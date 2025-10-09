एल्विश यादवनं प्रेमानंद जी महाराज यांची भेट घेतल्यानंतर दिलं 'हे' वचन....
'बिग बॉस ओटीटी २'चा विजेता एल्विश यादवनं प्रेमानंद जी महाराजांचा आशीर्वाद घेतला. यानंतर त्यानं दररोज १०,००० वेळा राधा नाव जपण्याचं वचन दिलं.
मुंबई - प्रेमानंद जी महाराज त्यांच्या तब्येतीमुळं सध्या चर्चेत आहेत. दरम्यान प्रसिद्ध युट्यूबर आणि 'बिग बॉस ओटीटी २' विजेता एल्विश यादव अलीकडेच वृंदावनमध्ये प्रेमानंद जी महाराज यांना भेटला. या भेटीदरम्यान त्यानं प्रेमानंद जी यांच्या तब्येतीबद्दल चर्चा केली. आध्यात्मिक गुरूंनी आरोग्याच्या समस्यांमुळं त्यांची तीर्थयात्रा तात्पुरती पुढं ढकलली, त्यानंतर त्याचे अनेक भक्त त्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्याकडे गेले. आता यात एल्विश यादवचं नावही जोडले गेले आहे. एल्विश यादवचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, यामध्ये तो प्रेमानंद जी महाराजांशी बोलताना दिसत आहे.
प्रेमानंदजी यांच्या प्रकृतीबद्दल अपडेट : व्हिडिओ पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावरील चाहते प्रेमानंद जी महाराज आणि एल्विश यादवचं कौतुक करत आहेत. भेटीदरम्यान, प्रेमानंद जी महाराजांनी एल्विशशी त्याच्या मागील जीवनातील गुण आणि भविष्याबद्दल चर्चा करून त्याला सल्ला दिला. त्यांनी त्यांच्या प्रकृतीबद्दल अपडेटही यावेळी दिली. प्रेमानंद जी यांनी सांगितलं की, "माझ्या प्रकृतीबद्दल मी आता काय सांगू? माझ्या दोन्ही किडन्या खराब झाल्या आहेत, मात्र देवाच्या कृपेनं मी अजूनही तुम्हा सर्वांशी भेटू शकतो आणि बोलू शकतो. आता काहीही दुरुस्त करण्याची गरज नाही... आज ना उद्या, आपण सर्वांना जावे लागेल." हे ऐकून भक्त आणि एल्विश भावुक झाले.
एल्विश यादवनं प्रेमानंद जीं महाराज यांना वचन दिलं : प्रेमानंद जी महाराज यांनी विचारले की, "एल्विश प्रभूचे नामजप करतो का?" एल्विशनं नाही म्हटलं, तेव्हा प्रेमानंद जींनी त्याला प्रेमानं प्रोत्साहन दिलं आणि सांगितलं की, "तुम्ही ते थोडेसे केले तरी चालेल. तुमच्या भूतकाळातील चांगल्या कर्मांमुळे तुम्ही आज यशस्वी आहात. पण आजचं काय? परमेश्वराचे नाव जपल्यानं तुमचे काय नुकसान होईल? अंगठी घाला आणि दररोज १०,००० वेळा जप करा." तुम्ही हे कराल का?' एल्विश यादव नम्रपणे हो म्हटलं आणि दररोज १०,००० वेळा 'राधा' जप करण्याचं वचन दिलं. यानंतर प्रेमानंद महाराज यांनी पुढं एल्विशला म्हटलं, "खूप असे लोक आहे, जे काही व्यक्तींचं अनुसरण करतात, जर तू हातात दारूची ग्लॉस घेतला तर लाखो लोक पिण्यासाठी तयार होईल. तुला समजत आहे. जर तू राधा नावाचा जप केलास तर लोकही तोच जप करेल. नशा करणारे लोक हे सुखी राहू शकत नाही, मी हे सर्व अंतिम परिणामसाठी म्हणत आहे."
