Exclusive Interview: अनुप जलोटा - मी सर्व नवोदितांना सांगतो की, शास्त्रीय संगीत शिका, त्यातूनच तुमची खरी ओळख निर्माण होईल!

अनुप जलोटा यांचं नवीन गाणं हे लवकरच चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे. गाण्याविषयी त्यांनी काही विशेष गोष्टी सांंगितल्या आहेत.

Anup Jalota
अनुप जलोटा (Anup Jalota (Etv Bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 13, 2025 at 11:17 AM IST

3 Min Read
मुंबई - अनुप जलोटा हे भारतीय भक्तिसंगीताचे सम्राट म्हणून ओळखले जातात. त्यांचा मधुर आणि आत्मस्पर्शी आवाज भजनांमधून भक्तीची अनुभूती घडवतो. ‘अच्युतम केशवम’, ‘जग में सुंदर है दो नाम’, ‘मै नाही माखन खायो’, ‘पायो जी मैंने राम रतन धन पायो’ यांसारख्या त्यांच्या सुप्रसिद्ध भजनांनी जगभरातील भक्तांच्या मनावर राज्य केलं आहे. त्यांनी शास्त्रीय संगीताच्या मजबूत पायावर आधारित भावपूर्ण गायनशैली विकसित केली आहे. त्यांच्या भजनांमधून भक्ती, अध्यात्म आणि जीवनमूल्यांचा संदेश सहजतेने पोहोचतो. अनुप जलोटा यांनी केवळ भारतातच नव्हे तर अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, आणि मध्य पूर्वेतही हजारो कार्यक्रम सादर केले आहेत. त्यांना ‘भजन सम्राट’ हा किताब योग्य अर्थाने लाभला आहे. नवोदित कलाकारांना संधी देत ते आजही भक्तिसंगीताचा प्रसार करत आहेत. त्यांच्या आवाजातली भक्ति आणि विनम्रता श्रोत्यांच्या हृदयाला स्पर्श करते. भजनांच्या बाजूने फ्यूजन आणि आधुनिक संगीताचा प्रयोगही त्यांनी केला आहे. संगीतक्षेत्रातील योगदानासाठी त्यांना पद्मश्री सन्मानाने गौरविण्यात आले आहे. नुकत्याच एका समारंभात पद्मश्री अनुप जलोटा यांच्याबरोबर आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्यासोबत भेट घडली. त्यावेळी झालेल्या गप्पागोष्टींमधील काही अंश......

ईटीव्ही भारत: तुम्ही नेहमी नवोदित कलाकारांना प्रोत्साहन देता, त्यांना संधी देता. संगीत पुढच्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यामागे नक्की काय उद्दिष्ट आहे?
अनुप जलोटा: हल्लीच माझी मा. पंतप्रधानांसोबत भेट घडली. त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं की, मी सध्या भक्तिगीते (भजनं) गायची तयारी करत असलेल्या नव्या गायकांच्या तुकडीवर काम करत आहे. हे ऐकून ते खूप आनंदी झाले. सध्या अमेरिका, इंग्लंड, भारत आणि इतर अनेक देशांमध्ये मिळून सुमारे पाचशे भजन गायक तयार झाले आहेत. हे सर्व जिथे जिथे आहेत, तिथे तिथे भजनं गायली जातील, म्हणजेच सनातन धर्माचा प्रसार प्रत्येक देशात, प्रत्येक समाजात होईल. माझं ध्येय फक्त गायक तयार करणं नाही, तर सर्व क्षेत्रांतील नव्या कलाकारांना पुढे आणणं आहे, मग ते कविता लेखन, संगीत दिग्दर्शन, वाद्य वादन असो किंवा गायन. मी या कलाकारांना घडवतो, त्यांना व्यासपीठ देतो आणि जेव्हा त्यांचे पंखं मजबूत होतात, तेव्हा त्यांना उंच झेप घेऊ देतो. हेच माझ्या जीवनाचं उद्दिष्ट आहे. आजही अनेक सांगीतिक समारंभांत तुम्ही पाहाल, अनेक तरुण कलाकार उपस्थित असतात. त्यांचं गाणं ऐकायला हवं आणि मनापासून प्रार्थना करायला हवी ते त्यांच्या प्रांतात यशस्वी होवोत.

ईटीव्ही भारत: तुमच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी झालेल्या संवादाबद्दल थोडं सांगा ना. तो अनुभव कसा होता?
अनुप जलोटा: मी सुरुवातीला त्यांना सांगितलं की मी नव्या पिढीतील काही गायकांना तयार करत आहे. त्यावर त्यांनी मला एक अत्यंत महत्त्वाचा संदेश दिला. त्यांनी सांगितलं की ‘वंदे मातरम्’ या गीताला पुढच्या वर्षी १५० वर्षं पूर्ण होतील. त्यामुळं त्यांनी मला आदेश दिला की संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ पुन्हा नव्यानं रेकॉर्ड करावं. आता मी नक्कीच त्यांची ही इच्छा पूर्ण करणार आहे. त्यांनी आमच्या कुटुंबाबद्दलही आठवणी सांगितल्या. अनेक वर्षांपूर्वी माझे वडील त्यांच्या एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यासाठी अहमदाबादला गेले होते, ती आठवण त्यांनी खास सांगितली. मला खूप आनंद झाला, पण त्यांनी हसत म्हटलं, “तुमचे वडील तुमच्यापेक्षा जास्त फिट दिसत होते!” मीही हसत उत्तर दिलं, “आता मी पण तुमच्यासारखा योगा सुरू करतो.” पुढं त्यांनी अनेक गोष्टी सांगितल्या, काही खास रेसिपीज, आरोग्यविषयक सल्ले दिले. त्यांनी सांगितलं की, ब्लॅक टी प्यायल्यानं वजन कमी होतं. खूप आनंददायी आणि प्रेरणादायी संवाद झाला आमच्यात.

ईटीव्ही भारत : तुम्हाला ‘वंदे मातरम्’ नव्यानं रेकॉर्ड करण्याची जबाबदारी मिळाली आहे. या रेकॉर्डिंगमध्ये १५० कलाकारांचा समावेश असणार आहे का?
अनुप जलोटा: हो, अगदी शक्य आहे. मी सध्या ASAMRA (All Singers and Musicians Rights Association) (ऑल सिंगर्स अँड मुझिकल राईट्स अससोसिएशन) या संस्थेचा अध्यक्ष आहे, आणि देशभरातील सर्व प्रमुख गायक या संस्थेचे सदस्य आहेत. त्यामुळं १५० कलाकारांना या प्रकल्पासाठी एकत्र आणणं शक्य आहे. आणि जर ते जमलं नाही तरी मी स्वतः ‘वंदे मातरम्’ पुन्हा रेकॉर्ड करणारच आहे हे निश्चित. कारण हा पंतप्रधानांचा आदेश आहे, आणि त्याची पूर्तता मी नक्कीच करणार.

ईटीव्ही भारत : तुम्हाला स्वतःला कोणत्या प्रकारचं संगीत सर्वाधिक आवडतं?
अनुप जलोटा : मला शास्त्रीय संगीत सर्वाधिक आवडतं. अलीकडेच आपण शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रजींना गमावलं. त्यांना पद्मविभूषण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं. ते अत्यंत विद्वान, भावपूर्ण शास्त्रीय गायक होते, आणि पंतप्रधान मोदीजींनाही त्यांच्याबद्दल खूप आदर होता. त्यांचा मृत्यू माझ्यासाठी खूप दुःखद ठरला, कारण मी शास्त्रीय संगीताचा प्रचंड मोठा चाहता आहे.

ईटीव्ही भारत: या क्षेत्रात नव्यानं येणाऱ्या कलाकारांना तुम्ही काय सल्ला द्याल?
अनुप जलोटा: माझा पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला असा आहे तो म्हणजे त्यांनी शास्त्रीय संगीत शिकावं. शास्त्रीय संगीत शिकणं म्हणजे तुम्ही केवळ शास्त्रीय गायकच व्हायला पाहिजे असं नाही, पण शास्त्रीय संगीत संगीताची भक्कम पायाभरणी तयार करतं. एकदा का तुमचा पाया मजबूत झाला की तुम्ही काहीही गाऊ शकता — भजनं, गझल, पॉप, कव्वाली किंवा सूफी संगीत. शास्त्रीय संगीत म्हणजे सूर, ताल, भावना आणि अभिव्यक्ती यांचं मूळ आहे. त्या मूळावर तुमचं संगीत फुलतं आणि कायम टिकून राहतं. म्हणूनच मी सर्व नवोदितांना सांगतो की शास्त्रीय संगीत शिका, त्यातूनच तुमची खरी ओळख निर्माण होईल.

