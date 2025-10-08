समीर वानखेडे यांच्या मानहानीच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयानं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि नेटफ्लिक्सला बजावली नोटीस...
'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' विरुद्ध समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयानं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स यांना नोटीस बजावली आहे.
नवी दिल्ली : समीर वानखेडे यांनी 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' विरुद्ध केलेल्या मानहानीच्या दाव्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयानं कारवाई केली आहे. बुधवार, ८ ऑक्टोबर रोजी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB)चे माजी मुंबई प्रादेशिक संचालक समीर वानखेडे यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यात दिल्ली उच्च न्यायालयानं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स आणि इतरांना नोटीस बजावली. न्यायाधीश पुरुषइंद्र कुमार कौरव यांनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट आणि इतरांविरुद्ध समीर वानखेडे यांच्या याचिकेवर नोटीस बजावल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. न्यायाधीशांनी प्रतिवादी, गौरी खान यांच्या मालकीचे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स, एक्स कॉर्प (पूर्वीचे ट्विटर), गुगल एलएलसी, मेटा प्लॅटफॉर्म्स, आरपीएसजी लाइफस्टाइल मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जॉन डो यांना नोटीस बजावली आणि सात दिवसांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दिल्ली न्यायालयानं नोटीस बजावली : न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला सर्व प्रतिवादींना याचिकेची प्रत देण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला तात्काळ दिलासा देण्यास नकार दिला आणि १० दिवसांनी हजर राहण्यास सांगितलंय. यापूर्वी, २६ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयानं समीर वानखेडे यांनी 'बॅड्स ऑफ बॉलिवूड' वेब सीरीजविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याची सुनावणी केली. दरम्यान समीर वानखेडे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील संदीप सेठी आणि काही प्रतिवादींच्या वतीने वरिष्ठ वकील राजीव नय्यर उपस्थित राहिले. मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं समीर वानखेडे यांच्या वकिलाला दिल्लीत खटला दाखल करण्याचे कारण विचारले होते.
न्यायमूर्तीनं यापूर्वी खटला फेटाळला होता : वरिष्ठ वकील संदीप सेठी यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, ही वेब सीरीज दिल्लीसह अनेक शहरांमधील प्रेक्षकांसाठी होती आणि समीर वानखेडे यांना लक्ष्य करणारे मीम्स राजधानीतही व्हायरल झाले होते. यानंतर न्यायालयानं आक्षेप व्यक्त केला होता. न्यायमूर्ती पुरुषइंद्र कुमार कौरव यांनी म्हटलं, "तुमचा खटला विचारात घेण्यासारखा नाही. मी तुमचा खटला फेटाळत आहे. जर तुमच्या खटल्यात दिल्लीसह विविध ठिकाणी तुमची बदनामी झाली असेल आणि सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे असे असते तर, आम्ही तरीही त्याचा विचार केला असता." दिवाणी प्रक्रिया संहिता (CrPC)च्या कलम ९ चा हवाला देत न्यायालयानं म्हटलं की, दिल्लीमध्ये दिवाणी खटला कसा चालवला जाईल हे याचिकेत स्पष्टपणे सांगितलेले नाही. सेठी यांनी याचिकेत सुधारणा करण्यासाठी वेळ मागितला, तेव्हा न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं की, "मी कोणतीही तारीख देत नाही. अर्ज सूचीबद्ध झाल्यानंतर रजिस्ट्री तारीख निर्दिष्ट होईल." आता याप्रकरणी कुठला निकाल लागेल हे काही दिवसात समजेल.
