ETV Bharat / entertainment

अजय देवगण आणि रकुल प्रीत सिंग स्टारर 'दे दे प्यार दे 2'ची रिलीज डेट आली समोर...

अजय देवगण आणि रकुल प्रीत सिंग यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला चित्रपट 'दे दे प्यार दे 2'ची रिलीज डेट आता समोर आली आहे.

de de pyaar de 2
'दे दे प्यार दे 2' ('दे दे प्यार दे 2'चं (पोस्टर))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 11, 2025 at 2:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - अभिनेता अजय देवगणच्या प्रत्येक चित्रपटामध्ये काहीतरी वेगळं पाहायला मिळते. दरम्यान २०१९ मध्ये रिलीज झालेला 'दे दे प्यार दे' हा चित्रपट अनेकांना आवडला होता. या चित्रपटात रकुल प्रीत सिंग आणि तब्बू यांनी महत्त्वाच्या भूमिका केल्या आहेत. आता, या चित्रपटाचा सीक्वेल देखील लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अजय देवगणनं आता 'दे दे प्यार दे २'च्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली आहे. या चित्रपटात रकुल आणि अजय देवगण यांच्या विवाहबाह्य संबंधांबद्दल दाखविण्यात आलं आहे. 'दे दे प्यार दे २'चा सीक्वेल हा अजय- रकुलच्या प्रेमावर आणि पालकांवर आधारित असणार आहे.

अजय देवगणनं केली चित्रपटाच्या रिलीजची घोषणा : अभिनेत्री अजय देवगणनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून चित्रपटाची घोषणा केली. चित्रपटाचे मोशन पोस्टर शेअर करताना त्यानं लिहिलं, 'प्रेमाचा सीक्वेल महत्त्वाचा आहे. आशिषला आयेशाच्या पालकांची मान्यता मिळेल का?' 'दे दे प्यार दे २' १४ नोव्हेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल.' अजय देवगणच्या पोस्टवर कमेंट करून आनंद व्यक्त करत एका चाहत्यानं लिहिलं, 'मी याची आतुरतेनं वाट पाहत होतो.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'चित्रपटाचं पोस्टर खूप मजेदार आहे.' आणखी एकानं लिहिलं, 'यावेळी काहीतरी विशेष पाहायला मिळणार आहे.' याशिवाय अनेकजण या पोस्टवर हॉर्ट आणि फायर इमोजी शेअर करून यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर १४ नोव्हेंबर रोजी रिलीज होणार आहे . आता अनेक चाहते अजय देवगणच्या या आगामी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेनं वाट पाहत आहे.

'दे दे प्यार दे 2'च्या स्टार कास्टबद्दल : 'दे दे प्यार दे 2' चित्रपटात अनेक नवीन जोडी प्रेक्षकांना पाहायाला मिळणार आहे. यावेळी चित्रपटाच्या सीक्वेलमध्ये तब्बू दिसणार नाही. यावेळी चित्रपटात आर. माधवन, गौतमी कपूर, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, रकुल प्रीत सिंग आणि इशिता दत्ता हे कलाकार दिसणार आहेत.

हेही वाचा :

  1. 'सन ऑफ सरदार २' ओटीटीवर होईल प्रसारित, कुठे पाहाता येईल जाणून घ्या...
  2. 'सन ऑफ सरदार २' आणि 'धडक २'चे एक्स रिव्ह्यूज, वाचा सविस्तर...
  3. अजय देवगण आणि काजोलची मुलगी नीसा नुकतीच झाली पदवीधर, पोस्ट व्हायरल...

For All Latest Updates

TAGGED:

DE DE PYAAR DE 2AJAY DEVGN AND RAKUL PREET SINGHDE DE PYAAR DE 2 RELEASE DATE OUTदे दे प्यार दे 2RAKUL PREET SINGH AND AJAY DEVGN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.