एमी पुरस्कारांसाठी 'अमर सिंग चमकीला'ला २ नामांकन, दिलजीत दोसांझनं रचला इतिहास...

२०२५च्या आंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कारांसाठी नामांकनांमध्ये २६ देशांमधून ६४ नामांकने आहेत, ज्यात दिलजीत दोसांझचाही समावेश आहे.

दिलजीत दोसांझ
दिलजीत दोसांझ (दिलजीत दोसांझ (IANS))
Published : September 26, 2025 at 2:31 PM IST

लॉस एंजेलिस (यूएसए): इंटरनॅशनल अकादमी ऑफ टेलिव्हिजन आर्ट्स अँड सायन्सेसनं गुरुवार, २५ सप्टेंबर रोजी नामांकन यादी जाहीर केली. पंजाबी गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझनं २०२५ च्या एमी अवॉर्ड्ससाठी पहिल्या नामांकनानं जागतिक मंचावर आपली छाप पाडली आहे. दिलजीत दोसांझला २०२५ च्या एमी अवॉर्ड्ससाठी नामांकन मिळाले आहे. दिलजीतसाठी ही एक मोठी आंतरराष्ट्रीय कामगिरी आहे. इम्तियाज अली यांच्या नेटफ्लिक्स चरित्रात्मक चित्रपट 'अमर सिंग चमकिला'मध्ये दिवंगत पंजाबी लोक दिग्गजाची भूमिका केल्याबद्दल त्याला हा सन्मान मिळाला. आता दिलजीत दोसांझ जगातील काही सर्वात प्रतिभावान कलाकारांशी स्पर्धा करणार आहे. २०२५ च्या आंतरराष्ट्रीय एमी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याच्या नामांकनांमध्ये 'लुडविग'साठी डेव्हिड मिशेल, 'यो, एडिक्टो'साठी ओरिओल प्ला आणि 'वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड'साठी डिएगो वास्केज यांचा समावेश आहे.

'अमर सिंग चमकिला' चित्रपटाबद्दल : दिलजीतनं चमकिला म्हणून केलेल्या दमदार अभिनयामुळं चाहते आणि समीक्षकांकडून त्याचं खूप कौतुक झालं होतं. आता त्याला एमी नामांकनही मिळालं आहे. त्याच्या या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट टीव्ही चित्रपट/मिनी-वेब सीरीज श्रेणीतही नामांकन मिळालंय, ज्यामुळे हा त्याच्यासाठी डबल उत्सव असणार आहे. दरम्यान इम्तियाज अली दिग्दर्शित, हा चित्रपट पंजाबमधील प्रतिष्ठित लोक गायक अमर सिंग चमकिला यांची कहाणी सांगतो. 'चमकिला'ला १९८० च्या दशकात त्याच्या ज्वलंत गाण्यांनी आणि उत्साही कामगिरीमुळं प्रसिद्धी मिळाली, मात्र १९८८ मध्ये त्याचे आणि त्याची पत्नी अमरजोत कौरची वयाच्या २७ व्या वर्षी हत्या झाली. एप्रिल २०२४ मध्ये नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणारा 'चमकिला'मध्ये परिणीती चोप्रानेही प्रमुख भूमिकेसाठी काम केलं आहे. या चित्रपटाची कहाणी इम्तियाज अली आणि साजिद अली यांनी लिहिली आहे. अलीकडच्या वर्षांत भारतीय कंटेंटनं एमी अवॉर्ड्समध्ये सातत्यानं आपली छाप पाडली आहे. २०२० मध्ये, नेटफ्लिक्सच्या 'दिल्ली क्राइम्स'नं सर्वोत्कृष्ट वेब सीरीजचा पुरस्कार जिंकून इतिहास रचला. याशिवाय २०२१ मध्ये विनोदी कलाकार वीर दासला त्यांच्या नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल 'वीर दास: फॉर इंडिया'साठी एमी पुरस्कार मिळाला.

एमी पुरस्कार २०२५ (परिणीती चोप्राची पोस्ट (इंस्टाग्राम))
एमी पुरस्कार २०२५ (एमी पुरस्कार लिस्ट (Instagram))

एमी पुरस्कार २०२५ श्रेणी : इंटरनॅशनल अकादमी ऑफ टेलिव्हिजन आर्ट्स अँड सायन्सेसनं ५३व्या आंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कारांसाठी नामांकने जाहीर केली आहेत. यावर्षी, २६ देशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या १६ श्रेणींमध्ये विक्रमी ६४ नामांकने आहेत. नामांकनांमध्ये युनायटेड किंग्डम १२ नामांकनांसह आघाडीवर आहे, त्यानंतर ब्राझील आठ आणि दक्षिण आफ्रिका चार नामांकनांसह आहे.

एमी पुरस्कार २०२५ (दिलजीत दोसांझची पोस्ट)
एमी पुरस्कार २०२५ (इम्तियाज अलीची पोस्ट (Instagram))

आर्ट प्रोग्राम

  • आर्ट मैटर्स विद मेल्विन ब्रैग, यूनाइटेड किंगडम
  • डीजे मेहदी: मेड इन फ्रांस, फ्रांस
  • हर्चकोविच; एक्सपोस्टो (हर्चकोविच; एक्सपोज्ड), ब्राजील
  • रयुइची सकामोटो: लास्ट डेज, जापान
एमी पुरस्कार २०२५ (एमी लिस्ट (Instagram))

बेस्ट एक्टर

  • दिलजीत दोसांझ (अमर सिंह चमकीला),भारत
  • डेविड मिशेल (लुडविग), यूनाइटेड किंगडम
  • ओरियोल प्ला (यो, एडिक्टो), स्पेन
  • डिएगो वास्केज इन वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, कोलंबिया

बेस्ट एक्ट्रेस

  • चार्लोट होप (कैच मी अ किलर), दक्षिण अफ्रीका
  • एना मैक्सवेल मार्टिन (अन्टिल आई किल यू), यूनाइटेड किंगडम
  • कैरोलिना मिरांडा (मुजेरेस एसेसिनास - सीजन 2), मेक्सिको
  • मारिया सिड इन स्मार्टपंकटेन ( प्रेशर पॉइंट), स्वीडन

कॉमेडी

  • चिकन नगेट, दक्षिण कोरिया
  • आइरिस, फ्रांस
  • लुडविग, यूनाइटेड किंगडम
  • वाई लेगेरॉन डे नोचे (वे केम एट नाइट), मेक्सिको

करंट अफेयर्स

  • डिस्पैच: किल जोन: इनसाइड गाजा, यूनाइटेड किंगडम
  • फिलीपींस: डाइविंग फॉर गोल्ड, फ्रांस
  • रिपोर्टर रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन: डेसापेरेसिडोस फोर्साडोस (एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस), ब्राजील
  • वॉक द लाइन, सिंगापुर

डॉक्यूमेंट्री

  • हेल जम्पर, यूनाइटेड किंगडम
  • किंग ऑफ किंग्स: चेजिंग एडवर्ड जोंस, फ्रांस
  • ओ प्रेजर ए मेउ (इट्स माई प्लेजर), ब्राजील
  • स्कूल टाईज, दक्षिण अफ्रीका

ड्रामा सीरीज

  • लास अजुलेस (वीमेन इन ब्लू), मेक्सिको
  • बैड बॉय, इजराइल
  • कोएक (केक), दक्षिण अफ्रीका
  • राइवल्स, यूनाइटेड किंगडम

किड्स: एनीमेशन

  • ब्लूई, ऑस्ट्रेलिया
  • लैम्पुत - सीजन 4, सिंगापुर
  • लुपी ई बडुकी, ब्राजील
  • मुउमिलाक्सो - सीजन 4 (मूमिनवैली), फिनलैंड

स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री

  • अर्जेंटीना '78, अर्जेंटीना
  • चेजिंग द सन 2, दक्षिण अफ्रीका
  • इट्स ऑल ओवर: द किस दैट चेंज्ड द स्पैनिश फ़ुटबॉल, स्पेन
  • स्वेन, यूनाइटेड किंगडम

टीवी मूवी/मिनी-सीरीज

  • अमर सिंह चमकीला, भारत
  • हेरहाउजेन: द बैंकर एंड द बॉम्ब, जर्मनी
  • लॉस्ट बॉयज एंड फेयरीज, यूनाइटेड किंगडम
  • वेन्सर ओ मोरिर (विक्ट्री ऑर डेथ) , चिली

