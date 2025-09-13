ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: ब्लॅकबोर्ड ते सिल्व्हर स्क्रीन, अभिनेत्री भारती अवस्थीचा प्रेरणादायी प्रवास!

अभिनेत्री भारती अवस्थीचा आगामी चित्रपट 'विजयेता' हा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटांबद्दल मुख्य अभिनेत्रीनं महत्वाची माहिती दिली आहे.

Bharti awasthi
भारती अवस्थी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 13, 2025 at 3:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - अभिनेत्री भारती अवस्थी ‘विजयेता’ या आगामी हिंदी चित्रपटातून रुपेरी पडद्यावर पदार्पण करीत आहे. तिचा प्रवास अनेकांना प्रेरणा देईल की आयुष्यात आपल्यातील सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी काही गोष्टींचा, ज्या खूप प्रिय असू शकतात, त्याग करण्याची तयारी असली पाहिजे. भारती अवस्थी आधी एक शिक्षिका होती आणि नंतर तिनं आपला मोर्चा अभिनयक्षेत्राकडे वळविला. तिची प्रमुख भूमिका असलेला हिंदी चित्रपट 'विजयेता' प्रदर्शनाच्या मार्गावर आहे. तिच्या ह्या, ब्लॅकबोर्ड ते सिल्व्हर स्क्रीन, प्रवासाबद्दल तिनं आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याकडे आपले मनोगत व्यक्त केलं.

ईटीव्ही भारत: तू स्वतःबद्दल थोडंसं सांग....
भारती अवस्थी : माझं नाव भारती अवस्थी आहे. ‘विजयेता’ या चित्रपटात मी ‘मंजू’ ही भूमिका साकारत आहे. मी मूळची अयोध्या येथील आहे. पूर्वी मी गणिताची शिक्षिका होते. परंतु जीवनात काहीतरी वेगळं करायचं, स्वतःला नवा मार्ग द्यायचा असा विचार मनात आला आणि मी अध्यापन सोडून मुंबईत अभिनयासाठी आले.

ईटीव्ही भारत: अभिनय करायचा हे आधीपासून ठरविलं होतं?
भारती अवस्थी : अजिबात नाही. खरं तर मी आधीपासूनच लेखनात रमलेली होते. शाळेत असताना अनेक कविता आणि कथा लिहायचे. अध्यापनाचा राजीनामा दिल्यानंतर मी लेखिका होण्याचा निर्णय घेतला आणि एका बलात्काराची बळी ठरलेल्या मुलीच्या जीवनावर आधारित नाटक लिहिलं. त्या नाटकात प्रमुख भूमिका करणारी मुलगी शोच्या दोन दिवस आधी अचानकपणे निघून गेली. लोकांनी मला सांगितलं की संवाद आणि पटकथा तूच लिहिली आहेस, मग तूच का नाही ती भूमिका साकारत? मी धैर्यानं ती भूमिका केली आणि प्रेक्षकांचा प्रतिसाद पाहून मला जाणवलं की अभिनय माझ्या मनाला खूप भावतो. अशाप्रकारे माझा अभिनयाचा प्रवास सुरू झाला.

Bharti awasthi
भारती अवस्थी (Etv bharat)

ईटीव्ही भारत : पुढील प्रवास जो मुंबईतील चित्रपटसृष्टीपर्यन्त पोहोचला, तो कसा झाला?
भारती अवस्थी : सुरुवातीला मी पंजाब फिल्म इंडस्ट्रीत प्रयत्न केले, तिथे मी दोन चित्रपट केले, पण ते प्रदर्शितच झाले नाहीत. त्यामुळं निराशा आली. नंतर लक्षात आलं की जर खरंच मोठं व्हायचं असेल तर मुंबई गाठणं आवश्यक आहे. एका लहानशा कुटुंबातून आलेल्या माझ्यासाठी हा मोठा निर्णय होता. मी वर्षानुवर्षे तयारी केली, घरच्यांचा विश्वास जिंकला आणि शेवटी मुंबईत आले. आज मी मुंबईत काम करत आहे आणि माझ्या कुटुंबाला अभिमान वाटावा हेच माझं ध्येय आहे.

ईटीव्ही भारत : ‘विजयेता’ या चित्रपटाशी तुझा संबंध कसा आला?
भारती अवस्थी : मी नियमित ऑडिशन्स देत होते. त्यावेळी दिग्दर्शक राजीव सर यांनी मला बोलावलं. त्यांनी सांगितलं की, माझ्या व्यक्तिमत्त्वाला ‘मंजू’ हे पात्र चपखल बसतं. ही भूमिका थोडी गुंतागुंतीची असून हा चित्रपट एका खऱ्याखुऱ्या व्यक्तीच्या आयुष्यावर आधारित आहे. त्यामुळं सुरुवातीला थोडा संभ्रम होता. पण माझ्या शिक्षिका असण्याचा अनुभव आणि या व्यक्तिरेखेतील साम्यामुळं मला आत्मविश्वास मिळाला. माझ्या गुरुजनांनीही प्रोत्साहन दिलं. त्यामुळे मी ही भूमिका स्वीकारली.

Bharti awasthi
भारती अवस्थी (Etv bharat)

ईटीव्ही भारत: बॉलिवूडमधील कोणते कलाकार तुला प्रेरणा देतात?
भारती अवस्थी: दीपिका पदुकोण. ती मला खूप प्रेरणा देते. तिच्या बोलण्याचा ठसा, अभिनयातील सहजता आणि व्यक्तिमत्त्वाची उंची मला फार भावते. मी तिची खूप मोठी चाहती आहे आणि मला माझं करियर तिच्या करियरसारखं असावं अशी इच्छा आहे.

ईटीव्ही भारत: सध्या इतर कोणत्या प्रकल्पांवर काम करते आहेस?
भारती अवस्थी: सध्या माझ्या दोन चित्रपटांचे काम सुरू आहे. एकाचं शूटिंग सुरू आहे, तर दुसऱ्या चित्रपटासाठी करार झाला आहे आणि त्याचे शूटिंग येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये सुरु होण्याची शक्यता आहे.

भारती अवस्थी (Etv bharat)

ईटीव्ही भारत: ‘विजयेता’कडून तुझ्या काय अपेक्षा आहेत?
भारती अवस्थी: या चित्रपटाची कथा अत्यंत ताकदीची आणि वास्तवाशी निगडित आहे. प्रेक्षकांनी थिएटरमध्ये जाऊन हा चित्रपट पाहावा आणि आमच्या मेहनतीचं कौतुक करावं, हीच अपेक्षा आहे. वैयक्तिक पातळीवर, या चित्रपटातून मला माझी खरी ओळख निर्माण व्हावी, एक अभिनेत्री म्हणून माझं वेगळेपण प्रस्थापित व्हावं, एवढंच स्वप्न आहे.

‘विजयेता’ हा एक प्रेरणादायी बायोपिक असून त्यात शिक्षक-विद्यार्थ्यांचं नातं, संघर्ष आणि आत्मविश्वासाची कहाणी उलगडली जाते. रवी भाटिया, भारती अवस्थी यांच्यासह ज्ञान प्रकाश, दीक्षा ठाकूर, गोदान कुमार, प्रीती अगरवाल अश्या अनेक कलाकारांच्या भूमिका या चित्रपटाला वास्तवाचा ठसा देतात. अभिनेत्री भारती अवस्थीची पदर्पणीय भूमिका असलेला हिंदी चित्रपट 'विजयेता' येत्या १९ सप्टेंबर ला प्रदर्शित होत आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

BHARTI AWASTHIVIJAYETA MOVIEBHARTI AWASTHI NEWSभारती अवस्थीEXCLUSIVE INTERVIEW BHARTI AWASTHI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.