दिशा पटानीच्या घराबाहेर गोळीबार, अभिनेत्रीच्या वडिलांनी दिली प्रतिक्रिया...

बॉलिवूड स्टार दिशा पटानीच्या घराबाहेर गोळीबार झाल्याची बातमी आता समोर आली आहे. याप्रकरणी अभिनेत्रीचे वडील जगदीश सिंह पटानी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

Disha patani and Khushboo Patani
दिशा पटानी आणि खुशबू पटानी (Disha patani and Khushboo Patani ( Photo- IANS and ANI))
Published : September 13, 2025 at 11:38 AM IST

मुंबई - अभिनेत्री दिशा पटानीशी संबंधित एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. बरेली येथील तिच्या घरी गोळीबार करण्यात आला आहे. ही घटना ४:३० वाजता घडली, जिथे २ राउंड हवाई गोळीबार करण्यात आला. या घटनेत कोणालाही गोळी लागली नाही. दरम्यान सोशल मीडियावर पोस्ट करून या गोळीबाराची जबाबदारी घेण्यात आली आहे. सध्या पोलिस या घटनेची चौकशी करत आहेत. तसेच दिशा पटानीचे संपूर्ण कुटुंब, मोठी बहिण खुशबू पटानी आणि तिचे पालक बरेली येथील घरी राहतात. खुशबू पटानी सोशल मीडियावर खूप सक्रिय आहे. ती अनेकदा आपले स्पष्ट मत सोशल मीडियच्या माध्यामातून मांडत असते. यामुळं ती अनेकदा ट्रोल देखील झाली आहे.

दिशाचे वडील जगदीश पटानी दिली प्रतिक्रिया : या घटनेनंतर दिशाचे वडील जगदीश पटानी यांनी या प्रकरणाबद्दल संपूर्ण माहिती दिली आहे. प्रेमानंद महाराजांबाबत सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या वादावर दिशाच्या वडिलांनं सांगितलं की, त्यांच्या घरात इतका मोठा हल्ला झाला असं त्यांनी काहीही केलेलं नाही. त्यांच्या मुलीनं कोणत्याही संताचा अपमान केलेला नाही.' त्यानं सांगितलं की, या दुर्दैवी घटनेनंतर उच्च पोलिस अधिकारी त्यांच्याशी संपर्कात आहेत. ते या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. तसेच त्यांनी पोलिसांचे आभार मानले आहेत. आता दिशाच्या मुंबईतील घराबाहेर देखील पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण पटानी कुटुंब घाबरलेलं आहे. तसेच दिशाच्या वडिलांनी आरोपींना लवकरात लवकर अटक करावी अशी विनंती उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना केली आहे.

गोल्डी ब्रार घेतली जबाबदारी : दरम्यान या घटनेच्या मागे गोल्डी बरार असल्याचं समजत आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करताना त्यानं लिहिलं आहे की, 'सर्व बांधवांना जय श्री राम, राम राम. मी वीरेंद्र चरण, महेंद्र सरन (डेलाना) आहे. बंधूंनो, आज दिशा पटणीची बहीण खुशबू पटणी यांच्या घरी झालेला हा गोळीबार आम्ही केला आहे. तिनं आपले पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज आणि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज यांचा अपमान केला होता. तिनं सनातन धर्माचा अवमान करण्याचा प्रयत्न केला होता. आम्ही आपल्या पूज्य देवतांचा अपमान सहन करणार नाही. हा फक्त एक ट्रेलर होता. पुढच्या वेळी जर तिनं किंवा इतर कोणी आमच्या धर्माबद्दल काही अभद्रता दाखवली तर त्यांच्या घरातील कोणीही जिवंत राहणार नाही. हा संदेश फक्त त्याच्यासाठी नाही तर चित्रपट जगतातील सर्व कलाकारांसाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांसाठी आहे. भविष्यात जर कोणी आपल्या धर्म आणि संतांशी संबंधित कोणतेही अपमानजनक विधान किंवा कृत्य केले तर याचे परिणाम भोगण्यास तयार राहा. आमच्या धर्माचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही कोणत्याही थराला जाण्यास तयार आहोत. आम्ही कधीही मागे हटणार नाही. आमच्यासाठी, धर्म आणि समाज नेहमीच एक आहेत, त्यांचं रक्षण करणं हे आमचं पहिलं कर्तव्य आहे.'

खुशबू पटणी आणि अनिरुद्धाचार्य यांच्यामध्ये झाला वाद : दरम्यान काही दिवसापूर्वी अनिरुद्धाचार्य यांनी महिलांबद्दल वादग्रस्त विधान केलं होतं. यानंतर दिशाच्या बहिणीनं अनिरुद्धाचार्य यांच्या शब्दांचा निषेध करणारा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता, जो खूप व्हायरल झाला होता. याशिवाय महिलांबद्दल प्रेमानंद महाराजांचा एक व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला होता. यानंतर खुशबूनं प्रेमानंद महाराजांवर टिप्पणी केली, असं अनेकांना वाटलं होतं. हा वाद इतका मोठा झाला की, खुशबूनं पुढं येऊन याप्रकरणी स्पष्टीकरण दिलं. यानंतर तिनं पुन्हा सोशल मीडियावर व्हिडिओ पोस्ट केला. यामध्ये तिनं स्पष्ट केलं होतं की, तिनं प्रेमानंद महाराजांबद्दल नाही तर अनिरुद्धाचार्यांबद्दल विधान केलं होतं.

DISHA PATANIFAMILY FIRST REACTIONFIRING ISSUEदिशा पटानीDISHA PATANIS HOUSE FIRING ISSUE

