केलं आहे. हे तीन भागांचं चित्रपटसंकलन आहे. दोन भागांचं शूटिंग पूर्ण झालं आहे आणि तिसरा भाग बाकी आहे. हा चित्रपट महिलांच्या सशक्तीकरणावर आधारित आहे आणि त्यात सांगण्यासाठी खूप काही आहे.



ही मुलाखत केवळ क्रिस्टल डिसूझाच्या अभिनय प्रवासाबद्दल नव्हे, तर तिच्या विचारविश्वाची आणि व्यावसायिक प्रगल्भतेचीही एक झलक आहे. क्रिस्टल ही फॅशन आयकॉन म्हणूनही ओळखली जाते. अभिनयाबरोबरच तिचा आत्मविश्वास आणि शैलीही लक्षणीय आहे.

