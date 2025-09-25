संजय कपूरची पत्नी प्रिया कपूरला मृत्युपत्र ठेवायचं गुप्त, कोर्टानं दिला नकार...
संजय कपूर यांच्या ३०,००० कोटींच्या मालमत्तेचा वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. करिश्मा आणि पत्नी प्रिया कपूर यांच्यात कायदेशीर लढाईला गंभीर वळण आलं आहे.
मुंबई - उद्योगपती संजय कपूरच्या मालमत्तेचा वाद सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात आहे. करिश्मा कपूरची मुले, समायरा आणि कियान तसेच संजयची आई आणि बहीण यांनी संजयच्या मृत्युपत्र लपविल्याचा आणि फसवणूकचा आरोप करत प्रिया सचदेव कपूरच्याविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. या प्रकरणात सुनावणी झाली, यामध्ये प्रियानं संजय कपूरच्या मालमत्तेची यादी सीलबंद लिफाफ्यात दाखल करण्याची परवानगी मागितली आहे. सुनावणीदरम्यान प्रियाच्या वकिलानं सांगितलं की, "माझी एकच विनंती आहे की मृत्युपत्र सीलबंद लिफाफ्यात दाखल करण्याची परवानगी द्यावी जेणेकरून ही माहिती जनतेला आणि माध्यमांना उपलब्ध होऊ नये." यानंतर हा युक्तिवाद न्यायालयानं फेटाळून लावत सांगितलं की, "जेव्हा तुम्ही कोणत्याही खटल्यात लेखी उत्तर दाखल करता तेव्हा दुसऱ्या पक्षाला प्रतिदावा दाखल करण्यासाठी ही माहिती आवश्यक असते. त्यामुळं सीलबंद लिफाफ्यात किती माहिती राहील?"
संजय कपूरच्या मालमत्तेचा वाद : यानंतर वकिलानं म्हटलं की, "मी हे सर्वांबरोबर शेअर करण्यास तयार आहे, मात्र याबद्दल गोपनीय ठेवा." यावर न्यायलयानं नकार दिला. तसेच पुन्हा एकदा वकिलान दोन पाने सीलबंद लिफाफ्यात ठेवण्याची विनंती केली. यावर न्यायलयानं स्पष्टपणे उत्तर दिल की, "हे कठीण आता आहे, कारण ज्यांना फायदा होईल त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मालमत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे." न्यायमूर्ती हरि शंकर यांनी याबाबत आता स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. यानंतर प्रिया कपूरच्या वकिलानं युक्तिवाद असे करून शेवटी म्हटलं, "आम्ही उद्या याबद्दल काही विशेष सादर करू." तसेच संजय कपूरच्या आईचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील अमित सिब्बल यांनी सांगितलं की, "माझा क्लास-१ वारस असल्यानं, आम्हाला स्वतंत्रपणे मृत्युपत्राची तपासणी करण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार एनडीए (गोपनीयता करार)द्वारे केला जाऊ शकतो. आदेश असा नसावा की, जो माझ्या मार्गात अडथळा आणेल. आम्ही मृत्युपत्राची प्रत मागितली होती मात्र ते देण्यात आलं नाही. आम्हाला मृत्युपत्राची तपासणी करायची आहे. माझी विनंती आहे की मला एक प्रत द्यावी."
प्रकरण काय आहे? : दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांची संपत्ती अंदाजे ३०,००० कोटींची आहे. दरम्यान उद्योगपतीच्या आकस्मिक निधनानंतर त्यांच्या मालमत्तेवरून वाद निर्माण झाला. संजयची दुसरी पत्नी, अभिनेत्री करिश्मा कपूरपासूनची मुले, समायरा आणि कियान हे त्यांची सावत्र आई प्रिया कपूरच्याविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढत आहेत. दरम्यान संजय आणि करिश्मा यांचं २००३ मध्ये लग्न झालं होतं. या जोडप्यानं २०१४ मध्ये वेगळे झाले होण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर त्यांनी २०१६ मध्ये घटस्फोट घेतला.
