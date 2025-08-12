ETV Bharat / entertainment

रजनीकांत अभिनीत 'कुली'नं प्री-सेल्समध्ये नॉर्थ अमेरिकेत इतिहास रचला आहे. आता या चित्रपटानं रिलीजपूर्वी किती कमाई याबद्दल जाणून घ्या.

मुंबई : साऊथ सुपरस्टार रजनीकांत या स्वातंत्र्यदिनी जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर त्यांच्या नवीन अ‍ॅक्शन चित्रपट 'कुली'द्वारे धमाका करण्यासाठी सज्ज आहे. सध्या हा चित्रपट अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये तिकिटे विकून बंपर कमाई करत आहे. 'कुली' उत्तर अमेरिकेत प्री-सेल्स, ओव्हरसीज बुकिंग आणि भारतात अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये चांगल्याच नोटा छापत आहे. आता 'कुली'नं उत्तर अमेरिकेत प्री-सेल्समध्ये तिकिटे विकून एक इतिहास रचला आहे. हा उत्तर अमेरिकेत सर्वाधिक कमाई करणारा तमिळ चित्रपट बनला आहे. उत्तर अमेरिकेत प्री-सेल्समध्ये 'कुली'चा आकडा किती पोहोचला आहे आणि भारतात अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये या चित्रपटानं किती कमाई केली आहे, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

उत्तर अमेरिका प्री-सेल्स : सन पिक्चर्स, यांनी आज १२ ऑगस्ट रोजी 'कुली'च्या उत्तर अमेरिकेच्या प्री-सेल्सचे नवीनतम आकडे शेअर केले आहेत. 'कुली'नं आतापर्यंत उत्तर अमेरिकेत २० लाखांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे आणि चित्रपट प्रदर्शित होण्यास अजून दोन दिवस बाकी आहेत. आता 'कुली' हा उत्तर अमेरिकेत २० लाख प्री-सेल्सचा टप्पा ओलांडणारा पहिला तमिळ चित्रपट बनला आहे. 'कुली'सह, रजनीकांतनं त्यांच्या 'कबाली' (२०१६) चित्रपटाचा १.९३ दशलक्ष प्री-सेल्सचा विक्रम तसेच 'लिओ' (२ दशलक्ष), 'जेलर' (१.१९ दशलक्ष), 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' (१.१९ दशलक्ष) आणि 'वेट्टायन' यांचे विक्रम मोडले आहेत. 'कुली'ची उत्तर अमेरिका प्री-सेल्स ३ दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. परदेशांबद्दल सांगायचं झालं तर, जर्मनीमध्ये आतापर्यंत १० हजार तिकिटे विकली गेली आहेत, तर मलेशियामध्ये, वितरक टीजीव्ही सिनेमाजच्या मते, ३७० पैकी २४४ तिकिटे जलद विकली गेली आहेत, जो आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विक्रम आहे.

भारतात 'कुली'चे आगाऊ बुकिंग : सॅकनिल्कच्या मते, 'कुली'नं आगाऊ बुकिंगमध्ये खूप पैसे कमवले आहेत. 'कुली'नं आतापर्यंत भारतात ७३८८ शोसाठी ९,११,७३० तिकिटे विकली आहेत आणि त्यातून १९,६८,३९,२०५ रुपये कमावले आहेत. यामध्ये, तमिळमध्ये ५९९७ शोसाठी ८७९९७३ तिकिटे विकली गेली आहेत आणि १८८९९४०९९.४३ रुपये कमावले आहेत, हिंदीमध्ये ११५१ शोसाठी १८६३९ तिकिटे विकली गेली आहेत आणि ४८६८६३५ रुपये कमावले आहेत, तेलुगूमध्ये १७४ शोसाठी ११८४५ तिकिटे विकली गेली आहेत आणि २७०२५३१ रुपये कमावले आहेत आणि कन्नडमध्ये ६६ शोसाठी २७३९४० रुपये कमावले आहेत. ब्लॉक सीट्ससह, या आकड्यानं २६,२८,०५,८४८ रुपये कमावले आहेत.

'वॉर २' अ‍ॅडव्हान्स बुकिंग : 'वॉर २'बद्दल सांगायचं झालं तर, हिंदी पट्ट्यात 'वॉर २'बद्दल चर्चा आहे. हृतिक रोशन आणि ज्युनियर एनटीआर अभिनीत हा चित्रपट धमाकेदार असणार आहे. या चित्रपटानं बुकमाय शोवर १० लाखांचा आकडा ओलांडला आहे. यासह, हा चित्रपट आदिपुरुष (१.१ दशलक्ष)च्या गटात सामील झाला आहे. 'वॉर २' हा असा करणारा दुसरा बॉलिवूड चित्रपट बनला आहे. भारतात 'वॉर २'ची पहिल्या दिवसाची आगाऊ बुकिंग कमाई ४.२० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. 'वॉर २'नं १,२८,८९३ तिकिटे विकली आहेत. ब्लॉक सीट्ससह, हा आकडा ८.६५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. याशिवाय हा चित्रपट रिलीजपूर्वी परदेशातही जोरदार कमाई करत आहे.

