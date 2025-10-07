ETV Bharat / entertainment

शिल्पा शेट्टीची तब्बल साडे चार तास चौकशी, ६० कोटींच्या आर्थिक घोटाळा प्रकरणी ईओडब्ल्यूनं नोंदवला जबाब

एका व्यावसायिकाची तब्बल ६० कोटी रुपयांना फसवणूक केल्याचा आरोप शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रावर आहे. आता याप्रकरणी या दोघांची चौकशी करण्यात आली आहे.

Shilpa shetty and Raj kundra
शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा (राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टी (ETV Bharat File Photo))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 7, 2025 at 1:53 PM IST

मुंबई : आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीची चौकशी केली. ईओडब्ल्यूचं एक पथक शनिवारी शिल्पा शेट्टीच्या निवासस्थानी दाखल झालं. या पथकानं तब्बल साडे चार तास शिल्पा शेट्टीची चौकशी करून तिचा रितसर जबाब नोंदवून घेतलाय. यापूर्वी शिल्पाचे पती राज कुंद्रा यांचीही ईडीनं जवळपास पाच तास कसून चौकशी केली होती.

राज कुंद्रासह शिल्पा शेट्टीही चौकशीच्या फेऱ्यात : मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी शिल्पा शेट्टीची 2 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन चौकशी केली. तब्बल साडे चार तास चाललेल्या या चौकशीत शिल्पाला संबंधित व्यवहाराविषयी अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. याचप्रकरणी राज कुंद्रा यांचीही काही प्रश्न विचारण्यात आले होते. सध्या याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं राज कुंद्रा यांना 10 सप्टेंबर रोजी तपास अधिकाऱ्यांसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्याचं समन्स बजावलं होतं. मात्र ते काही कारणानं हजर राहू न शकल्यानं त्यांनी आपल्या वकिलामार्फत 15 सप्टेंबरची तारीख मागून घेतली होती. त्यानुसार ते 15 सप्टेंबर रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दाखल झाले होते. मात्र हा तपास अद्याप सुरू असून याप्रकरणी कुंद्रांना पुन्हा एकदा समन्स बजावलं जाण्याची शक्यता आहे. शनिवारी चौकशीच्या या फेरीनंतर शिल्पा शेट्टीनं बहिण शमिता शेट्टीबरोबर शिर्डीत जाऊन साईबाबांचं दर्शन घेतलं. तिथं तिला याबद्दल विचारलं असता, "जोपर्यंत हातपाय शाबूतयत तोपर्यंत कोणतीही समस्या नाही, आरोग्य उत्तमय तोपर्यंत कोणत्याही कठीण प्रसंगाना सामोरं जाता येत." अशी शिल्पानं ई टिव्ही भारतला प्रतिक्रिया दिली.

Shilpa shetty statement
शिल्पा शेट्टीची चौकशी (Shilpa shetty statement (Etv bharat))

शिल्पा आण राज कुंद्राविरोधात लुकआऊट नोटीस : याप्रकरणी राज कुंद्रा आणि शिल्पा शेट्टीला तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टानं नुकताच नकार दिलाय. ईओब्ल्लयूनं या दोघांविरोधात लुकआऊट नोटीस बजावलीय, त्यामुळं 2 ते 5 ऑक्टोबर दरम्यान कौटुंबिक सहलीनिमित्त जाण्याची परवानगी हायकोर्टानं नाकरली होती. या दोघांविरोधात गंभीर आर्थिक गुन्हे प्रलंबितयत आहे, त्यामुळं या याचिकेला राज्य सरकरच्यावतीनंही विरोध करण्यात आला.

शिल्पा शेट्टी (Shilpa shetty statement (Etv bharat))

काय आहे प्रकरण : शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रासह अन्य एका व्यक्तीविरोधात ऑगस्ट 2025 मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या आरोपींवर एका व्यावसायिकाची तब्बल 60 कोटी रुपयांना फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. लोटस कॅपिटल फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेडडे संचालक दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिलेल्या तक्रारीनुसार साल 2015 ते 2023 या काळात झालेल्या आर्थिक व्यवहारात ही फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे. शिल्पा शेट्टी तसेच राज कुंद्रा यांनी त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी हे पैसे घेतले होते.

कोठारी यांच्या तक्रारीत नेमकं काय म्हटलंय : ऑगस्ट 2025 मध्ये, मुंबईतील एक व्यावसायिक दीपक कोठारी यांनी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध 60 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप करत तक्रार दाखल केली. दीपक कोठारी यांच्या तक्रारीनुसार साल 2015 मध्ये एजंट राजेश आर्य यांच्यामार्फत शिल्पा आणि कुंद्रा यांच्याशी त्यांचा संपर्क झाला होता. त्यावेळी या दांपत्याकडे बेस्ट डील टीव्हीचे संचालकपद होतं, ज्यात शिल्पा शेट्टी यांच्याकडे कंपनीचे 87 टक्के शेअर्स होते. या कंपनीला दीपक कोठारी यांच्याकडून 12 टक्के वार्षिक व्याजदराने 75 कोटींच्या कर्जाची मागणी एका बैठकीत करण्यात आली. कर्जामुळे होणारी कर आकारणी टाळण्यासाठी ही रक्कम कोठारी कंपनीत गुंतवणूक म्हणून करतील आणि त्याचा मासिक परतावा घेतील, असा व्यवहार ठरला. त्यानुसार कोठारी यांनी एप्रिल 2015 मध्ये 32 कोटींचा पहिला हफ्ता कंपनीला दिला. मात्र करप्ररणालीची समस्या कायम राहिल्यान, सप्टेंबर 2015 नव्यानं करार करण्यात आला. पुढे मार्च 2016 पर्यंत कोठारी यांनी उर्वरित 28 कोटीही बेस्ट डील कंपनीला हस्तांतरित केले. एकूण 60.48 कोटींच्या या कराराची 3.19 लाख स्टॅम्प ड्युटी भरण्यात आली. परंतु हा करार होताच शिल्पा शेट्टीनं सप्टेंबर 2016 मध्येच या कंपनीच्या संचालकपदाचा राजीनामा दिला. या कंपनीनं यापूर्वीच 1.28 कोटींचं कर्ज थकवल्याची माहिती कोठारी यांच्या नंतर लक्षात आली. कालांतरानं आपली फसवणूक झाल्याचं कोठारी यांच्या लक्षात आलं. याविषयी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्राकडे वारंवार विचारणा करूनही कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यानं अखेर कोठारी यांनी यासंदर्भात जुहू पोलीस ठाण्यात फसवणूकीची तक्रार दिली. गुंतलेली रक्कम 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यानं, हा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला.

