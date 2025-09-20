ETV Bharat / entertainment

'कल्की २८९८ एडी २'मधून बाहेर पडल्यानंतर दीपिका पदुकोणनं 'किंग'च्या शूटिंगला केली सुरुवात...

'कल्की २८९८ एडी' या चित्रपटातून बाहेर पडल्यानंतर दीपिका पदुकोणनं 'किंग' चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात केली आहे.

deepika padukone and shahrukh khan
दीपिका पदुकोण आणि शाहरुख खान (दीपिका पदुकोण आणि शाहरुख खान (ANI))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 20, 2025 at 11:26 AM IST

मुंबई : १९ सप्टेंबर रोजी 'कल्की २८९८ एडी'च्या निर्मात्यांनी घोषणा केली की, बॉलिवूड स्टार दीपिका पदुकोण चित्रपट सोडत आहे. गेल्या वर्षी दीपिका पदुकोणनं प्रभासबरोबर 'कल्की २८९८ एडी' या चित्रपटामध्ये काम केलं होतं. मात्र ती आता या चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागात दिसणार नाही. दीपिका पदुकोणनं याबद्दल आता मौन तोडलं आहे. तिनं २० सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री पोस्ट शेअर करून तिच्या चाहत्यांना एक नवीन भेट दिली आहे. या पोस्टमध्ये तिनं एक खुलासा केला आहे. दीपिका ही पुन्हा एकदा बॉलिवूड स्टार शाहरुख खानबरोबर दिसणार आहे.

दीपिका पदुकोणनं शेअर केली पोस्ट : दीपिका पदुकोणनं काल रात्री एक तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर पोस्ट शेअर करून लिहिलं, 'जवळजवळ १८ वर्षांपूर्वी 'ओम शांती ओम' चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान त्यानं मला शिकवलेला पहिला धडा म्हणजे चित्रपट बनवण्याचा अनुभव आणि तुम्ही ज्या लोकांसोबत काम करत आहात ते त्याच्या यशापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहेत. मी याच्याशी पूर्णपणे सहमत आहे आणि तेव्हापासून मी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयात मी हा धडा पाळला आहे. आणि कदाचित म्हणूनच आम्ही पुन्हा आमचा सहावा चित्रपट एकत्र बनवत आहोत.' शाहरुख खानला टॅग करत तिनं तिच्या पोस्टमध्ये आणखी लिहिलं, 'किंग' अँड डे १.'

'किंग' चित्रपटात दिसणार ही स्टार कास्ट : दरम्यान दीपिका पदुकोण यापूर्वी 'अ‍ॅनिमल' दिग्दर्शक संदीप रेड्डी वांगाबरोबर काम करणार होती. मात्र दीपिकाच्या मागण्या या संदीप रेड्डी वांगाला पटल्या नाहीत. त्यामुळं दीपिकाला 'स्पिरिट' चित्रपटातून बाहेर व्हावे लागले. 'कल्की २८९८ एडी २'मधून दीपिका बाहेर पडल्यानंतर चित्रपटाचे दिग्दर्शक नाग अश्विन यांनीही प्रतिक्रिया व्यक्त करत लिहिलं, 'जे घडले ते आपण बदलू शकत नाही, परंतु पुढे काय होते ते तुमच्यावर अवलंबून आहे.' तसेच 'किंग' या चित्रपटामध्ये शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सुहाना खान, राणी मुखर्जी, अभय वर्मा आणि दीपिका पदुकोण यांचे कॅमिओ भूमिका आहेत. हा चित्रपट खूप धमाकेदार असणार आहे.

