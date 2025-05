ETV Bharat / entertainment

'सजना' चे निर्माते-दिग्दर्शक शशिकांत धोत्रे यांच्या चित्रप्रदर्शनास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट! - MARATHI FILM SAJNA

सजना चित्रपट ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 6, 2025 at 8:18 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 8:28 PM IST 1 Min Read

मुंबई - ज्येष्ठ आणि ख्यातनाम चित्रकार शशिकांत धोत्रे, ज्यांनी आपल्या अत्युत्तम चित्रकलेने देशभरात तसेच विदेशातही रसिकांची मने जिंकली आहेत. ते आता मराठी चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवत आहेत. त्यांच्या पहिल्या मराठी चित्रपटाचं नाव आहे 'सजना'. या चित्रपटाचे निर्माते आणि दिग्दर्शक धोत्रे स्वतःच आहेत. सजना चित्रपट (Marathi film Sajna poster)



महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच शशिकांत धोत्रे यांच्या चित्रप्रदर्शनाला हजेरी लावली. त्यांनी धोत्रे यांच्या चित्रकृतींचं कौतुक केलं आणि 'सजना' या आगामी चित्रपटासाठी मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या चित्रकलेच्या अद्वितीय शैलीला भरभरून दाद दिली आणि अशा प्रतिभावान कलाकारांकडून मराठी सिनेमाला नवचैतन्य मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.



'सजना' या चित्रपटाचं पोस्टर नुकतंच प्रदर्शित झालं असून, ते धोत्रेंच्या चित्रांसारखंच मोहक आणि मंत्रमुग्ध करणारं आहे. चित्रकार प्रमोद कुर्लेकर यांनी तयार केलेल्या या पोस्टरमध्ये दोन प्रेमवीर जलक्रीडा करताना दाखवले आहेत, जे प्रेमाच्या अनोख्या रंगांनी नटलेलं दृश्य उभं करतं. या कथानकाची पार्श्वभूमी ग्रामीण महाराष्ट्रावर आधारित असून, तेथील निसर्गरम्य सौंदर्य चित्रपटाला वेगळाच साज चढवतं.

