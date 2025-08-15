मुंबई - भारताच्या ७९व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यानिमित्त, बहुप्रतीक्षित अॅक्शन वॉर चित्रपट 'बॉर्डर २'चं पहिलं मोशन पोस्टर शुक्रवारी लॉन्च करण्यात आलं आहे. या पोस्टरनं सोशल मीडियावर आता खळबळ उडवून दिली आहे. दरम्यान सनी देओलनं स्वतः इंस्टाग्रामवर हे मोशन पोस्टर शेअर केलं आहे. तसेच चित्रपटाच्या नवीन रिलीज डेटची पुष्टी केली आहे. ही पोस्ट पाहून चाहते हा चित्रपट पाहण्यासाठी खूप आतुर आहेत. दरम्यान शेअर केलेल्या पोस्टरमध्ये सनी देओल एका सैनिकाच्या गणवेशात असल्याचा दिसत आहे. याशिवाय तो शत्रू देशावर हल्ला करताना दिसत आहे. पोस्टरमध्ये त्याच्या चेहऱ्यावर राग असल्याचा देखील दिसत आहे.
सनी देओलची स्टीली स्टाईल : या चित्रपटाचं मोशन पोस्टर 'बॉर्डर'च्या जुन्या आठवणींना उजाळा देत आहे. मोशन पोस्टरमध्ये पार्श्वभूमीत गोळीबार आणि धुराचे वातावरण असल्याचे दिसत आहे आणि भारतीय सैनिक हातात तिरंगा धरून उभे आहेत. दरम्यान हा चित्रपट २३ जानेवारी २०२६ रोजी रुपेरी पडद्यावर दाखल होणार होता. आता हा चित्रपट २२ जानेवारी २०२६ रोजी चित्रपटगृहात रिलीज होणार आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या आठवड्यात हा चित्रपट प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. तसेच शेअर केलेल्या मोशल पोस्टरच्या पोस्टमध्ये लिहिलं गेलं आहे, भारतासाठी लढणार, पुन्हा एक वेळा 'बॉर्डर २' २२ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये.' तसेच शेअर केलेल्या पोस्टरचं पार्श्वसंगीत देशभक्तीनं भरलेलं आहे. आता या चित्रपटातील पोस्टर अनेकांना आवडलं आहे.
'बॉर्डर २'ची स्टारकास्ट : या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अनुराग सिंग यांनी केलंय. या चित्रपटात सनी देओलबरोबर वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मेधा राणा, मोना सिंग आणि सोनम बाजवा हे कलाकार दिसणार आहेत. १९९७मध्ये प्रदर्शित झालेला जेपी दत्ताचा 'बॉर्डर'चा हा सीक्वेल आहे. हा चित्रपट १९७१ च्या लोंगेवालाच्या लढाईवर आधारित होता. या चित्रपटात सनी देओल, सुनील शेट्टी,जॅकी श्रॉफ, तब्बू, राखी आणि पूजा भट्ट हे कलाकार होते. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर ६६ कोटींची कमाई केली होती.
