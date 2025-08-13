ETV Bharat / entertainment

वाढदिवसानिमित्त बोनी कपूरनं दिल्या श्रीदेवीला शुभेच्छा, पोस्ट शेअर करून केला प्रेमाचा वर्षाव...

श्रीदेवीचा १३ ऑगस्ट रोजी वाढदिवस आहे. या विशेष प्रसंगी बोनी कपूरनं एक विशेष पोस्ट शेअर केली आहे.

sridevi birth anniversary
श्रीदेवीचा वाढदिवस (Boney kapoor instagram)
Published : August 13, 2025 at 11:32 AM IST

मुंबई - हिंदी चित्रपटसृष्टीतील पहिली महिला सुपरस्टार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्रीदेवी आता या जगात नाहीत. पण तिच्या आठवणी अजूनही त्यांच्या कुटुंबात आणि चाहत्यांमध्ये ताज्या आहेत. श्रीदेवी आज जर आपल्यात असती तर ती आपला ६२वा वाढदिवस साजरा करत असती. श्रीदेवीनं आपल्या अभिनयामुळं प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं आहे. नवदच्या दशकात अनेक अभिनेत्रींमध्ये श्रीदेवीनं आपली एक वेगळीच ओळख निर्माण केली. १३ ऑगस्ट हा दिवस श्रीदेवीच्या चाहत्यांसाठी खूप विशेष आहे. हा दिवस बोनी कपूरसाठीही स्पेशल आहे. आता या विशेष दिवशी श्रीदेवीचे पती आणि चित्रपट निर्माते बोनी कपूर यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यामातून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आपल्या पत्नीला दिल्या आहेत.

बोनी कपूरनं पत्नी श्रीदेवीला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा : प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते बोनी कपूर यांनी श्रीदेवीच्या वाढदिवसानिमित्त शेअर केलेल्या दोन खास पोस्ट आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या पोस्टमध्ये बोनी कपूरचं आपल्या पत्नीविषयीचे अफाट प्रेमाचे प्रतिबिंब होते. बोनी कपूरनं पहिल्या पोस्टमध्ये 'इंग्लिश विंग्लिश' चित्रपटातील श्रीदेवीचा एक सुंदर फोटो शेअर करत त्यांनी लिहिलं, 'हो, तू आज ६२ वर्षांची नाहीस. तू आज २६ वर्षांची आहेस. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा... आम्ही अजूनही तुझा वाढदिवस साजरा करत आहोत.' या पोस्टसह त्यांनी हार्टचे काही इमोजी शेअर केले आहेत. या पोस्टनंतर बोनी कपूर काही तासात आणखी एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टनंतर अवघ्या एका तासात, बोनी कपूर यांनी आणखी एक पोस्ट केली. बोनी कपूर यांनी १९९० चा एक जुना किस्सा शेअर केला. चेन्नईमधील श्रीदेवीच्या वाढदिवसाच्या पार्टीचा फोटो शेअर करताना त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, '१९९० मध्ये, चेन्नईमधील तिच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत, मी तिला २६ व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या, जरी तिचा २७वा वाढदिवस होता, यावेळी तिला असे वाटेल की, ती तरुण झाली आहे आणि प्रत्येक दिवसाबरोबर ती तरुण होत आहे, हे कौतुकास्पद होते, परंतु श्रीदेवीला वाटले की मी तिला चिडवत आहे.'

श्रीदेवीनचं काम : श्रीदेवीनं हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. 'चांदनी', 'लम्हे', 'मॉम' आणि 'मिस्टर इंडिया' सारख्या चित्रपटांसह, तिनं भारतीय चित्रपटसृष्टीत अमिट छाप सोडली आहे. २०१८ मध्ये तिच्या अचानक निधनानंतर अनेकांना खूप मोठा धक्का बसला होता. जरी श्रीदेवी या जगात नसली तरी तिचे चाहते तिला नेहमीचं आठवण करतात. आता बोनी कपूरच्या पोस्टवर अनेकजण श्रीदेवीला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत.

