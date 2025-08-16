मुंबई : या स्वातंत्र्यदिनी प्रदर्शित झालेले 'कुली आणि वॉर २' हे दोन चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहेत. 'कुली'मध्ये रजनीकांत, आमिर खान, नागार्जुन, उपेंद्र आणि श्रुती हासन हे कलाकार आहेत, तर दुसरीकडे, 'वॉर २'मध्ये बॉलिवूडचा सुपरहिरो हृतिक रोशन आणि साऊथ सुपरस्टार ज्युनियर एनटीआर हे कलाकार आहेत. 'कुली'नं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी चांगली कमाई केली होती आणि 'वॉर २' हा अॅडव्हान्स बुकिंग तसेच पहिल्या दिवशीच्या कलेक्शनमध्ये 'कुली'पेक्षा मागे पडला होता. दुसरीकडे, १५ ऑगस्ट, राष्ट्रीय सुट्टीचा हा दोन्ही चित्रपटांसाठी मोठा होता. स्वातंत्र्यदिनी बॉक्स ऑफिसवर कोणत्या चित्रपटानं जास्त कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
दुसऱ्या दिवशी 'कुली'ची कमाई : सॅकनिल्कच्या मते, 'कुली' चित्रपटानं पहिल्या दिवशी १४ ऑगस्ट रोजी भारतात ६५ कोटी रुपये (तमिळ - ४४.५ कोटी रुपये, हिंदी - ४.५ कोटी रुपये, तेलुगू - १५.५ कोटी रुपये, कन्नड - ०.५ कोटी रुपये) कलेक्शन केले. दुसरीकडे, 'कुली'ची कमाई दुसऱ्या दिवशी वाढायला हवी होती. दरम्यान चित्रपटाच्या कमाईत १७.६९ ची घट झाली आणि स्वातंत्र्यदिनी चित्रपटानं ५३.५ कोटी रुपये कमाई केली आहे. या चित्रपटानं (तमिळ - ३३.५ कोटी रुपये, हिंदी - ६.५ कोटी रुपये, तेलुगू - १३ कोटी रुपये, कन्नड - ०.५ कोटी रुपये) कलेक्शन केलंय. 'कुली'नं दोन दिवसांत भारतीय बॉक्स ऑफिसवर १०० कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. या चित्रपटाची एकूण कमाई १२०.४३ कोटी रुपये झाली आहे. आता हा तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच १६ ऑगस्ट रोजी १५ कोटीची कमाई करेल असं सॅकनिल्कच्या रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे. 'कुली' हा परदेशात सर्वात जास्त ओपनिंग (८.७५ दशलक्ष डॉलर्स) करणारा तमिळ चित्रपट बनला आहे.
'वॉर २'नं दुसऱ्या किती केली कमाई : सॅकनिल्कच्या मते, यश राज स्पाय युनिव्हर्सच्या 'वॉर २' चित्रपटानं पहिल्या दिवशी ५२ कोटी रुपये (हिंदी २९ कोटी रुपये, तमिळ २५ लाख, तेलुगू २२.७५ कोटी रुपये) कमाई केली. यश राज स्पाय युनिव्हर्सचा सर्वात मोठा ओपनिंग करणारा चित्रपट म्हणजे शाहरुख खानचा 'पठाण' (५७ कोटी रुपये). दरम्यान 'वॉर २' हा २०१९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'वॉर'चा पहिल्या दिवशीचा विक्रम (५३.३५ कोटी रुपये) मोडू शकलेला नाही. मात्र 'वॉर २' हा हिंदीतील २०२५ मधील दुसरा सर्वात मोठा ओपनिंग करणारा चित्रपट बनला आहे. आता 'वॉर २'नं चित्रपटानं रिलीजच्या दुसऱ्या दिवशी बॉक्स ऑफिसवर झेप घेतली आहे. चित्रपटाच्या कमाईत ८.३७ टक्क्यांनी वाढ झाली. 'वॉर २' या चित्रपटानं दुसऱ्या दिवशी ५६.३५ कोटी रुपये कमावले आहेत. याशिवाय, या चित्रपटानं वीकेंडच्या आधीच्या दोन दिवसांत १०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे .आता या चित्रपटाची एकूण कमाई १०८.८९ कोटी रुपये झाली आहे. हा चित्रपट रिलीजच्या तिसऱ्या दिवशी १२.४९ कोटींची कमाई करू शकतो असं सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार सांगण्यात आलं आहे.
यशराज स्पाय युनिव्हर्सच्या चित्रपटांचे ओपनिंग डे कलेक्शन
(२०२३) पठाण - ५७.०० कोटी रुपये
(२०१९) वॉर - ५३.३५ कोटी रुपये
(२०२५) वॉर २ - ५२.५० कोटी रुपये
(२०२३) टायगर ३ - ४४.५० कोटी रुपये
(२०१७) टायगर जिंदा है - ३४.१० कोटी रुपये
(२०१२) एक था टायगर - ३२.९३ कोटी रुपये
