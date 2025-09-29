आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारतानं पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतर बॉलिवूड स्टार्सनं संघावर केला अभिनंदनाचा वर्षाव...
आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघानं पाकिस्तान टीमला पराभूत केलं आहे. आता भारताच्या या विजयानंतर बॉलिवूड स्टार्स सोशल मीडियावर आपला उत्साह व्यक्त करत आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2025 at 11:29 AM IST
मुंबई - रविवार, २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी आशिया कप विजेतेपद जिंकून भारतानं पुन्हा एकदा देशातील लोकांचं मन जिंकलं आहे. टीम इंडियानं अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला ५ विकेट्सनं पराभूत करून विजेतेपद पटकावलं आहे. या विजयानंतर देशात जल्लोषाचं वातावरण आहे. सध्या सोशल मीडियावर टीम इंडियावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. या विजयानंतर चित्रपटसृष्टीतील बॉलिवूड स्टार्स खूप खुश झाले आहेत. दरम्यान बॉलिवूड स्टार अभिनेते अनुपम खेर,आरजे महवश, अर्जुन रामपाल, आणि स्टँड-अप कॉमेडियन मुनावर फारुकी यांनी भारतीय संघाचं अभिनंदन केलंय. तसेच बॉलिवूडचा दिग्गज स्टार अमिताभ बच्चन यांनी एक पोस्ट शेअर करून आपला आनंद व्यक्त केला आहे.
अनुपम खेर यांची प्रतिक्रिया : हा क्षण भारतीयासाठी अभिमानाचा आहे. भारतातील लोकांचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. दरम्यान अनुपम खेर यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आणि संघाला विजयाबद्दल अभिनंदन केले आहे. 'भारत माता की जय... काय गोष्ट आहे... काय खेळ आहे, आपण जिंकू, भाऊ, आपण जिंकू, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मला या देशाचा, आपल्या क्रिकेट संघाचा अभिमान आहे... देव त्यांना आशीर्वाद देवो, भारत माता की जय.'
अमिताभ बच्चन यांची प्रतिक्रिया : बॉलिवूड स्टार अमिताभ बच्चनही भारताच्या विजयानंतर इंस्टाग्राम पोस्टमध्येही आपला आनंद व्यक्त केला. त्यांनी पाकिस्तानची खिल्ली उडवत लिहिलं, "टी ५५१६(आय) जिंकला...'अभिषेक बच्चन' चांगला खेळला... तिथे तो डगमगला, आणि इथे, फलंदाजी, गोलंदाजी किंवा क्षेत्ररक्षण न करता त्यानं शत्रूला डगमगवले! त्यांना शांत केलं! जय हिंद! जय भारत! जय माँ दुर्गा!!!!" भारत आणि पाकिस्तान सामान्यापूर्वी शोएब अख्तरनं अभिषेक बच्चनला ट्रोल केलं होतं. त्यामुळं हे अमिताभनं शोएबला चांगलंच उत्तर दिलंय.
T 5516(i) - जीत गये !! 🇮🇳🇮🇳 .. well played 'Abhishek Bachchan' .. उधर ज़बान लड़खड़ाई, और इधर, बिना batting bowling fielding किए, लड़खड़ा दिया दुश्मन को !!— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 28, 2025
बोलती बंद !!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
जय हिन्द ! जय भारत ! जय माँ दुर्गा !!!!
अर्जुन रामपालची प्रतिक्रिया : भारताच्या विजयावर आनंद व्यक्त करताना अभिनेता अर्जुन रामपालही लिहिलं, "अपराजित, आमच्याकडे किती अद्भुत तरुण संघ आहे. अविश्वसनीय जोश आणि दृढनिश्चयानं खेळले. युवा टीमनं खेळ आणखी सुंदर बनवला आहे. निळ्या रंगाच्या संघाचं अभिनंदन. भारताचं अभिनंदन. त्यांनी किती अद्भुत स्पर्धा खेळली.'
सिद्धार्थ मल्होत्रानं व्यक्त केल्या भावना : सिद्धार्थ मल्होत्रानं त्याच्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये लिहिलं, "आज रात्रीचा सामना अद्भुत होता! भारतानं धैर्य, जोश आणि उत्साह दाखवला. अपराजित विजेते! तुम्ही आम्हा सर्वांना अभिमान दिला आहे.'
आरजे महवशची प्रतिक्रिया : आरजे महवशनं भारताच्या विजयावर एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेअर केली आहे. यामध्ये तिनं लिहिलं, "भारतीय क्रिकेट संघ अद्भुत आहे..." दरम्यान काही दिवसापूर्वी आरजे महवशचं नाव युजवेंद्र चहलबरोबर जोडले गेले होते.
मुनावर फारुकी : कॉमेडियन मुनावर फारुकीनं भारताच्या विजयावर इंस्टाग्राम स्टोरी शेअर केली. त्यानं व्हिडिओवर आनंदानं नाचणारा इमोजी पोस्ट केले आहेत. तसेच त्यानं पोस्टमध्ये लिहिलं, 'टिकाल...'
Wow !!! What a game. CONGRATULATIONS to Team India 🇮🇳 for winning the Asia Cup ! Thank you Tilak, Shivam & Kuldeep for this thrilling victory ❤️ Ting ! #indvspak2025— Preity G Zinta (@realpreityzinta) September 28, 2025
प्रीती झिंटाची पोस्ट : अभिनेत्री प्रीती झिंटानेही इंस्टाग्रामवर तिचा आनंद व्यक्त करत लिहिलं, 'वाह!!! काय खेळ झाला! आशिया कप जिंकल्याबद्दल टीम इंडियाचं अभिनंदन! या रोमांचक विजयाबद्दल तिलक, शिवम आणि कुलदीप यांचे आभार! '