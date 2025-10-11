ETV Bharat / entertainment

कामाच्या तासांवरून दीपिका पदुकोणनं मौन सोडल्यानंतर दिग्दर्शक हंसल मेहतानं बॉलिवूडवर केली टीका...

दीपिका पदुकोणनं कामाच्या तासावर चर्चा केल्यानंतर ती पुन्हा एकदा चर्चेत आली, आता या प्रकरणी चित्रपट दिग्दर्शक हंसल मेहता यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे.

Deepika padukone and hansal mehta
दीपिका पदुकोण आणि हंसल मेहता (दीपिका पदुकोण आणि हंसल मेहता (ANI/IANS))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 11, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त, दीपिका पदुकोण तिच्या फाउंडेशन, लिव्ह लव्ह लाफच्या १०व्या वर्धापन दिनानिमित्त मध्य प्रदेशला भेट दिली. देशभरात मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण करण्यात आणि पाठिंबा देण्यात या फाउंडेशननं महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. गेल्या १० वर्षांपासून मानसिक आरोग्यासाठी एक मजबूत आवाज असलेल्या या अभिनेत्रीनं कार्यक्रमात तिच्या प्रवासाबद्दल आणि फाउंडेशनच्या प्रभावाबद्दल सांगितलं. ही भेट केवळ फाउंडेशनच्या यशाचा उत्सव नव्हता, तर देशातील मानसिक आरोग्याभोवतीचा कलंक दूर करण्यासाठी तिच्या समर्पणाची पुष्टी होती.

दीपिका पदुकोण केल्या आपल्या भावना व्यक्त : दीपिका जे योग्य वाटते ते मागण्यासाठी तिला कधी किंमत मोजावी लागली याबद्दल विचारण्यात आलं. यावेळी दीपिकानं विचारपूर्वक उत्तर दिलं, "मी हे अनेक पातळ्यांवर केले आहे. माझ्यासाठी हे काही नवीन नाही. मला वाटतं की जेव्हा पैसे देण्यासारख्या गोष्टी येतात तेव्हाही मला जे काही मिळाले ते मी घेते, यावेळी मी बोलत नाही. मला काय म्हणावे हे माहित नाही, पण मी नेहमीच माझे लढाया शांतपणे लढते. काही कारणास्तव, कधीकधी ते सार्वजनिक होतात. पण ही माझी शैली नाही आणि मी अशा प्रकारे वाढले नाही. पण हो, माझे लढाया लढणे आणि ते शांतपणे आणि सन्मानाने करणे हा माझा मार्ग आहे."

हंसल मेहता यांनी केली पोस्ट : दरम्यान याबद्दल चित्रपट दिग्दर्शक हंसल मेहता यांनी आता बॉलिवूडवर हल्ला केला आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं, "आपल्या कामात, १२ तासांच्या दिवसाला विनम्रपणे 'शिफ्ट' म्हणतात. सत्य हे आहे की, शूटिंगची धावपळ, अनंत प्रवास, घाईघाईनं जेवण आणि जेमतेम काही तासांची झोप यामध्ये आपल्याकडे खूप कमी वेळ उरतो. या समीकरणात आपले मानसिक आरोग्य किंवा शारीरिक आरोग्य कुठे बसते? आठवड्याचे शेवट, क्वचितच आठवड्याचे शेवट असतात, विश्रांती गृहीत धरली जाते. कुठेतरी, थकवा सामान्य झाला आहे आणि विश्रांती हा एक विशेषाधिकार बनला आहे. कधीकधी मला प्रश्न पडतो की, जर ते सतत आपल्या लोकांना थकवत असेल तर याला खरोखर उद्योग म्हणता येईल का?"

हंसल मेहता यांनी बॉलिवूड केला हल्ला : हंसल मेहता यांनी पुढं म्हटलं की, 'रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, जे सहसा सेटवर अतिरिक्त काम करतात किंवा छोटी कामे करतात, अशा मॉडेलमध्ये सर्वात असुरक्षित असतात.' हंसल मेहता यांनी पुढं म्हटलं की, 'सर्वात जास्त छोटी लोक काम करत असतात - रोजंदारीवर काम करणारे मजूर. ते नेहमीच पहिले येतात आणि निघून जाणारे शेवटचे असतात आणि अशा परिस्थितीत राहतात ज्याला आपण इतरत्र अमानवीय म्हणू. टेलिव्हिजनवर परिस्थिती आणखी वाईट आहे आणि आता ओटीटी आणि चित्रपटांनीही त्याचे अनुकरण केले आहे.'

हेही वाचा :

  1. अभिनेत्री दीपिका पदुकोण ठरली भारताची पहिली ‘मानसिक आरोग्य दूत’
  2. ८ तासांच्या शिफ्ट वादावर दीपिका पदुकोणनं मौन सोडले, 'स्पिरिट' आणि 'कल्की'मधून बाहेर पडल्यानंतर दिलं 'हे' विधान...
  3. 'कल्की २८९८ एडी २'मधून बाहेर पडल्यानंतर दीपिका पदुकोणनं 'किंग'च्या शूटिंगला केली सुरुवात...

For All Latest Updates

TAGGED:

DEEPIKA PADUKONEHANSAL MEHTA SLAMS BOLLYWOODदीपिका पदुकोणDEEPIKA PADUKONE BREAKS SILENCE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.