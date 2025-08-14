मुंबई - प्रसिद्ध रेणुकास्वामी हत्या प्रकरण हे अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. याप्रकरणी कन्नड अभिनेता दर्शनला अटक करण्यात आली होती. आता दर्शनला सर्वोच्च न्यायालयानं एक मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं कन्नड अभिनेता दर्शनचा जामीन रद्द केला आहे. न्यायाधीश जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश आर. महादेवन यांच्या खंडपीठानं अभिनेता दर्शनचा जामीन रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानं आता दर्शनच्या चाहत्यांना धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दर्शन थुगुदीपा तसेच पवित्रा गौडा आणि इतर पाच आरोपींचा जामीन रद्द केला आहे.
रेणुकास्वामी हत्या प्रकरण : या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. उच्च न्यायालयानं जामीन प्रकरणात शिक्षा किंवा निर्दोष मुक्तता असा निर्णय दिला होता. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं असेही म्हटलं की, या प्रकरणात न्यायिक अधिकाराचा गैरवापर झाला आहे.
VIDEO | Observing that persons regardless of popularity are equal before the law, the Supreme Court on Thursday cancelled the bail granted to actor Darshan and other accused in the Renukaswamy murder case. A bench of Justices J B Pardiwala and R Mahadevan set aside the Karnataka… pic.twitter.com/kF4Q8v7iXx— Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2025
राम्याला मिळाली धमकी : सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना, कन्नड अभिनेत्री आणि माजी खासदार राम्या म्हणाल्या की, 'या निकालानं कायद्यासमोर सर्व समान आहेत असा मजबूत संदेश दिला आहे.' काही दिवसांपूर्वी खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचा संदर्भ देताना रेणुकास्वामीच्या कुटुंबाला न्याय मिळेल असा विश्वास व्यक्त केल्यानंतर राम्यावर दर्शनच्या कथित चाहत्यांनी ऑनलाइन हल्ला केला होता. दर्शनच्या चाहत्यांनी तिला शिवीगाळ केली आणि बलात्काराच्या धमक्या दिल्या. राम्यानं दर्शनच्या चाहत्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केल्यानंतर पोलिसांनी पाच जणांना अटक केली आहे.
रेणुका स्वामी हत्या प्रकरण काय आहे? : ९ जून रोजी, ३३ वर्षीय ऑटो चालक रेणुका स्वामी बेंगळुरूमधील उड्डाणपुलावर मृतावस्थेत आढळली. रेणुका अभिनेता दर्शनची चाहती होती. दर्शनच्या सांगण्यावरून तिचे अपहरण करण्यात आलं होतं, त्यानंतर तिची हत्या करण्यात आली असा आरोप आहे. असं म्हटलं जातं की रेणुकास्वामीचा मृत्यू दर्शनची गर्लफ्रेंड पवित्रा गौडाला त्रास देत असल्यानं झाला. ही घटना बेंगळुरूच्या पट्टणगेरे गावात घडली. तसेच असाही आरोप आहे की, रेणुकाला मारहाण करून ठार मारण्यात आले. यानंतर दर्शनला व्हॉट्सअॅपवर रेणुकाच्या मृत्यूची बातमी देण्यात आली होती.
हेही वाचा :