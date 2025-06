ETV Bharat / entertainment

Exclusive Interview: आमिर खान - 'सितारे जमीन पर'मधील न्यूरोडायव्हर्जंट मुलांनी आमच्यासारख्या न्यूरोटिपिकल लोकांचं वागणंच सुधारलं! - AAMIR KHAN

आमिर खान ( Aamir khan ( Photo : Etv bharat - ANI) )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 17, 2025 at 10:11 AM IST | Updated : June 17, 2025 at 10:20 AM IST 6 Min Read

मुंबई - आमिर खानचा नवा चित्रपट 'सितारे जमीन पर' हा एक भावस्पर्शी आणि प्रेरणादायी कथा घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. या चित्रपटातून 'स्पेशल' मुलांच्या संघर्षांची आणि त्यांच्या आत्मविश्वासाची एक अनोखी झलक पाहायला मिळेल. चित्रपटामध्ये १० न्यूरोडायव्हर्जंट मुलांच्या माध्यमातून समाजाला एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे – की समजुती आणि प्रेमानेच बदल शक्य आहे. 'तारे जमीन पर'मध्ये जसं आमिरनं इशानला आधार दिला, तसंच या चित्रपटात ही विशेष मुले आपल्या प्रशिक्षकाच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवतात. आमिर खाननं यामध्ये एका कठोर पण हळव्या मनाच्या प्रशिक्षकाची भूमिका साकारली आहे. विशेष म्हणजे या चित्रपटातली मुलं खरेखुरे न्यूरोडायव्हर्जंट कलाकार आहेत, जे चित्रपटाला अधिक ऑथेंटिक स्पर्श देतात. भावना, संवेदना, आणि आशेनं भरलेला हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या हृदयाला नक्कीच स्पर्श करेल. 'सितारे जमीन पर' हा चित्रपट म्हणजे सर्जनशीलतेचा आणि मानवीतेचा संगम आहे. या चित्रपटाच्या प्रोमोशनवेळी आमिर खाननं आमचे प्रतिनिधी कीर्तिकुमार कदम यांच्याबरोबर खास संवाद साधला.



ईटीव्ही मराठी: जेव्हा तुमचा चित्रपट प्रदर्शनाच्या उंबरठ्यावर असतो, तेव्हा तुमच्या काय भावना असतात?

आमिर खान: प्रत्यक्षात पाहिलं तर, एखाद्या नव्या सृष्टीला जीवन देण्यासारखं वाटतं. मात्र, जसं एका आईला मूल होतं, तेव्हा जी भावना असते, तसं पाहिलं तर पुरुष कधीच ते अनुभवू शकणार नाहीत आणि मी असं म्हणत नाही की हे कमीपणाचं आहे. पण माझ्यासाठी, माझा चित्रपट म्हणजे माझंच मूल आहे. जसं एका वडिलांना आपल्या मुलासाठी वाटतं, तशीच भावना माझी माझ्या चित्रपटांबाबत असते. चित्रपट प्रदर्शित होण्याची वेळ जवळ आली की, मनात एक अनामिक धाकधूक आणि उत्साह दोन्ही एकाचवेळी पिंगा घालत असतात. आपल्या लेकराला सगळ्यांनी पाहावं, त्याचं कौतुक करावं, हीच इच्छा मनात असते. जितका अधिक आपल्याला, आपला चित्रपट आवडतो, तितकी ही भावना अधिक तीव्र होते – उत्सुकता आणि काळजी, दोन्ही गडद होत जातात. ‘लोकांना हे आवडेल का?’ हा विचार सतत डोक्यात घोळत राहतो. आमिर खान (Aamir khan (Photo : Etv bharat)) ईटीव्ही मराठी: ‘कयामत से कयामत तक’ प्रदर्शित होण्याआधीही अशीच भावना होती का?

आमिर खान: हो, अगदी अशीच धाकधूक आणि असाच उत्साह. आणि मी हे वारंवार अनुभवलेलं आहे, माझ्या प्रत्येक नवीन चित्रपटाच्या रिलीजच्या वेळी. ईटीव्ही मराठी : हा सिनेमा खूप वेगळा आहे, कारण यात 'स्पेशल' मुले आहेत, जे व्यावसायिक कलाकार नाहीत. त्यांच्याबरोबर शूट करताना सर्वात कठीण गोष्ट काय वाटली?

आमिर खान: या क्षेत्रात मी गेली ३०-३५ वर्षे काम करतो आहे आणि साधारणतः ४५ एक चित्रपट केलेत. आम्ही सर्जनशील लोक आहोत, आणि आमच्याबरोबर इतर सर्जनशील व्यक्ती असतात, दिग्दर्शक, लेखक, छायाचित्रकार, प्रॉडक्शन डिझायनर ई. त्यामुळे अनेकदा मतभेद, स्पर्धा, द्वंद्वं होतातच. ही गोष्ट सर्वत्र सामान्य आहे. पण या चित्रपटाच्या मेकींगच्या वेळी असं काहीही घडलं नाही, आणि याचं मला आश्चर्य वाटलं. शेवटचे काही प्रसंग शूट करत होतो, जवळजवळ सगळं शूट संपत आलं होतं, तेव्हा मी दिग्दर्शक प्रसन्नाला म्हटलं, ‘तुला जाणवलं का, या सिनेमात आपल्याला नेहमीच्या समस्या, लोकांना सांभाळणं, हे काहीच करावं लागलं नाही?’ त्यानं विचारलं, ‘का असं वाटतं तुला?’ मी म्हणालो – ‘ही १० मुलं! ही १० न्यूरोडायव्हर्जंट मुलं जेव्हा सेटवर यायची, ते एक वेगळीच ऊर्जा घेऊन यायचे. आल्याआल्या ते सगळ्यांना मिठ्या मारायचे, किस द्यायचे, खूप उत्साही असायचे. त्यांची ऊर्जा संपूर्ण वातावरणात पसरायची. त्यानंतर सेटवर कुणीही मोठ्यानं बोललं नाही, कुणी वाद घातला नाही, कधी भांडणं झाली नाहीत. सगळं काही सहज, शांत घडलं. आणि याला कारण म्हणजे त्यांची सकारात्मक ऊर्जा. त्यांच्या उपस्थितीनं आमच्यासारख्या न्यूरोटिपिकल लोकांचं वागणंच सुधारलं. हे मी अगदी मनापासून सांगतोय. सितारे जमीन पर (sitare zameen par (Photo : Etv bharat))

Last Updated : June 17, 2025 at 10:20 AM IST