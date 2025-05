ETV Bharat / entertainment

इराणी दिग्दर्शक जाफर पनाही यांनी पाम डी'ओर पुरस्कार जिंकला, विजेत्यांची यादी येथे पाहा... - CANNES 2025

कान २०२५: जाफर पनाही यांना पाम डी'ओर ( Cannes 2025: Palme D'Or goes to Jafar Panahi's It Was Just An Accident (Photo: Film Poster) )