'कुली' आणि 'वॉर २' चित्रपटांचे एक्स रिव्ह्यू, वाचा सविस्तर - COOLIE AND WAR 2 X REACTIONS

रजनीकांत आणि हृतिक रोशन-ज्युनियर एनटीआर बॉक्स ऑफिसवर आमनेसामने आहेत. प्रेक्षकांना आता 'कुली' आणि 'वॉर २' चित्रपट कसे वाटले, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

coolie and war 2
'कुली' आणि 'वॉर २' ('कुली' आणि 'वॉर २' X रिव्ह्यू (POSTERS))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2025 at 11:46 AM IST

मुंबई : या स्वातंत्र्य दिवसाच्या एक दिवस पूर्वी रजनीकांतचा 'कुली' आणि हृतिक रोशन-ज्युनियर एनटीआरचा स्पाय युनिव्हर्स चित्रपट 'वॉर २' बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाला आहे. या दोन्ही चित्रपटांमध्ये चांगलीच स्पर्धा पाहायला मिळणार आहे, परंतु अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगच्या आकडेवारीमुळे खेळ एकतर्फी झाला आहे. भारतात प्री-सेल आणि अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये 'कुली'नं यशराज स्पाय हाऊसच्या 'वॉर २' चित्रपटाला खूप मागे टाकले आहे. आज दोन्ही चित्रपट थिएटरमध्ये सुरू झाले आहेत आणि लोकांना कोणता चित्रपट जास्त आवडत आहे याबद्दल जाणून घेऊया.

'कुली'चा एक्स रिव्ह्यू : रजनीकांत, आमिर खान, नागार्जुन आणि श्रुती हासन स्टारर 'कुली' चित्रपटानं अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये आधीच भरपूर पैसे कमवले आहेत. आता प्रेक्षक 'कुली'च्या पहिल्या दिवसाच्या फर्स्ट शो चित्रपटाबद्दल एक्स अकाउंटवर त्यांचे रिव्ह्यू शेअर करत आहेत. यूजरनं या चित्रपटाबद्दल म्हटलं, 'रजनीकांतच्या 'कुली' चित्रपटाचा पहिला भाग उत्तम आहे, 'चिकितू' गाण्यानं पडद्यावर धुमाकूळ घातला आहे, नागार्जुनचे काम जबरदस्त आहे.' दुसऱ्या एकानं लिहिलं, 'एनर्जेटिक सुपरस्टार, स्टायलिश नागार्जुन, सर्वांनी जबरदस्त काम केलं आहे आणि संगीत देखील दमदार आहे.' दरम्यान अनेकांनी 'कुली' चित्रपटाच्या पहिल्या भागाला उत्कृष्ट म्हटलं आहे आणि आमिर खान आणि रजनीकांतची जोडीही दमदार म्हणत आहेत.

'वॉर २' एक्स रिव्ह्यू : दुसरीकडे, हृतिक रोशन आणि ज्युनियर एनटीआर स्टारर स्पाय अ‍ॅक्शन फिल्म 'वॉर २' प्रेक्षकांना आवडला आहे. यशराज स्पाय युनिव्हर्सच्या सहाव्या चित्रपट 'वॉर २'मध्ये मोठ्या प्रमाणात अ‍ॅक्शन पाहायला मिळत आहे. हृतिक आणि ज्युनियर एनटीआर पहिल्यांदाच पडद्यावर एकत्र दिसले आहेत. आता या चित्रपटाबद्दल एका यूजरनं लिहिलं,'वॉर २' हा चित्रपट चांगला आहे, या चित्रपटात वेगळी अ‍ॅक्शन पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या एकानं लिहिलं आहे की, 'मी स्पीचलेस आहे, काय चित्रपट आहे, एकदाही कंटाळा आला नाही, शेवटपर्यंत हा अ‍ॅक्शन चित्रपट सुंदर आहे, हृतिकला पाहिल्यानंतर मी डोळे मिचकावू शकलो नाही, ब्लॉकबस्टर लॉन्च झाला आहे.' आणखी एकानं लिहिलं की, 'वॉर २'चा क्लायमॅक्स माझ्या मनात कोरला गेला आहे, दोन्ही कलाकारांनी दमदार अभिनय केला, मला खूप आवडला.'

