अजय देवगण आणि रकुल प्रीत सिंग स्टारर 'दे दे प्यार दे 2'ची रिलीज डेट आली समोर...

अजय देवगण आणि रकुल प्रीत सिंग यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'दे दे प्यार दे 2'ची रिलीज डेट आता समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 11, 2025 at 2:52 PM IST
मुंबई - अभिनेता अजय देवगणच्या प्रत्येक चित्रपटामध्ये काहीतरी वेगळं पाहायला मिळते. दरम्यान २०१९ मध्ये रिलीज झालेला 'दे दे प्यार दे' हा चित्रपट अनेकांना आवडला होता. या चित्रपटात रकुल प्रीत सिंग आणि तब्बू यांनी महत्त्वाच्या भूमिका केल्या आहेत. आता, या चित्रपटाचा सीक्वेल देखील लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अजय देवगणनं आता 'दे दे प्यार दे २'च्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. या चित्रपटात रकुल आणि अजय देवगण यांच्या विवाहबाह्य संबंधांबद्दल दाखविण्यात आलं आहे. 'दे दे प्यार दे २'चा सीक्वेल हा अजय- रकुलच्या प्रेमावर आणि पालकांवर आधारित असणार आहे.
अजय देवगणनं केली चित्रपटाच्या रिलीजची घोषणा : अभिनेत्री अजय देवगणनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून चित्रपटाची घोषणा केली. चित्रपटाचे मोशन पोस्टर शेअर करताना त्यानं लिहिलं, 'प्रेमाचा सीक्वेल महत्त्वाचा आहे. आशिषला आयेशाच्या पालकांची मान्यता मिळेल का?' 'दे दे प्यार दे २' १४ नोव्हेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल.' अजय देवगणच्या पोस्टवर कमेंट करून आनंद व्यक्त करत एका चाहत्यानं लिहिलं, 'मी याची आतुरतेनं वाट पाहत होतो.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'चित्रपटाचं पोस्टर खूप मजेदार आहे.' आणखी एकानं लिहिलं, 'यावेळी काहीतरी विशेष पाहायला मिळणार आहे.' याशिवाय अनेकजण या पोस्टवर हॉर्ट आणि फायर इमोजी शेअर करून यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर १४ नोव्हेंबर रोजी रिलीज होणार आहे . आता अनेक चाहते अजय देवगणच्या या आगामी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेनं वाट पाहत आहे.
Pyaar ka sequel hai crucial! Kya Ashish ko milega Ayesha ke parents ka approval? 🫣 #PyaarVsParivaar #DeDePyaarDe2 in cinemas 14th November, 2025. 🙌🏻@ActorMadhavan @Rakulpreet #MeezaanJafri @anshul3112 @luv_ranjan @gargankur #TarunJain #BhushanKumar #KrishanKumar @ShivChanana… pic.twitter.com/ehfVwc0U54— Ajay Devgn (@ajaydevgn) October 11, 2025
'दे दे प्यार दे 2'च्या स्टार कास्टबद्दल : 'दे दे प्यार दे 2' चित्रपटात अनेक नवीन जोडी प्रेक्षकांना पाहायाला मिळणार आहे. यावेळी चित्रपटाच्या सीक्वेलमध्ये तब्बू दिसणार नाही. यावेळी चित्रपटात आर. माधवन, गौतमी कपूर, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, रकुल प्रीत सिंग आणि इशिता दत्ता हे कलाकार दिसणार आहेत.
