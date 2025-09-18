ETV Bharat / entertainment

'स्पिरिट'नंतर, दीपिका पदुकोण 'कल्की २८९८ एडी - २'मधून बाहेर, निर्मात्यांनी कारण केलं उघड...

'कल्की २८९८ एडी'च्या निर्मात्यांनी गुरुवारी घोषणा केली की, दीपिका पदुकोण त्यांच्या सीक्वेलचा भाग नसेल.

kalki 2898 ad २
'कल्की २८९८ एडी - २' ('कल्की २८९८ एडी - २' / दीपिका पादुकोण (Poster))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 5:28 PM IST

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पदुकोण आता 'कल्की २८९८ एडी'च्या सीक्वेलचा भाग असणार नाही. गुरुवारी, १८ सप्टेंबर रोजी, प्रभास स्टारर या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर दीपिका पदुकोण चित्रपटातून बाहेर पडल्याची घोषणा केली आहे. प्रॉडक्शन हाऊस वैजयंती मूव्हीजनं दीपिका पदुकोणच्या चाहत्यांसाठी एक दुःखद घोषणा केली. आता ही बातमी ऐकूण अनेकजण नाराज झाले आहेत. आज, प्रॉडक्शन हाऊसनं त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर कल्कीच्या सीक्वेलची घोषणा करत लिहिलं आहे की, 'दीपिका पदुकोण 'कल्की २८९८ एडी'च्या आगामी सीक्वेलचा भाग राहणार नाही, अशी अधिकृत घोषणा करण्यात येत आहे.'

'कल्की २८९८ एडी' चित्रपटातून दीपिका पदुकोण बाहेर : याशिवाय त्यांनी पुढं लिहिलं, 'खूप विचारविनिमयानंतर, आम्ही वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिला चित्रपट बनवण्याचा लांब प्रवास असूनही, आम्ही भागीदारी चालू ठेवू शकलो नाही. 'कल्की २८९८ एडी'सारखा चित्रपट त्या वचनबद्धतेला आणि त्याहूनही अधिक पात्र आहे. आम्ही त्यांना त्यांच्या भविष्यातील प्रयत्नांसाठी शुभेच्छा देतो. दरम्यान दीपिकानं अद्यापही या चित्रपटातून बाहेर पडण्याबाबात कुठही निवेदन जाहीर केलं नाही. 'कल्की २८९८ एडी' या चित्रपटामध्ये बॉलिवूड स्टार अमिताभ बच्चन आणि दिशा पटानी हे स्टार्स देखील होते.

संदीप रेड्डी वांगानं दीपिकाला चित्रपटातून काढून टाकले : दरम्यान यापूर्वी, संदीप रेड्डी वांगा यांनीही 'स्पिरिट'मधून दीपिकाला वगळले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार दीपिकाला आठ तास काम, जास्त फी आणि चित्रपटाच्या नफ्यात वाटा पाहिजे होता. हे संदीप वांगा यांना पसंत पडलं नाही, ज्यामुळं त्यांनी दीपिकाला त्याच्या आगामी प्रोजेक्टमधून काढून टाकण्याची घोषणा केली. नुकतीच आई झालेली दीपिका तिचे कामाचे तास कमी करून, तिचे काम आणि वैयक्तिक जीवन संतुलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दरम्यान दीपिका पदुकोणच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ती पुढं साऊथ स्टार अल्लू अर्जुन आणि अ‍ॅटलीच्या चित्रपटात सामील झाली आहे. 'क्वीन मार्चेस...' या चित्रपटाचं नाव आहे. हा चित्रपट खूप धमाकेदार असणार आहे. सध्या या चित्रपटावर वेगानं काम सुरू आहे.

