'जो जीता वही सिकंदर' चित्रपटात दीपक तिजोरीनं फराह खानला केलं किस, मजेदार किस्सा उघड...

'जो जीता वही सिकंदर'मध्ये दीपक तिजोरीनं फराह खानला किस केल्याचं उघड झालं आहे.

Farah Khan and shan mukherjee
फराह खान आणि शान मुखर्जी (फराह खान आणि शान मुखर्जी (INAS))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 14, 2025 at 12:29 PM IST

मुंबई - नृत्यदिग्दर्शक आणि दिग्दर्शक फराह खाननं आपल्या मेहनतीमुळं बॉलिवूडमध्ये नाव केलं आहे. ती बॉलिवूडमधील सर्वात यशस्वी नृत्यदिग्दर्शक आणि दिग्दर्शकांपैकी एक आहे. तिनं आपल्या करिअरची सुरुवात कोरिओग्राफर म्हणून केली होती. यानंतर तिनं हळूहळू बॉलिवूडमध्ये स्वत:ची एक जागा निर्माण केली. आता अलीकडेच फराह खाननं एक जुना किस्सा सांगितला आहे. करिअरच्या सुरुवातीला एक मजेदार किस्सा हा फराहबरोबर घडला होता. हा किस्सा तिचा पहिला चित्रपट 'जो जीता वही सिकंदर' चित्रपटाच्याबाबतीत आहे. फराहनं एका व्लॉगमध्ये या किस्साबद्दल भाष्य केलं आहे. या व्लॉगमध्ये फराहबरोबर गायक शान देखील आहे.

फराह खाननं सांगितला मदेदार किस्सा : फराहनं व्लॉगमध्ये सांगितलं की, "माझा पहिला चित्रपट 'जो जीता वही सिकंदर' होता." यानंतर शानं उत्तर दिलं, "हो मी त्यावेळी तिथे सॅक्सोफोन घेऊन होते." यानंतर फराहनं म्हटलं, "मी त्यावेळी ज्युनियर डान्सर होती." तसेच तिनं सांगितलं केलं की, ती सहाय्यक दिग्दर्शक होती आणि नंतर कोरिओग्राफर बनली. यानंतर फाराहनं पुढं म्हटलं, "जेव्हाही एखादी डान्सर येत नव्हता, त्यावेळी मी त्याच्या जागी डान्स करत होते. एक सीन होता, ज्यात दीपक तिजोरी माझ्या गालावर किस करणार होता. ज्या मुलीला किस करायचे होते, तिनं नकार दिला होता, म्हणून त्यांनी मला ते कारायला लावलं." यानंतर फराहनं पुढं सांगितलं की, "निर्माते हे गरीब होते, त्यामुळं तिला पैसे दिले गेले नाही." तसेच फराहन सांगितलं की, तिला चित्रपटानं,जे दिलं आहे, ते पैशांपेक्षा खूप जास्त आहे.

'जो जीता वही सिकंदर'मुळं फराह खानचं नशीब चमकले : दरम्यान फराह खाननं 'जो जीता वही सिकंदर' या चित्रपटातून कोरिओग्राफीमध्ये पदार्पण केलं होतं. यानंतर तिला बॉलिवूडमध्ये यश मिळत गेलं. या चित्रपटानंतर तिला मोठे प्रोजेक्ट्स मिळू लागले होते. या चित्रपटामध्ये बॉलिवूड स्टार आमिर खान आणि आयेशा झुल्का हे स्टार्स होते. हा चित्रपट खूप गाजला होता. या चित्रपटानंतर फराहनं बॉलिवूडमध्ये खूप काम केलं. तिनं 'ओम शांती ओम', 'मैं हूं ना' आणि 'हॅपी न्यू इयर'सारखे ब्लॉकबस्टर चित्रपट बनवले आहेत. तिच्या या तिन्ही चित्रपटांमध्ये शाहरुख खान हा मुख्य भूमिकेत होता.

