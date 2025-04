ETV Bharat / entertainment

'महाराष्ट्राची हास्य जत्रा' फेम समीर चौघुले यांनी 'सुशीला सुजीत' चित्रपटाचं केलं कौतुक, पोस्ट व्हायरल... - SAMIR CHOUGHULE SHARE SPECIAL POST

समीर चौघुलेचा आगामी चित्रपट : समीर चौघुले यांनी पुढं लिहिलं, 'सोनाली कुलकर्णी ..लाजवाब ग…आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीच्या या टप्प्यावर ही अशी अत्यंत वेगळ्या धाटणीची भूमिका सोनालीला प्रसादनं दिली आणि ती त्यात मुक्तपणे बागडलीय…आणि स्वप्नील जोशी ..वाह वाह ..याचा कॅमरा समोरील सहज वावर नेहमीच अचंबित करतो…सहज सुंदर अभिनयाने स्वप्नील ही तुफान बैटिंग करतो. विशेष उल्लेख सुनील तावडे ..लाजवाब ..केवळ मुद्राभिनयावर सुनीलनं काही प्रसंगात अशी काही धमाल उडवून लावलीय की, अख्खं थिएटर हसून हसून लोटपोट होत…अत्यंत प्रभावी पार्श्वसंगीत तन्मय भिडे यांचे खूप कौतुक…. आणि last but not the least…जादूगार संजय मेमाणे यांच्या कॅमराची जादू ..विलोभनीय… हा माणूस केवळ अशक्य आहे …रसिकांनो, 'सुशील सुजीत' तुमच १०० टक्के तुफान मनोरंजन करतो ..वेगळा वरकरणी सोप्पा पण कठीण विषय मांडून काहीतरी महत्वाचं सांगू पाहतोय..नक्की जाऊन पाहा आजच जवळच्या चित्रपट गृहात.' सध्या 'सुशीला सुजीत' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर प्रेक्षकांचं खूप मनोरंजन करत आहेत. तसेच समीर चौघुलेचा आगामी चित्रपट 'गुलकंद' चित्रपटाचं दिग्दर्शन सचिन गोस्वामी यांनी केलं आहे. एव्हरेस्ट एंटरटेनमेंट प्रस्तुत आणि वेलक्लाऊड प्रॉडक्शन्स निर्मित, हा चित्रपट देखील प्रेक्षकांना खूप हसवणार आहे.

