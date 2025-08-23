हैदराबाद - शुक्रवारी संध्याकाळी रामोजी फिल्म सिटी (आरएफसी) येथे एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला चित्रपट सृष्टीतील स्टार पॉवरची मांदियाळी दिसून आली. ईनाडू टेलिव्हिजन (ईटीव्ही) च्या ३० वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या प्रसंगी, टॉलीवूड सेलिब्रिटी आणि टेलिव्हिजन चॅनेलच्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी संस्थापक आणि बिझनेस-मीडिया बॅरन दिवंगत रामोजी राव यांना श्रद्धांजली वाहिली.
'ETV @ 30' हा कार्यक्रम सिताऱ्यांनी भरलेला कार्यक्रम होता, ज्यामध्ये मेगास्टार चिरंजीवी, अभिनेत्री कीर्ती सुरेश आणि दिग्दर्शक कोडंडरम रेड्डी, बी गोपाल, बोयापती श्रीनु, अभिनेते मुरली मोहन, ब्रह्मानंदम, अली आणि निर्माते डी सुरेश बाबू, श्याम प्रसाद रेड्डी, एस गोपाल रेड्डी, जेमिनी किरण, केएल नारायण यांच्यासह इतरही प्रमुख व्यक्ती उपस्थित होत्या.
ETV च्या 30 वर्षांच्या पूर्ती निमित्ताने स्मृतिचिन्हाचं अनावरण करण्यात आलं. त्यानंतर चित्रपट क्षेत्रातील व्यक्तींनी गेल्या तीन दशकांपासून ETV च्या वारशात योगदान देणाऱ्या अभिनेते आणि तंत्रज्ञांना पुरस्कार प्रदान केले.
ETV शी सुरुवातीपासूनच 24 वेगवेगळ्या प्रदेशातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या प्रवासाची आठवण करून दिली आणि म्हटलं, "हा आमचा चॅनेल आहे." ETV ची प्रशंसा करताना त्यांनी सांगितलं की, ETV ची सुरुवात "आपका टीव्ही" म्हणून झाली. हळूहळू ते "हमारा टीव्ही - हमारी तौहीद" बनले. दिग्दर्शक के. राघवेंद्र राव म्हणाले, "रामोजी राव यांच्याशी माझा संबंध ३० वर्षांचा आध्यात्मिक प्रवास आहे. जर मी माझ्या मालिकांद्वारे ३००-४०० लोकांचं पोट भरू शकलो, तर कल्पना करा की रामोजी राव यांनी ईटीव्हीद्वारे किती लोकांना रोजगार किंवा काम दिले आहे? असे लाखो लोक आहेत."
ऑस्कर विजेते संगीत दिग्दर्शक एम. एम. कीरावनी यावेळी म्हणाले की, संगीत दिग्दर्शक म्हणून त्यांना रामोजी राव यांनी नवीन जन्म दिल्याबद्दल ते नेहमीच रामोजी राव यांचे ऋणी राहतील. अभिनेत्री खुशबू म्हणाली, " ईटीव्हीचे ३० वर्षे ही फक्त सुरुवात आहे. 'जबरदस्त'मुळे मला मुलेही ओळखतात." रामोजी राव यांच्याशी झालेल्या त्यांच्या एका संस्मरणीय संभाषणाची आठवण करून देताना निर्माते डी. सुरेश बाबू म्हणाले, "रामोजी राव यांनी मला सांगितलं होतं की एकदा त्यांनी स्टुडिओ बांधला की संपूर्ण इंडस्ट्री हैदराबादला येईल. चिकाटीने काम करण्याचा तो धडा अजूनही माझ्यासोबत आहे."
मेगास्टार चिरंजीवी यांचा सन्मान - रामोजी ग्रुपचे सीएमडी चेरुकुरी किरण यांनी यावेळी ज्येष्ठ अभिनेते चिरंजीवी यांना चित्रपट आणि समाजसेवेतील योगदानाबद्दल सन्मानित केले. रामोजी राव यांच्यासोबतच्या त्यांच्या दीर्घ सहवासाची आठवण करून देत चिरंजीवी म्हणाले, "मी ईटीव्हीच्या उद्घाटन, त्याच्या पहिल्या वर्धापन दिन आणि २० व्या वर्षाच्या समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून आलो होतो. २५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त, जेव्हा कोविड-१९ साथीचे निर्बंध लागू होते, तेव्हा माझ्या घरी केक पाठवण्यात आला होता, जो मी मोठ्या आनंदाने कापला. हेच खरे प्रेम आहे."
चिरंजीवी पुढे म्हणाले म्हणाला, "रामोजी राव यांनी मला नेहमीच प्रेरणा दिली आहे. ईनाडूपासून मार्गदर्शीपर्यंत, ईटीव्हीपासून रामोजी फिल्म सिटीपर्यंत, त्यांनी इतिहास रचला आहे. त्यांचे नाव अमर राहील." यावेळी बोलताना कॉमेडी किंग ब्रह्मानंदम म्हणाले, "रामोजी राव हे कामात देव आहेत. रामोजी फिल्म सिटी हे एक स्वप्न आहे जे प्रत्यक्षात आले आहे."
कीर्ती सुरेश यांनी तेलुगु परंपरेचे मार्गदर्शक म्हणून रामोजी राव यांचं कौतुक केलं. "ईटीव्ही, हमारा टीव्ही, आपका टीव्ही... हे सर्व त्या वारशाचे प्रतिबिंब आहेत," असं ते म्हणाले. निर्माते श्याम रेड्डी म्हणाले, "एकदा मी रामोजी राव यांना विचारले की त्यांच्यानंतर त्यांची शिस्त आणि नियम चालू राहतील का? त्यांनी आत्मविश्वासाने उत्तर दिलं, 'माझं कुटुंब, माझे ४०,००० कर्मचारी, ते पुढे नेतील.' सलाम."
उत्तम सादरीकरण - 'ईटीव्ही @ ३०' दरम्यान, कार्यक्रमात चित्रपटसृष्टीतील सेलिब्रिटी आणि संगीतकारांनी एक शानदार सादरीकरण केलं. कीरावणी यांनी संगीतबद्ध केलेले आणि चैतन्य प्रसाद यांनी लिहिलेले 'ईटीव्ही यंतम' हे गाणे कल्पना यांच्या नेतृत्वाखाली ५० तरुण गायकांनी गायले. चित्रा, सुनीता, एसपी शैलजा आणि एसपी चरण यांसारख्या गायकांनी सादर केलेल्या संगीतमय श्रद्धांजलीने, ज्यामध्ये उषा किरण यांच्या चित्रपटांमधील क्लासिक गाण्यांचे सूर होते, संध्याकाळ भावनिक झाली.
यावेळी ५० व्हायोलिनवादकांचा ऑर्केस्ट्रा आणि वीणावादकांचा एक गट प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करत होता. ईटीव्हीच्या अनेक प्रतिष्ठित टेलि-मालिकांच्या मागे सर्जनशील शक्ती असलेल्या सुमन यांनी लिहिलेली गाणी गायिका सुनीता यांनी सादर केली. नंतर, गोल्डन गर्ल्स टीमने गणेशावर आधारित भक्तीपर नृत्य सादर केले आणि त्यानंतर 'ऑपरेशन सिंदूर' वर देशभक्तीपर गाणे सादर केले.
सुधीर, आदि आणि रामप्रसाद यांच्यासह जबरदस्त पथकाच्या विनोदी स्किटने सभागृह हास्याने भरून टाकले. त्यानंतर, कीरावनी टीमने घंटासला आणि एसपी बालासुब्रह्मण्यम यांना संगीतमय श्रद्धांजली वाहिली. अभिनेत्री रेजिना आणि नृत्यदिग्दर्शक विजयन बिन्नी मास्टर यांनी चिरंजीवीच्या हिट गाण्यांवर नृत्य संयोजन सादर केले तेव्हा संध्याकाळ आणखी रोमांचक झाली. नंतर, खुशबू आणि फारियाने चिरंजीवीला स्टेजवर आमंत्रित केले जिथे त्याने मजेदार स्टेप्स सादर केल्या.
ईनाडू टेलिव्हिजनबद्दल - १९९५ मध्ये स्थापित, ईनाडू टेलिव्हिजन नेटवर्क प्रादेशिक टेलिव्हिजन क्षेत्रात अग्रणी आहे. ज्याकडे ईटीव्ही तेलुगु, ईटीव्ही बांगला, ईटीव्ही मराठी, ईटीव्ही कन्नड, ईटीव्ही उर्दू, ईटीव्ही गुजराती, ईटीव्ही ओडिया, ईटीव्ही मध्य प्रदेश/छत्तीसगड, ईटीव्ही राजस्थान, ईटीव्ही बिहार/झारखंड आणि ईटीव्ही उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड अशी अनेक खास उपग्रह भाषिक चॅनेल आहेत.
ईटीव्ही नेटवर्कमध्ये आता तेलुगुमध्ये कार्यरत असलेल्या सात चॅनेलचा समूह आहे. ईटीव्ही (जनरल एंटरटेनमेंट), ईटीव्ही आंध्र प्रदेश आणि ईटीव्ही तेलंगणा (बातम्या आणि इन्फोटेनमेंट) आणि ईटीव्ही प्लस सारखे खास चॅनेल - विनोदी शैलीला समर्पित, आरोग्य आणि निरोगीपणावरील समृद्ध सामग्रीसह ईटीव्ही लाइफ, ईटीव्ही अभिरुची - एक अन्न आणि स्वयंपाक चॅनेल; आणि ईटीव्ही सिनेमा - एक तेलुगु सिनेमा आणि मनोरंजन चॅनेल.