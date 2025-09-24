ETV Bharat / entertainment

रविना टंडननं अंबाबाईचं घेतलं दर्शन, तिसऱ्या माळेला श्री तारामाता रूपात करवीर निवासिनीची पूजा

अभिनेत्री रविना टंडन कोल्हापूरातील अंबाबाई मंदिरात गेली आहे. यावेळी तिनं देवीचं दर्शन केलंय.

Raveena Tandon
रविना टंडन (Raveena Tandon (etv bharat))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2025 at 5:35 PM IST

कोल्हापूर : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशी आज बॉलिवूड अभिनेत्री रविना टंडन यांनी करवीर निवासिनी आई अंबाबाईचं दर्शन घेतलं. रविना टंडन यांनी आई अंबाबाईची खणा-नारळानं ओटी भरून मनोभावी पूजा केली. एका खासगी कार्यक्रमासाठी कोल्हापुरात आलेल्या रविना टंडन यांनी मंदिराला भेट दिली आहे. यावेळी बॉलिवूड अभिनेत्री रविना टंडन यांना पाहण्यासाठी कोल्हापूरकरांनी मोठी गर्दी केली होती. आज तिसऱ्या मायला करवीर निवासिनी आई अंबाबाईची श्री तारामाता रूपात पूजा बांधण्यात आली होती.

शारदीय नवरात्रौत्सव : करवीर निवासीनी आई अंबाबाई देवीच्या शारदीय नवरात्रौत्सवाचा आज तिसरा दिवस आहे. आई अंबाबाईच्या दर्शनासाठी देशभरातून लाखो भाविक तीन दिवसात कोल्हापुरात दाखल झाले आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीनं दर्शन रांगेतून मुखदर्शनाची सुविधा करण्यात आली आहे. पहाटे चार वाजल्यापासून भाविकांची दर्शनासाठी रीग लागल्याचे चित्र कोल्हापुरात पाहायला मिळत आहे, भवानी मनपा जवळील शेतकरी संघाच्या इमारती जवळून मुख्य दर्शन रांग करण्यात आली आहे, तर आई तुळजाभवानी मंदिरासमोर अति महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी दर्शनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सोमवार आणि मंगळवारी देशभरातून आलेल्या १ लाख ८७ हजार भाविकांनी आई अंबाबाईचे दर्शन घेतल्याची माहिती देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे व्यवस्थापक महादेव दिंडे यांनी दिली. याशिवाय गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पहिल्यांदाच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कक्ष उभारण्यात आला आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात असलेल्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीनं सुरू आहे.

अंबाबाईचं मंदिर (Ambabai Temple (etv bharat))

व्हीआयपी मार्गाजवळ दर्शनासाठी झुंबड : करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिरातील तुळजाभवानी मंदिरासमोर करण्यात आलेल्या अति महत्त्वाच्या मार्गाजवळ दर्शनासाठी झुंबर उडत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. देशभरातून आलेल्या भाविकांना दर्शन रांगेत तीन तीन तास थांबावं लागतं, तर मुखदर्शनासाठी ही गर्दी होत आहे, मात्र अति महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी करण्यात आलेल्या मार्गाजवळ दर्शन मिळावं यासाठी देवस्थान समितीकडील सुरक्षारक्षक, पोलीस दलाचे अधिकारी कर्मचारी यांच्याकडे व्हीआयपी दर्शनासाठी उज्जत घातली जात असल्याचा प्रकारही पाहायला मिळत आहे. यामुळे मुख्य रांगेत दर्शनासाठी थांबलेल्या भाविकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

तिसऱ्या माळेला आई अंबाबाईची श्री महाविद्या श्री तारामाता रूपात पूजा : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या तिसऱ्या माळेला श्री महाविद्या तारा माता रूपातील पूजा बांधण्यात आली आहे. भाविकांचे जडत आणि दारिद्र्य नैराश्य दूर करणारी ही दिव्य देवता आहे, आजची पूजा श्री पूजक रामप्रसाद ठाणेकर, सचिन ठाणेकर, अमित देशपांडे निखिल शानभाग यांनी बांधली.


